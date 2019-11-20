Взаимоподключение электросетей с Румынией откладывается.

На последнем заседании перед уходом в отставку правительство Майи Санду одобрило два проекта решений, которые позволяют получить около 100 миллионов евро для реализации проекта «Подключение электрических сетей между Республикой Молдова и Румынией, фаза I».

Шаг в сторону энергобезопасности

Это проекты законов о ратификации финансовых соглашений между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) по Проекту развития системы электроснабжения стоимостью 13,1 млн евро и соответственно 47,9 млн евро, а также Соглашения о предоставлении гранта на сумму 39,94 млн евро между Республикой Молдова в лице Государственного предприятия «Moldelectrica» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Все они были подписаны 26 сентября 2019 года. Цель Соглашений о финансировании – оказание помощи Республике Молдова в строительстве, оснащении и вводе в эксплуатацию электрических соединений между Республикой Молдова и Румынией, что будет способствовать повышению эффективности и безопасности электроснабжения для потребителей Республики Молдова. Финансовые ресурсы, предоставленные в форме грантов и займов, предназначены для строительства станции Back-to-Back в Вулканештах, модернизации станции в Кишиневе, строительства воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты – Кишинев, строительства нового офиса ГП «Moldelectrica», включая новый диспетчерский центр, обновления / модернизации системы энергоменеджмента и т.д. Общая стоимость проекта составляет 261 млн евро.

На этот проект уже бывший кабинет министров возлагал большие надежды как на шаг к укреплению энергобезопасности страны, и правительство Санду было в своих надеждах не одиноко. О необходимости взаимоподключения электроэнергетических систем Молдовы и Румынии говорится уже 28 лет. Сегодня электроснабжение страны на 80% зависит от Молдавской ГРЭС в Кучурганах, принадлежащей российской компании «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также от импорта электроэнергии с Украины. Новый проект призван проложить Молдове путь к интеграции в европейскую сеть поставки электроэнергии.

Торопись не спеша

И вот, казалось бы, настало время от слов перейти к делу. Но скоро сказка сказывается… Как выяснило издание mold-street.com, первоначально предполагалось завершить реализацию проекта в течение 2019-2022 гг. Однако теперь срок продлен до 2024 года. Пока удалось только отобрать канадскую компанию Manitoba Hydro International в качестве консультанта. Mold-street.com цитирует представителя ГП «Moldelectrica» Октавиана Чобырку, заявившего, что компания из Канады призвана в течение 48 месяцев разработать техническое задание, на основании которого будет организован конкурс по отбору подрядчика для строительства станции Back-to-Back и линии электропередачи Вулканешты-Кишинев. По мнению Чобырки, техническое задание будет готово не раньше середины следующего года. Похоже, это уже стало любимой забавой прежних молдавских и румынских властей (за Прутом, кстати, тоже только что сменился кабинет министров) – громко заявлять о стратегической важности масштабных проектов, но реализовать их ни шатко ни валко. Вспомним хоть многострадальный газопровод Яссы-Унгены. Но, может, теперь недобрая традиция уйдет в прошлое?

Общая стоимость проекта, как уже говорилось, достаточно значительная. Причем лишь примерно шестую часть суммы инвестиций составляет грант, остальное – кредиты, которые, как известно, необходимо возвращать, да еще с процентами. Средства для этого предполагается получить за счет увеличения тарифа на транспортировку электроэнергии. Предполагается, что в последующие годы он вырастет на 10-20%. Однако некоторые специалисты не исключают, что столь масштабные затраты в условиях Молдовы не то что быстро, а вообще возместить не удастся.

Энергобезопасность для страны очень важна. Остается надеяться, что новое правительство позаботится о том, чтобы очевидное благо (пока, впрочем, в довольно отдаленной перспективе) не обернулось чувствительным ударом по карману потребителей.

Елена Ройтбурд