На прошедшей неделе произошло сенсационное внезапное освобождение из тюрьмы бывшего премьера.

Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Лицезреть на публике после четырехлетнего пребывания в тюрьме Владимира Филата было настолько неожиданно, что не все готовы поверить в реальность. В произошедшем обвиняют и прошлую и нынешнюю власть. Кишиневские эксперты до хрипоты спорят: кто виноват в том, что бывший премьер-коррупционер вышел раньше положенного срока? Одни обвиняют в этом Майю Санду, другие Игоря Додона.

Он всегда кидал людей

Начнем с эмоционального комментария бывшего советника Филата – Федора Гелича, рассорившегося с шефом в 2010-м. Он публично обвинил его задолго до 2015 года в коррупции, покровительстве приближенным, монополизации выгодных сфер бизнеса. В беседе с корреспондентом «МК» Гелич выражений не выбирал: «Мы (Ассоциация «Моя Молдова», ред.) еще шесть лет назад требовали возбудить против него уголовное дело. Тогда он меня закрыл в СИЗО. Ничего, я вышел. Считал, что знаю Филата очень хорошо, надеялся, срок ему будет уроком. По себе помню, в камере думается по-особому и заключенный меняется к лучшему. В этом случае такого не произошло. Как был высокомерным п…(следует крайне оскорбительное тюремное определение), так им и остался. Он же вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО). Члены комиссии в ходе беседы задают вопрос: осознал свою вину, готов исправиться? Если отвечает «нет», возвращают в камеру. Этот … (еще один хлесткий эпитет) на следующий день выходит на пресс-конференцию, тащит с собой шесть человек и рассказывает, будто его оклеветали и он ни в чем не виновен. Натуральным образом подставил тех, кто рассматривал его УДО. Как раньше кидал людей, так и после четырех лет пребывания за решеткой этим занимается. Нет бы забиться в угол, исчезнуть, так он хорохорится на пустом месте. Нет, и не может быть веры таким людям».

Бывший премьер врал?

Политический эксперт Алексей Тулбуре сформулировал несколько вопросов, на которые пока нет внятных ответов. Вот часть из них: «Филату дали воспользоваться двумя возможностями сократить срок отсидки: за нечеловеческие условия содержания и УДО. Как правило, другим сидельцам разрешают воспользоваться только одной из них. Почему к Филату было такое благожелательное отношение системы? Это тем более странно, что именно бывший премьер и его партия с 2009 до 2015-го были ответственны за реформу юстиции и условия содержания в пенитенциарных учреждениях». Тулбуре, как и Гелич, недоумевает: «Неотъемлемым условием УДО является признание вины. Филат публично заявил, что невиновен. Как же он был освобожден? Это политическое решение или бывший премьер врал членам комиссии?». Эксперт констатирует: «Филату вернули Орден Республики и право занимать публичные посты. Ордена возвращают полностью оправданным судом людям. Но ведь это не тот случай. Хочет награду обратно и право вновь вернуться в политику, пусть идет в суд и доказывает свою невиновность».

Подвели под статью

Представители власти достаточно оперативно отреагировали на неожиданный выход Филата из тюрьмы. Министр юстиции Фадей Нагачевский объявил, что «последуют отставки», и они пошли. Были уволены глава Национальной администрации тюрем и начальник СИЗО №13. Филат вышел на свободу 3 декабря, уже 5-го это решение опротестовано в Апелляционной палате. В 2016-м бывший премьер получил девять лет за пассивную коррупцию. Летом этого года, при правительстве Майи Санду, ему списали 709 дней заключения «за плохие условия содержания». «В октябре этого года ему еще сократили срок на 27 дней, – рассказывал журналистам премьер-министр Ион Кику, – все сделано для того, чтобы подвести под статью, позволяющую, в случае соблюдения заключенным всех правил пребывания за решеткой, пройти через комиссию в самом учреждении… Уже возбуждены дела по отношению к работникам этой структуры. Надеюсь, разберутся. И это не потому, что фигурант Филат. Я знаю, что по этой процедуре готовятся выйти на свободу еще двести очень опасных рецидивистов». Уже адвокат Вячеслава Платона – Валериу Плешка – заявил в эфире одного из телеканалов, что намерен воспользоваться прецедентом Филата и добиться УДО для своего подзащитного. Он осужден в 2017-м за хищение из Banca de Economii и трех страховых компаний к двадцати пяти годам заключения. Некоторые аналитики предполагают: освобождение Филата вовсе не «заслуга» новой или старой власти. Просто на среднем уровне сработала порочная система, выстроенная десять лет назад, позволяющая коррумпированным чиновникам принимать «нужные» решения.

Арест и осуждение

Григорий Котовский в начале прошлого века с револьвером при помощи подельников обирал богатых обывателей и в итоге стал национальным героем. Но «последнему гайдуку» даже и не снились баснословные размеры грабежей, которые смогли провернуть молдавские политики уже в этом веке, используя мобильный телефон и влияние. «Наш народ привык ко всепрощению, – сетует Гелич, не раз облачавшийся в наряд Григория Котовского. – Не исключаю, что того же Филата уже в ближайшее время молва оправдает и представит как борца с коррупцией».

Похоже, что кое-кто очень на такой исход надеется. В воскресенье на заседании Национального совета Либерально-демократической партии была принята декларация. В документе говорится: «Авторы и бенефициарии кражи миллиарда, олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Илан Шор, в сговоре с иностранными структурами безопасности (интересно, кого так завуалировали либердемы? – ред.) организовали арест и осуждение лидера ЛДПМ Владимира Филата. Затем последовали годы преследования членов партии и местных избранников от нее». Ну а сам бывший премьер бодренько с трибуны заявил: «Я приостановил свою политическую деятельность, и так будет до тех пор, пока я не докажу, что все ранее сказанное против меня – ложь. То, чем буду заниматься, уточню позже. Я справлюсь с противниками как в стране, так и за ее пределами».

Александр Чудак