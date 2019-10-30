Четверг, 31 октября 2019, 22:30

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Орбан VS Коррупция

30 октября
19:35 2019
Версия для печати Поделиться

Деньги и из бюджета Румынии для… Плахотнюка.

В понедельник депутаты румынского двухпалатного парламента договорились заслушать на этой неделе программы деятельности кандидатов в министры правительства Людовика Орбана. Само же утверждение состава кабинета министров ожидается 4 ноября.

Либерал Орбан пришел на смену Виорике Данчилэ, которую поддерживали социал-демократы, перешедшие в оппозицию. Претендент на пост премьера предлагает правительство в составе шестнадцати министерств, над которыми стоят генеральный секретарь и вице-премьер. Недавно, выступая на одном из румынских телеканалов, Орбан заявил, что намерен ликвидировать некоторые ведомства. «Например, Министерство по вопросам румынской диаспоры финансировало из госбюджета телеканалы и интеренет-СМИ, которые поддерживали Плахотнюка и критиковали проевропейские партии», – объяснил Орбан причину ликвидации главного государственного спонсора многочисленных проектов по поддержке прорумынских течений в Молдове. Возможно, таким способом новому премьеру удастся снизить коррупционную составляющую, которая всегда была бичом вех правительств Румынии.

Евгений Гольша

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46–0,01%
EUR19,46–0,06%
GBP22,59+0,27%
UAH0,70+0,44%
RON4,09+0,03%
RUB0,27–0,50%

Курсы валют в MDL на 31.10.2019

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд