В соседней стране в воскресенье пройдут выборы президента.

У наших румынских соседей в воскресенье выборы главы государства. Как отмечают аналитики в Бухаресте, предвыборная кампания прошла скучно и невыразительно.

Всего на должность главы государства претендуют четырнадцать человек. Однако кандидатов, у которых наибольшие шансы, не более трех: Клаус Йоханнис – Национал-либеральная партия, Виорика Дэнчилэ от социал-демократов и Мирча Диакону, представляющий Альянс либералов и демократов. Мало кто верит в то, что все обойдется лишь первым туром. Поэтому у кандидатов с наибольшими шансами уже есть рекламные заготовки ко второму туру, который запланирован на 24 ноября.

Отдельные правила существуют для румын, проживающих за рубежом. Они могут голосовать целых три дня. Например, в Кишиневе обладатели паспортов соседнего государства могут опустить бюллетени в урну уже завтра. Кстати, в Республике Молдова Румыния открывает 37 избирательных участков. Больше всего их будет в Испании – 148.

В 2014-м году на первый тур румынских президентских выборов в Молдове пришло около двадцати двух тысяч человек. Тогда был открыт 21 избирательный участок. Многие жаловались, что простояли до девяти вечера в очереди, но так и не смогли исполнить свой гражданский долг. В этом году эта процедура будет намного проще.

Евгений Гольша