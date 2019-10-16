Сотрудничество с Востоком и с Западом выгодно Молдове.

На минувшей неделе президент Молдовы принимал участие в саммите СНГ в Ашхабаде. Глава государства провел ряд встреч со своими коллегами и выступил с речью, в которой подчеркнул важность взаимодействия нашей республики со странами СНГ.

Стратегические экономические связи

Говоря о значении экономической кооперации стран Содружества, президент Молдовы сказал: «Туркменистан выступил инициатором идеи усиления экономического сотрудничества стран СНГ и активного участия нашей организации в глобальных экономических процессах и континентальных проектах. Примечательно, что сегодня именно в Ашхабаде подписывается Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ, в которой отражены новые аспекты экономической кооперации стран Содружества и интеграции в мирохозяйственные связи.

Республика Молдова стремится выстраивать сбалансированные отношения с восточными и с западными партнерами. Являясь участницей Содружества Независимых Государств и страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе, Молдова одновременно имеет Соглашение об ассоциации со странами Европейского союза. Считаю, что сотрудничество и с Востоком и с Западом – наиболее разумная и выгодная платформа для Молдовы. Скажу честно, что продвижение взвешенной внешней политики дается Молдове непросто. Это отражается, в том числе, на наших торгово-экономических отношениях и результатах внешней торговли. Для Республики Молдова торгово-экономические связи со странами СНГ всегда были и остаются важными, стратегическими. Однако нынешнее состояние нашей торговли неоднозначно.

За последние 5 лет торговые связи ослабли. Товарооборот снизился на 28%. Если 5 лет назад доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Молдовы составляла 33%, то в настоящее время – только 22%. И это очень тревожная динамика. При этом сохраняется высокая роль стран СНГ в экспорте традиционной молдавской продукции. На страны Содружества приходится почти 100% всего нашего экспорта яблок, 91% экспорта других фруктов, 53% – вина, 52% – овощных консервов, 46% – столового винограда».

Не обошел вниманием глава государства и то, как развиваются в последние годы отношения Молдовы с европейскими странами, подчеркнув, что для нашего государства важны оба направления. «В течение последних 5-ти лет существенно выросли объемы торговли со странами Европейского союза. Товарооборот Молдовы со странами ЕС вырос на 31%. Но если подвести общий итог торговли Молдовы со странами СНГ и ЕС за этот период, то его нельзя оценить как исключительно положительный. Объем молдавского экспорта в страны ЕС увеличился в абсолютном выражении на 720 млн долларов, при этом на 510 млн долларов снизился объем экспорта в страны СНГ. Мы не заинтересованы в том, чтобы торговые приобретения на западном рынке происходили за счет потерь на восточном или наоборот. Только сбалансированность торгово-экономических отношений с Востоком и Западом позволит Молдове стабильно развиваться. Хочу обратить ваше внимание на то, что не только торговля является для Молдовы мотивом к углублению сотрудничества в рамках СНГ. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в сфере транспорта и логистики, энергетики, телекоммуникаций, цифровизации экономики. Молдова заинтересована в том, чтобы Содружество Независимых Государств стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны СНГ были масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии».

Игорь Додон уверен, что нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций. Он считает, что это будет выгодно всем государствам-участникам СНГ.

«В настоящее время страны СНГ строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе.

Возьмем отношения стран СНГ с Европейским союзом. Пять стран СНГ (Беларусь, Армения, Молдова, Азербайджан и Украина) участвуют в программе «Восточное партнерство», две страны (Казахстан и Армения) заключили соглашения с ЕС о партнерстве, 2 страны (Молдова и Украина) заключили соглашения об ассоциации с ЕС, включая соглашения о свободной торговле. Кроме того, Европейский союз подготовил стратегию сотрудничества со странами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном). Вопрос: где роль СНГ как международной организации в выстраивании отношений с Европейским союзом и в реализации идеи построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока?

Мы должны задуматься над этим вопросом и решить его вместе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств», – сказал в заключение президент Молдовы.

Обоюдный интерес

Во время рабочего визита в Ашхабад первая встреча у Игоря Додона состоялась с президентом Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе беседы президент Молдовы подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений. Игорь Додон напомнил, что предыдущая встреча с президентом Туркменистана прошла в сентябре 2017 года на открытии Пятых Азиатских игр, а официальный визит президента Республики Молдова в Ашхабад состоялся в апреле 2015 года. Игорь Додон заметил при этом, что политический диалог между двумя государствами развивается более динамично, чем торгово-экономические связи, которые нуждаются в дополнительном стимулировании и не соответствуют реальному потенциалу.

Кроме того, президент Республики Молдова указал на необходимость возобновления работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась более четырех лет. «Есть обоюдный интерес к проведению бизнес-форумов, поскольку туркменская сторона готова увеличить импорт молдавской аграрной продукции и экспорт природного газа в Республику Молдова», – отметил Игорь Додон.

