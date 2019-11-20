Президент вручил кабинету министров Иона Кику дорожную карту.

Неожиданная отставка правительства, спровоцированная бывшим премьером Санду, наверняка таила в себе скрытую затею. Идеологи, стоящие за кулисами произошедших событий, возможно, рассчитывали на то, что новую власть вряд ли удастся сформировать до нового года. А с учетом провалов в работе прежнего кабинета министров, не сумевшего подготовиться к зимнему периоду, ожидания недовольства людей были бы неизбежными. И весь гнев сограждан был бы уже направлен исключительно в одном направлении – на президента. Но… все пошло не по сценарию закулисных режиссеров.

Вотум доверия

Едва депутаты парламента успели разойтись после голосования по отставке правительства ACUM, как уже на следующий день, после консультаций с парламентариями, президент Игорь Додон назвал имя будущего премьера. И уже в четверг новое правительство не только получило необходимую поддержку в парламенте, но и уже после полудня было приведено к присяге. Игорь Додон поздравил новых министров с получением вотума доверия и пожелал успехов в ответственной работе, к которой они приступили. Президент заверил министров, что в его лице у них будет надежная опора, если они добьются значительных успехов в своих областях, но при этом он станет серьезным критиком и противником, если прогресса не будет. Глава государства передал новому Кабинету министров дорожную карту, на основании которой, как он надеется, уже в скором времени почувствуются перемены к лучшему. Кроме того, Игорь Додон отметил, что доверяет членам нового кабинета и полагает, что они именно те люди, которые смогут справиться с серьезными вызовами.

Ожидания граждан

Сразу же после принятия присяги Игорь Додон представил сотрудникам государственной канцелярии нового премьер-министра Иона Кику. Кроме того, глава государства представил новых министров коллективам соответствующих ведомств: Павла Войку, министра внутренних дел, Серджиу Пушкуцэ, министра финансов, и Виктора Гайчука, министра обороны. Игорь Додон поздравил их со вступлением в столь ответственные должности, пожелав успехов, плодотворного сотрудничества и достижения результатов, которых ожидают граждане. Президент отметил, что новые члены правительства являются профессионалами, ранее работавшими в тех сферах, которыми им предстоит управлять. В то же время глава государства призвал их руководствоваться задачами, которые он перечислил в ходе церемонии принесения присяги, – так чтобы как можно скорее почувствовались изменения к лучшему. Игорь Додон также заверил их в том, что и президент, и парламент окажут всю необходимую помощь для повышения эффективности работы министерств, выразив твердую уверенность в том, что отныне качество жизни граждан значительно улучшится.

Молдова – не Facebook

На следующий день, утром, в Доме правительства президент РМ Игорь Додон провел встречу с премьер-министром и новыми министрами. Игорь Додон еще раз поздравил их с назначением на высокие ответственные посты, пожелав успехов на благо народа Республики Молдова. Глава государства подчеркнул, что нынешнее правительство первое за 20 лет, которое создано без парламентского большинства, и первый с 2001 года кабинет, получивший рекордное число голосов депутатов парламента. «Сейчас не создано парламентское большинство, но есть социально-экономическая платформа», – отметил президент. Глава государства упомянул обнародованную дорожную карту и попросил министров изучить ее и как можно скорее выступить с конкретными предложениями. Игорь Додон подчеркнул, что есть несколько вопросов, требующих срочного обсуждения, и предложил вынести их на заседание Высшего совета безопасности на следующей неделе. «Это реформа юстиции, подготовка к отопительному сезону и поставки природного газа, безопасность граждан и уровень преступности», – уточнил президент. Игорь Додон также отметил, что люди ожидают результатов, в связи с чем внимание правительства и министров должно быть направлено на первоочередные нужды граждан. «Молдова – это не социальные сети, не Facebook. Министры должны общаться с людьми как минимум раз в неделю», – подчеркнул глава государства. В то же время Игорь Додон призвал членов нового кабинета не обращать внимания на политические нападки со стороны тех, кто оставили свои посты. В этом контексте президент отметил, что новые министры не ангажированы политически, они профессионалы и должны делом, а не словом доказать, что они лучше. Глава государства заверил министров в том, что администрация президента и депутаты, проголосовавшие за вотум доверия, окажут им необходимую поддержку для эффективной работы.

В ожидании перемен

После прошедшей встречи в правительстве Игорь Додон представил коллективам трех министерств их новых руководителей: Анатола Усатого, министра экономики и инфраструктуры, Фадея Нагачевского, министра юстиции, и Аурелиу Чокой, министра иностранных дел и европейской интеграции. Глава государства поздравил как новых министров, так и сотрудников ведомств по случаю начала нового важного этапа для нашей страны. Президент пожелал им успехов в работе с целью достижения новых результатов, которые должны привести к улучшению жизни граждан. Кроме того, Игорь Додон подчеркнул, что, если будут выполнены задачи, которые перечислены в предложенной президентом новому правительству дорожной карте, уже в ближайшее время мы почувствуем перемены к лучшему. Глава государства заверил министров в том, что и администрация президента, и депутаты, выразившие им вотум доверия, окажут необходимую поддержку для достижения результатов, которых ждут все.

