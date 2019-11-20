Председатель парламента провела ряд встреч с дипломатами.

В понедельник спикер парламента встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеции в Республике Молдова Анной Либерг. Во время встречи были рассмотрены вопросы межпарламентских связей и совместной повестки сотрудничества между двумя странами.

Продвижение имиджа Молдовы

В частности, стороны обсудили некоторые детали официального визита в Кишинев председателей парламентов стран Северной Европы и Балтии 2-4 декабря 2019 года, отметив, что эта встреча станет хорошей возможностью для продвижения имиджа Республики Молдова за рубежом. Собеседники рассмотрели также общественно-политическую ситуацию в нашей стране. Зинаида Гречаный подтвердила твердое намерение молдавских властей продолжать и ускорять реформы, особенно в области правосудия. «Справедливое правосудие, последовательная и предсказуемая экономическая и бюджетно-налоговая политика имеют решающее значение для развития», – подчеркнула спикер. Председатель парламента заверила, что Молдова и впредь будет выполнять свои обязательства перед внешними партнерами по международным соглашениям.

Продолжение реформ

Еще одна встреча у Зинаиды Гречаный состоялась с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Председатель парламента подтвердила решимость властей продолжать реформы в Республике Молдова. По словам Зинаиды Гречаный, новое правительство намерено реализовать начатые проекты в ограниченные сроки. Она подчеркнула, что все обязательства перед внешними партнерами будут соблюдены. Зинаида Гречаный также сообщила, что сотрудничество с блоком ACUM в отношении выгодных обществу проектов будет продолжено. В ходе беседы стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, а также актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, отметив важность продолжения реформы правосудия в соответствии с международными стандартами.

Потенциал сотрудничества

Республика Молдова и Государство Израиль должны в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества, заявила председатель парламента РМ Зинаида Гречаный на встрече с группой бизнесменов из этой страны, которые находятся в Молдове для участия в Форуме «Moldova Business Week 2019». «Израильские достижения и инвестиции приветствуются в нашей стране, мы очень рассчитываем на ваш вклад, особенно израильских бизнесменов родом из Молдовы», – подчеркнула председатель парламента. Вице-председатель Молдо-израильской торговой палаты Орит Клейман рассказала о намерении израильских компаний инвестировать в экономику Республики Молдова – в такие сферы как здравоохранение, информационные технологии, туризм, финансовый рынок и сельское хозяйство.

Позитивная динамика

Во вторник председатель парламента РМ встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниэлом Ионицэ. Во время встречи собеседники отметили комплексный характер и позитивную динамику сотрудничества между Республикой Молдова и Румынией, в том числе очень хорошие результаты торговых отношений. Стороны были единодушны в важности расширения проектов сотрудничества по всем направлениям. Обсуждая политическую ситуацию в нашей стране, Зинаида Гречаный проинформировала румынского дипломата о твердом намерении молдавских властей продвигать реальные реформы с долгосрочным эффектом. В частности, спикер отметила, что необходимо срочно провести реформу системы правосудия, которая будет осуществляться прозрачно, в процессе консультаций с гражданским обществом и в тесной координации с Венецианской комиссией. Председатель парламента подтвердила решимость властей продолжать реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, а также других соглашений с внешними партнерами, подписанных Республикой Молдова.