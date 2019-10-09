В стране образовалось новое сословие – сильное и циничное.

Всего в пределах нашей родины трудится 720 прокуроров, то есть 23,7 на сто тысяч населения. Много это или мало? По данным Центра в странах Совета Европы, этот показатель вдвое меньше, чем в Молдове?! Чем привлекает молодых людей прокурорская работа? Вероятно, повышенным социальным статусом, возможностью практически безнаказанно совершать антисоциальные поступки, проявлять к окружающим некое барское высокомерие.

Показателен пример главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. Его публично обвинили в том, что он приложил свою руку к попытке неких чиновников отжать бизнес Андрея Транги – сети ресторанов «Andy’s Pizza» и «La Plăcinte». Морарь подал в отставку, подумал некоторое время и решил вернуться на прежнюю должность. Восстановили на работе вследствие мирового соглашения в рамках судебного разбирательства. Обвинения в том, что он верой и правдой служил беглому олигарху Плахотнюку и прочее, – ничто, должность – все.

Разумеется, основной аргумент в жажде заполучить прокурорский мандат – безраздельное всевластье этой особой касты в иерархии блюстителей закона. Но не последнюю роль играет и официальная заработная плата. Среднестатистический сотрудник Генеральной прокуратуры получает 24, 9 тысячи леев в месяц. Оплата труда значительно выросла в 2016 и 2018 годах. О таких повышениях ни учителя, ни врачи и мечтать не могли. По данным отчета Центра, коллеги наших прокуроров в Грузии, Армении, Азербайджане и Украине, в пересчете на евро, получают значительно меньше. Помимо зарплаты есть еще способы «поправить» свое финансовое положение. Так небезызвестная прокурор Адриана Бецишор на своей свадьбе собрала с гостей 31 тысячу евро, 11,5 тысячи долларов и 170 тысяч леев. А ведь далее будут и крестины, и прочие мероприятия, на которые деньги приносятся в конвертах, и кто определит, где здесь мзда, а где простое дружеское подношение?

У нас в стране появилось прокурорское сословие, и модернизировать его в рамках реформы области юстиции представляется маловероятной возможностью. Члены этой касты привыкли мимикрировать под любое начальство, под любую идеологию, будь-то аграрно-демократическая, коммунистическая, либеральная, демократическая или какая-нибудь еще.

Александр Боц