Опасность эйфории

По приглашению Партии социалистов Игорь Додон принял участие в заседании Республиканского совета формирования. Глава государства поздравил всех присутствующих с получением очень хороших результатов на всеобщих местных выборах 20 октября и 3 ноября сего года. Игорь Додон пожелал успехов всем председателям районов, мэрам, муниципальным, районным и местным советникам, избранным по спискам ПСРМ. В то же время президент подчеркнул, что Республика Молдова на этой неделе вошла в принципиально новый период развития благодаря утверждению нового правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику. Игорь Додон напомнил присутствующим, что граждане Республики Молдова ожидают позитивных результатов от власти, что потребует от всех значительных усилий для улучшения ситуации в стране.

Говоря о ближайших задачах и о планах социально-экономического развития на 2020 год, Игорь Додон заверил членов формирования в том, что сейчас есть все шансы превратить Республику Молдова в одну большую строительную площадку, где будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, благодаря которым удастся обеспечить экономический рост. Глава государства заострил внимание членов команды на опасности впасть в эйфорию, которая может оказать плохую услугу, поскольку оценка их деятельности будет сделана на основании конкретных результатов, а не лозунгов. Президент призвал каждого мэра и советников незамедлительно приступить к работе с целью выполнения поставленных задач.

Социальные инициативы власти

Как и предлагал ранее президент Игорь Додон, в Государственной резиденции в понедельник прошла первая рабочая встреча с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. После дискуссии состоялась их совместная пресс-конференция, где было объявлено о запуске основных мер социальной защиты, которые будут незамедлительно реализованы и окажут содействие улучшению ситуации в национальной экономике и повышению уровня жизни граждан.

Речь шла о реализации следующих мер в социальной сфере:

– Выплата единовременного пособия к новогодним праздникам в размере 700 леев получателям пенсий и государственных пособий – примерно 625 тысяч человек.

– Индексация пенсий дважды в год, начиная с 1 октября 2020 года. Количество получателей оценивается примерно в 400 тысяч.

– Повышение размера материальной помощи в отопительный период: с 250 до 500 леев, увеличение числа семей, пользующихся этим правом, с 170 тысяч до 300 тысяч.

– Гарантированная выплата пенсий в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов. Примерное количество получателей составляет 2,9 тысячи человек.

– Повышение размера ежемесячного пособия со 100 до 300 леев для ветеранов войны, участников боевых действий по защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова и участников войны в Афганистане. Эту помощь получат примерно 20,5 тысячи человек.

– Повышение единовременного пособия для молодых врачей и фармацевтов, работающих в сельской местности. Для специалистов с высшим профильным образованием сумма увеличивается с 45 тысяч до 120 тысяч, а для персонала со средним специальным образованием – с 36 тысяч до 96 тысяч леев. Количество получателей составляет около 500 человек.

– Повышение зарплат в бюджетной сфере составит в среднем 10%. Однако для некоторых категорий оно будет существеннее: 17,6% для преподавателей, воспитателей, 30% для библиотекарей и работников культуры, 16% для социальных работников.

Профессионалы-государственники

В связи с тем, что значительная часть окружения президента перешла на работу в правительство, глава государства произвел ряд кадровых изменений в своем аппарате. Так Игорь Додон подписал Указ о назначении Василия Шовы советником президента по политическим вопросам и реинтеграции. Напомним, что ранее он был вице-премьером по реинтеграции, советником президента РМ, послом Республики Молдова в Китайской Народной Республике, депутатом, министром реинтеграции. Игорь Додон подчеркнул, что господин Шова – настоящий государственник, профессионал высокого уровня, считается одним из лучших дипломатов и экспертов в области урегулирования конфликтов, имеет богатый опыт государственного управления. Глава государства отметил, что рад возвращению Шовы в команду, и пожелал ему успехов в дальнейшей работе на благо Республики Молдова.

Игорь Додон также подписал указ о назначении Галины Балмош на должность советника по социальным вопросам. Президент отметил, что он вместе с госпожой Балмош работал в правительствах Василия Тарлева и Зинаиды Гречаный в 2007-2009 годах, когда она занимала должность министра по делам социальной защиты, семьи и детства. Кроме того, Галина Балмош была депутатом парламента РМ. Игорь Додон выразил уверенность в том, что Галина Балмош обладает нужным опытом для внедрения эффективной социальной политики на благо граждан.

Еще одно кадровое назначение произошло в аппарате президента после того, как глава Миссии Республики Молдова при Европейском союзе Еуджен Карас принял предложение Игоря Додона присоединиться к команде президента и занять должность советника по внешней политике. Комментируя новые назначения, глава государства подчеркнул, что будет и впредь настаивать на назначении профессионалов на ответственные государственные должности.