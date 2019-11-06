Впервые за четверть века левая партия победила в борьбе за должность мэра столицы.

Несмотря на то, что по итогам местных выборов, прошедших третьего ноября, кресло примара Кишинева должен занять Ион Чебан, управлять столицей может несколько дней его конкурент – председатель Партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе. Будет это до тех пор, пока социалиста официально не утвердят в должности. Напомним, суд накануне прошедших выборов неожиданно признал прошлогодние местные выборы состоявшимися, и, по их результатам, Нэстасе сегодня формально градоначальник.

Триумф Чебана

Четвертый день коллеги не устают повторять – впервые в истории современной Молдовы мэром столицы стал представитель левой партии. К этой цели восемь лет шли и так не дошли коммунисты. Социалисты на этом пути тоже набили себе много шишек. Без сомнения, аналитики будут еще не один месяц рассуждать: как и почему Чебан стал мэром Кишинева, должность, к которой приравнивается неформально даже пост президента. Итак, напомним некоторые цифры и факты. По сравнению с прошлым годом, за представителя Партии социалистов проголосовали на семь тысяч человек больше – 123 789. В самом городе Чебан проиграл Нэстасе только в микрорайоне Чеканы – соотношение 49,1% : 50,9 %. На Ботанике, Рышкановке, Буюканах и в Центре кандидат от социалистов опередил представителя Блока ACUM. Но победа в самом городе никогда не была залогом успеха, именно пригороды приводили три раза в мэрию Дорина Киртоакэ. Активная работа «в поле» помогла левым преодолеть негативную для них тенденцию. Чебан получил большинство в Вадул-луй-Водах, Криково, Будештах и Ватре. Явка на выборы в городе – 37,78%, в пригородах – 38,56%. Цифры сопоставимы. Всего за Чебана в воскресенье отдали свои голоса 52,39% избирателей столичного муниципия.

Полный провал Нэстасе

В минувшее воскресенье за него проголосовали 112513 человек, почти на 17000 меньше, чем в прошлом году. Это полный провал. Судя по первым заявлениям, члены Блока ACUM в полном замешательстве. Они рассчитывали на то, что Нэстасе, как и в 2018-м, во втором туре без труда возьмет верх. Аналитики отмечают несколько ошибок в предвыборной кампании, которые допустили правые. Первая. Не было уделено должного внимания работе с жителями пригородов. Их изначально зачислили в «свои». Вторая. Кандидат традиционно сводил свои речи к геополитическому выбору, а это уже не тот товар, который пользуется повышенным спросом. Третья. В предвыборных выступлениях Нэстасе не было конкретики. Люди хотели услышать про транспорт, канализацию, водопровод, дороги, а не про наш европейский выбор.

А вот что о проигравшем думает бывший премьер Ион Стурза: «Должен признать, я с самого начала был убежден, что Андрей Нэстасе проиграет выборы в Кишиневе. Почему? Вся его деятельность, после того как ACUM пришел к власти, для меня неубедительна. Андрей исключительно проявил себя в борьбе с режимом Плахотнюка, но он очень слаб как политик. Бессвязный, нервный, уставший. В нем куча противоречий. Мы должны говорить об этом честно. Это из области психологического состояния, он сильно пострадал от борьбы и разочарований уже после режима Плахотнюка».

Под зад Киртоакэ

Хоть и не участвовал во втором туре выборов, он незримо присутствовал на избирательных участках. В Центризбиркоме рассказали, на многих бюллетенях были зачеркнуты фамилии двух кандидатов и поверх написано «Киртоакэ». Это при том, что в кабинках для голосования ручек не было, только печать. По этому поводу Киртоакэ сказал: «Я благодарен всем, кто участвовал в выборах, и тем, кто, как я увидел, проголосовали за меня, хотя моей фамилии в избирательном бюллетене не было. Есть поговорка: однажды став мэром, останешься им на всю жизнь». При этом главный либерал страны, набравший две недели назад около 10% голосов, развил необычайно бурную деятельность. Он предложил представителям блока ACUM создать в муниципальном совете подобие коалиции. У либералов там три кресла, у ACUMовцев – 19. Всего в мунсовете заседает 51 человек. В день выборов произошел показательный случай. После теледебатов, где участвовали Киртоакэ и Цыку, последний, бывший кандидат в мэры и тоже унионист, на выходе из студии слегка подтолкнул Дорина в спину. Бывший мэр через несколько часов сообщил в социальных сетях, что его ударили. Однако Цыку, профессионально долгое время занимавшийся боксом, если бы действительно ударил Киртоакэ, то вряд ли бы тот смог что-либо писать в интернете. Многие сочли произошедшее символическим пинком под зад, после которого бывший мэр на политическом небосклоне больше уже не появится.

В конце октября на встрече с избирателями Нэстасе поведал: «Если, не дай Бог, придет Додон и захватит Кишинев, – это будет плохо, люди добрые. Я, скорее соберу чемодан и уеду, чем вернусь в любое министерство, так как знаю, что произойдет. Мы пропадем». Уже во вторник на брифинге лидер Платформы «DA» был не так категоричен и сообщил журналистам, что готов работать с социалистами.

Александр Чудак