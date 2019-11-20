Коалиция социалистов и ACUM могла развалиться перед президентскими выборами.

Часть политических аналитиков достаточно критически относится к тому, что сегодня происходит в стране. К их числу относится и Стелла Жантуан, экс-депутат парламента. О текущих событиях в Республике Молдова с ней беседовал корреспондент «МК».

-Была ли для вас отставка правительства Майи Санду неожиданной, могло ли оно проработать дольше?

– Если честно, отставки я ожидала позже – к президентским выборам. В этом была бы какая-то политическая логика. Уход правительства через четыре месяца совместных (блока ACUM и ПСРМ) попыток деолигархизации страны был неожиданным. Считала и считаю, что это невыгодно Партии социалистов. Коалиция так и не достигла ранее обозначенных целей, например, реформы юстиции, – и это очень печально.

– Но Игорь Додон регулярно заявлял, что социалисты готовы сотрудничать с ACUM в парламенте до конца мандата, и он готов идти на компромиссы.

– Вы знаете, наша молдавская политика всегда непредсказуема. Она уже перешла в область неких межкартельных игр. Некоторые политические игроки просто не заинтересованы в реформировании юстиции.

– Проскальзывала информация о том, что, ведя переговоры с социалистами, блок ACUM намеревался сохранять коалицию не более нескольких месяцев. Проведя деолигархизацию, предполагалось с новым ЦИКом организовать досрочные парламентские выборы.

– Изначально об этом речь шла. И эксперты говорили, что коалиция ситуативная, созданная для того чтобы привести в правовое русло все институты, ответственные за выборы, и конечно провести их. Потом социалисты стали настаивать на союзе сроком на четыре года, ACUM согласился. Но в любом случае они бы намеченный срок вместе не протянули, тому помешали бы президентские выборы.

– Как вы оцениваете турборежим при формировании правительства Иона Кику?

– Да, такое впервые наблюдается в Республике Молдова. Тем самым нам продемонстрировали, что все можно сделать в самые сжатые сроки, если преследуются определенные цели. До этого у нас было «ночное правительство», может в будущем появится «смешное». У нас в технологии формирования исполнительной власти есть несколько ноу-хау.

– Можно ли сказать, что Партия социалистов взяла на себя ответственность за то, что происходит в стране, и за то, что произойдет?

– Даже если они этого не хотят, им придется взять на себя полную ответственность за все происходящее в стране. Но и при миноритарном правительстве они разделят ответственность с партией демократов, которая вошла в эту игру. После четырех месяцев совместного правления с ACUM, когда у людей были надежды на коалицию, ввести демократов во власть – большой риск.

-Демократ – в наших условиях понятие относительное, это просто сборище чиновников, готовых работать на кого угодно, лишь бы сохранить свой социальный статус.

– Это понятно. Когда я говорю о возврате демократов во власть, имею в виду то, что они приняли участие в формировании нового большинства и готовы голосовать за его законопроекты. Повторюсь, социалисты весьма рискуют своим имиджем.

– В условиях полного доминирования во власти социалисты могут реализовать свои идеи особого статуса Приднестровья?

– Подобного рода идея была сформулирована еще в 2003-2006 годах при Партии коммунистов. Социалисты ничего нового не придумали. При этом разрешение последствий приднестровского конфликта – за сторонами участников формата 5+2 (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, США, Евросоюз). Если и будет найдено какое-то решение, то только в рамках этого формата. Ну а чтобы реализовать модель федерализации, нужен полный консенсус всех политических сил, а такого не наблюдается.

Александр Чудак