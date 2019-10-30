Деньги и из бюджета Румынии для… Плахотнюка.

Либерал Орбан пришел на смену Виорике Данчилэ, которую поддерживали социал-демократы, перешедшие в оппозицию. Претендент на пост премьера предлагает правительство в составе шестнадцати министерств, над которыми стоят генеральный секретарь и вице-премьер. Недавно, выступая на одном из румынских телеканалов, Орбан заявил, что намерен ликвидировать некоторые ведомства. «Например, Министерство по вопросам румынской диаспоры финансировало из госбюджета телеканалы и интеренет-СМИ, которые поддерживали Плахотнюка и критиковали проевропейские партии», – объяснил Орбан причину ликвидации главного государственного спонсора многочисленных проектов по поддержке прорумынских течений в Молдове. Возможно, таким способом новому премьеру удастся снизить коррупционную составляющую, которая всегда была бичом вех правительств Румынии.

Евгений Гольша