В качестве лидера страны-наблюдателя президент Молдовы на прошедшей неделе выступил с речью на расширенном заседании саммита Евразийского экономического союза, а также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. В саммите приняли участие президенты всех стран-членов ЕАЭС, а также президент Исламской Республики Иран и премьер-министр Республики Сингапур. Напомним, что Республика Молдова стала первым государством, получившим статус наблюдателя при ЕАЭС, что дает нашей стране широкие возможности для укрепления внешних торгово-экономических связей.

Инвестиции из Сингапура

Первая встреча в рамках рабочего визита в Ереван у президента Молдовы состоялась с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сяньлуном. В ходе беседы Игорь Додон дал высокую оценку выдающимся результатам этой страны в области человеческого развития и конкурентоспособности – Сингапур по этим показателям входит в мировую десятку. Президент Молдовы подчеркнул интерес нашей страны к использованию опыта Сингапура в развитии национальной экономики, в том числе информационных технологий, финансово-банковского сектора и инфраструктуры. На встрече шла речь о привлечении инвестиций из Сингапура в экономику Молдовы. Игорь Додон направил приглашение официальным лицам и деловым кругам Сингапура принять участие в очень крупном экономическом мероприятии в нашей стране – Moldova Business Week 2019, которое состоится 13-15 ноября в Кишиневе. Президент РМ предложил активизировать политический диалог путем обмена визитами на уровне органов исполнительной власти и поблагодарил премьер-министра за организацию программ профессиональной переподготовки, в том числе для специалистов в различных сферах из Республики Молдова.

Развитие сотрудничества

До начала работы саммита Евразийского экономического союза Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Участники встречи обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес. Было отмечено активное взаимодействие двух стран на уровне политического руководства: за последние два года это третий приезд главы молдавского государства в Армению, после официального визита в ноябре 2017 года и участия в саммите Франкофонии в октябре 2018-го. Кроме того, президент Молдовы поблагодарил руководство Армении за поддержку РМ при получении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года. Напомним, что в 2017 году в Кишиневе открылось Посольство Республики Армения, а в сентябре 2019-го в Ереване начало работу Почетное консульство Республики Молдова.

В связи с этим Игорь Додон подчеркнул, что у наших стран имеются широкие возможности для взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сферах, особенно при наличии армянской общины Молдовы, способствующей укреплению двусторонних отношений. Говоря о торгово-экономических отношениях, собеседники указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов. При этом была выражена готовность возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи президент РМ пригласил Никола Пашиняна совершить официальный визит в Республику Молдова в марте 2020 года.

Укрепление диалога

Еще одна встреча в Ереване у Игоря Додона состоялась с президентом Республики Кыргызстан Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили различные вопросы двусторонних отношений, констатировали активное взаимодействие Молдовы и Кыргызстана на уровне глав государств и на международных площадках, таких как СНГ и ЕАЭС. Игорь Додон напомнил, что сотрудничество нашей страны с Евразийским экономическим союзом началось именно на саммите в Бишкеке в апреле 2017 года.

Участники встречи, обсуждая торгово-экономические связи, пришли к единому мнению о необходимости активизации этой сферы деятельности. При этом Кыргызстан заинтересован в импорте молдавских товаров, прежде всего аграрной продукции, а Кишиневу интересен опыт Бишкека в работе с Евразийским фондом стабилизации и развития. Молдова и Кыргызстан считают важным укрепить диалог на уровне исполнительной и законодательной власти, а также возобновить работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Поддержка партнеров

Президент Молдовы выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, рассказав главам государств-членов ЕАЭС и лидерам Ирана и Сингапура о развитии ситуации в экономике, торговле, о внутренней и внешней политике Республики Молдова. Игорь Додон особо отметил, что получение Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС в мае 2018 года благоприятно сказалось на экспорте молдавских товаров на рынок Российской Федерации, Беларуси и других стран Союза. В связи с этим глава государства поблагодарил партнеров за поддержку и выразил уверенность в дальнейшем углублении торгово-экономических связей. Отдельно президент РМ проинформировал коллег о важных изменениях в политической жизни Республики Молдова, о политике новой власти, поддерживаемой большинством населения и внешними партнёрами. Игорь Додон подчеркнул, что у нашей страны появились широкие возможности для развития экономики, повышения уровня жизни населения, а также для проведения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом, без вовлечения в чуждые нам геополитические игры.

