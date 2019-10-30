5 наивных вопросов о прошедших местных выборах и о предстоящем втором туре.

Чего ожидать гражданам, которые проигнорируют второй тур местных выборов? Вопрос отнюдь не риторический. Поскольку действия или бездействия тех, кому достанется власть, будут ощущать все, в том числе и те, кто на избирательные участки не пойдет.

Кто победил на местных выборах в Молдове?

Фактически ПСРМ. Социалисты победили в 15 районных и муниципальных советах. ПСРМ взяла первое место по районным советам, ACUM – второе, ДПМ – третье.

С первого тура кандидаты ПСРМ выиграли 124 мэрии, в том числе в 12 городах, и вышли во второй тур в 179 мэриях, в том числе в 18 городах.

«У нас абсолютное большинство в 4 районах (Бричаны, Окница, Дондюшаны и Тараклия. – Прим.ред.). Также у нас есть три района в АТО Гагаузия, где председателями будут представители Партии социалистов. В 11 районных советах мы на 1-м месте. То есть всего 18 районов, в которых социалисты предложат избрать своего председателя. В первую очередь, как и на центральном уровне, в этих 11 районах мы призываем наших коллег из блока ACUM создать коалиции и на уровне районов, и на местном уровне», – сказала председатель социалистов Зинаида Гречаный.

Как изменилась картина власти в стране?

Местные выборы сильно изменили картину власти в стране. Как подчеркнул депутат от ПСРМ Богдан Цырдя, ранее ДПМ контролировала более 700 мэрий из 900, 30 председателей районов из 32. Сегодня она лидирует только в 6 районах с шансом везде остаться в оппозиции. В то же время у «Нашей Партии» Усатого большинство только в Бельцах. У ПСРМ теперь самая крупная фракция в мунсовете Кишинева – 22 советника из 51. Ранее партия имела 19 советников. Вместо двух мэрий в пригородах стало 5, в том числе в родном селе Михая Гимпу – Колонице. Кроме того, ПСРМ имеет самую крупную фракцию в парламенте. Теперь у нее стало на одного депутата больше – 6.

Кто возглавит столичную мэрию?

Об этом мы узнаем по итогам второго тура, который пройдет 3 ноября. В него вошли Ион Чебан и Андрей Нэстасе. В первом туре кандидат Партии социалистов Ион Чебан одержал убедительную победу во всех 5 секторах столицы. После подсчета всех протоколов у Иона Чебана 40,19%, а у Андрея Нэстасе – 31,08%. Но главная битва столичных выборов будет во втором туре. И тут необходима ремарка: Нэстасе рассматривает кресло мэра исключительно как трамплин для дальнейшей политической деятельности. В отличие от Чебана. Так что 3 ноября мы решаем, кого выбираем: временщика или мэра.

Как будет работать новый мунсовет Кишинева?

Фракция Партии социалистов в избранном Муниципальном совете Кишинева рассматривает возможную коалицию исключительно с фракцией блока ACUM. Об этом сказал кандидат на пост мэра Ион Чебан в связи со сложившейся ситуацией, когда обеим сторонам нынешней парламентской коалиции не хватает нескольких мандатов для получения большинства в мунсовете – 26 советников. Помимо ПСРМ и ACUM в Муниципальный совет прошли два демократа, три либерала, два кандидата от Партии «Шор». Один мандат у партии PUN (Октавиан Цыку), один у ПКРМ и один у движения «Новая сила» (Виктор Киронда).

«Мы предложили очень хороший формат: создаём коалицию, делим ответственность в исполнительной власти. Ведь работы в Кишиневе непочатый край – хватит на всех. Давайте работать, люди нас выбрали для этого», – призвал Чебан.

Что будет с теми, кто игнорирует свой гражданский долг

Они снова будут жаловаться на то, что в городе нет хозяина. Снова будут недовольны работой мэрии. Будут жаловаться на то, что жаловаться некому. И будут дальше не верить никому. Явка в муниципии Кишинев была низкой – чуть выше 36%. Свой гражданский долг многие решили не исполнять по разным причинам. Какими бы они ни были, объяснить поведение граждан сложно. Ведь это логично – для того, чтобы что-то изменилось к лучшему, это должен кто-то начать делать. А главное, кто-то должен взять за это ответственность. Не голосовать – значит переложить на кого-то другого ответственность. Вот вы, мол, голосовали за Киртоакэ, а теперь мучайтесь. И мы будем мучиться из-за вас. Так почему же не сделать свой выбор и не взять на себя ответственность?