Президент Молдовы выразил благодарность туркменским партнерам за реализацию ряда социальных и гуманитарных проектов в Республике Молдова и, в частности, в Гагаузской автономии, где в селе Чишмикиой был построен образцовый детский сад по личному указанию и с помощью президента Туркменистана. В завершение встречи Игорь Додон дал высокую оценку внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципе постоянного нейтралитета, признанного в декабре 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН. Президент Игорь Додон подчеркнул, что Республика Молдова изучает опыт Туркменистана и продвигает взвешенную внешнюю политику на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.

Совместные проекты

Еще одна встреча в Ашхабаде у президента РМ состоялась с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В рамках беседы официальные лица подтвердили интерес к дальнейшему продвижению двустороннего политического диалога на различных уровнях и во всех областях на благо наших народов.

Президент Республики Молдова дал положительную оценку проведению Глобального бакинского форума, в котором имел честь участвовать и в прошлом, и в нынешнем году. Такого рода мероприятия, уверен глава государства, дают реальную возможность для более результативного общения в рамках международного сообщества и поиска путей разрешения тех или иных проблем. Игорь Додон сказал, что рассматривает возможность участия и в восьмом Форуме, который пройдет в Баку 12-14 марта 2020 года.

Говоря о сотрудничестве в торгово-экономической области, президент Молдовы отметил, что, несмотря на определенную положительную тенденцию, которая наметилась в последнее время в двусторонней торговле, приходится констатировать, что достигнутые объемы торговли не отражают в полной мере возможности сотрудничества наших государств в данной сфере. «Это обусловливает необходимость выработки конкретных шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений», – уточнил Игорь Додон. Президент Молдовы особо подчеркнул наш интерес в реализации совместных инвестиционных проектов, в создании совместных предприятий, участии азербайджанских предпринимателей в работе свободных экономических зон, индустриальных парков, в специализированных выставках в нашей стране, в сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах и др.

Ввиду того, что последнее заседание Межправительственной молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) состоялось в Кишиневе еще в 2012 году, глава государства выразил готовность инициировать организацию в ближайшее время очередного, 4-го заседания и проведение на площадке МПК двустороннего бизнес-форума. Игорь Додон поблагодарил Ильхама Алиева за помощь, оказанную Республике Молдова, особенно за проекты в области культуры и образования, реализованные в Гагаузской автономии через Фонд имени Гейдара Алиева. «Так, в Чадыр-Лунге, вследствие личной договоренности, достигнутой с Ильхамом Алиевым в 2017 году, завершается строительство культурно-образовательного центра, рассчитанного на занятия музыкой и другими видами искусства для 700 детей из региона», – подчеркнул президент Молдовы. В завершение беседы Игорь Додон подтвердил приглашение президенту Азербайджанской Республики посетить Республику Молдова с официальным визитом, что станет хорошей возможностью детально обговорить актуальные вопросы молдавско-азербайджанских отношений.

Активизировать контакты парламентариев

Игорь Додон также провел в Ашхабаде переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе диалога официальные лица отметили необходимость активизации двусторонних отношений на всех уровнях, поскольку обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а последнее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в 2002 году. В связи с этим Игорь Додон и Шавкат Мирзиёев пришли к мнению о целесообразности визита президента Республики Молдова в Узбекистан в 2020 году. Кроме того, собеседники подчеркнули важность активизации контактов на уровне парламентов двух стран. В этом направлении стороны рассчитывают на активность групп дружбы, причем от Республики Молдова ее возглавляет депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя. В продолжение разговора Игорь Додон и Шавкат Мирзиёев подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов путем организации бизнес-форумов, учитывая, что в Узбекистане действуют 14 предприятий с молдавским капиталом. Вместе с тем, стороны указали на недостаточную реализацию торгово-экономического потенциала наших стран.

По итогам встреч в Душанбе

Во время саммита в Туркменистане президент РМ провел рабочую встречу с президентом Республики Таджикистан. В ходе диалога официальные лица с удовлетворением отметили активность наших стран на двустороннем уровне и в рамках СНГ и других международных площадок. В частности, было подчеркнуто, что после предыдущей рабочей встречи Игоря Додона и Эмомали Рахмона «на полях» саммита СНГ в Душанбе в сентябре 2018 года состоялось третье заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ознакомительный визит в Молдову группы сельскохозяйственных производителей из Таджикистана, интересовавшихся опытом наших специалистов в плодоовощной сфере, виноградарстве и виноделии.

Собеседники отметили также, что двусторонняя договорно-правовая база включает 13 межправительственных и межведомственных соглашений, и разрабатываются еще 7 проектов документов, в частности, в области торгово-экономического сотрудничества, связи, миграции и воздушного сообщения.