Помощь ЕС

В минувший четверг глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, которая находилась с визитом в Кишиневе перед завершением ее пятилетнего пребывания в должности. Президент РМ поблагодарил в ее лице руководство Европейского союза за постоянную всестороннюю помощь Республике Молдова, особенно в последние годы. Вместе с тем, Игорь Додон выразил ЕС признательность за поддержку мирного перехода власти нынешним летом и солидарность с парламентским большинством и правительством нашей страны в усилиях по осуществлению важнейших реформ и выполнению международных обязательств Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. В свою очередь, Могерини выразила признательность президенту Республики Молдова за открытый прагматичный диалог с европейскими структурами. Стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжения стратегического партнерства Молдовы и Евросоюза. В завершение встречи президент Молдовы вручил Федерике Могерини государственную награду Республики Молдова «Орден Почета» в связи с завершением ее пребывания на посту верховного представителя ЕС и в знак высокой оценки ее существенного вклада в развитие и укрепление отношений между Европейским союзом и Республикой Молдова.

Вклад Германии

В тот же день президент РМ принял участие в приеме, организованном посольством Федеративной Республики Германия в Республике Молдова по случаю национального праздника этой страны – Дня германского единства. Глава государства приветствовал присутствовавших и поздравил народ и руководство Германии с национальным праздником, пожелал им мира и процветания. Игорь Додон подчеркнул, что Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Республики Молдова. Кроме того, президент высоко оценил вклад этой страны в развитие нашего государства и выразил благодарность за поддержку нового парламентского большинства и правительства Молдовы. Глава государства также заверил, что намеченные реформы и выполнение обязательств Соглашения об Ассоциации с ЕС будут продолжены.

Безопасность авиаперелетов

В связи с многочисленными инцидентами, которые имели место в сфере гражданской авиации, президент Республики Молдова провел внеочередное рабочее совещание с представителями Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, Управления гражданской авиации, компании MoldATSA и Международного аэропорта Кишинева. Ответственные лица представили отчет о текущей ситуации в области обеспечения авиационной безопасности, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в этом процессе. Кроме того, были изучены обстоятельства опасного инцидента, который имел место 30 сентября с.г. в Международном аэропорту Кишинева с участием самолета авиакомпании Fly One.

Исходя из того, что подобные инциденты угрожают безопасности пассажиров, глава государства распорядился провести межведомственную проверку с целью разработки плана эффективных мер во избежание подобных ситуаций в будущем и с привлечением, при необходимости, международных экспертов. В то же время президент поручил секретарю Высшего совета безопасности взять под строгий контроль все действия, которые в дальнейшем будут предприняты в области обеспечения авиационной безопасности, и обязал представлять регулярные отчеты членам Высшего совета безопасности.

Под патронатом президента

Президент страны Игорь Додон посетил Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» и обсудил с его руководством ситуацию в коллективе и проблемы, с которыми сталкиваются артисты. На встрече шла речь о разработке рамочного закона, который включил бы ансамбль «Жок» в список национального культурного наследия. При поддержке Администрации президента ансамбль «Жок» будет представлять нашу страну на Международном фольклорном фестивале «Добровидение», который пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Это первое за 30 лет выступление прославленного молдавского коллектива на сцене Северной столицы России.

Отметим, что за 74 года своего существования Ансамбль народного танца «Жок» участвовал в многочисленных национальных и международных концертах и фестивалях в более чем 70 странах мира. Коллектив награжден бесчисленными медалями, премиями и дипломами. Глава государства заявил, что празднование 75-летия коллектива в 2020 году и выполнение плана юбилейных мероприятий будут проходить под его патронатом.