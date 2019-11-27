Обычно на подобного рода выборах в Европе разрыв между претендентами минимальный. Особый случай недавняя оглушительная победа Владимира Зеленского над Петром Порошенко. Дэнчилэ – член Социал-демократической партии Румынии, а эта партия стойко ассоциируется у граждан с многочисленными случаями коррупции. Йоханнис же всегда поддерживал манифестантов, которые протестовали против инициатив Дэнчилэ, направленных на ослабление жестких мер к коррупционерам. Выступая перед своими сторонниками, президент был весьма прям. «В ближайшие годы мы должны держать социал-демократов в стороне от власти, чтобы построить нормальную Румынию, в которой каждый будет чувствовать себя дома», – заявил он.

В свою очередь Дэнчилэ объявила: проигран бой, но не проиграна война. В следующем году в Румынии парламентские и местные выборы. Социал-демократы надеются на них взять реванш, однако местные аналитики сомневаются в том, что это возможно. Йоханнис получил большинство в 36 уездах, поддерживающая его Национал-либеральная партия вряд ли там тоже окажется в проигрыше. А вот Дэнчилэ выиграла всего в 5 уездах. Но самыми разгромными для нее стали результаты голосования за рубежом. Румыны, представляющие диаспору, практически поголовно – 93,96 процента, пожелали видеть в кресле президента Йоханниса.

В Республике Молдова было открыто 37 избирательных участков. На них пришли около 52 тысяч обладателей румынских паспортов, это почти на 10 тысяч больше, чем двумя неделями ранее в первом туре.

Александр Чудак