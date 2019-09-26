В минувшую субботу в Кишиневе завершился II молдо-российский экономический форум.

Он собрал более тысячи участников, в том числе около 400 представителей крупного российского бизнеса. Речь шла о разных аспектах двустороннего сотрудничества, был подписан целый ряд соглашений между российскими и молдавскими регионами.

Однако Россия – не только стратегический партнер Молдовы, но и главная составляющая Евразийского экономического союза. Поэтому вполне логичным было участие в работе секции «Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру» помощника члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Федора Черницына. После заседания он ответил на вопросы корреспондента «МК» в Молдове.

– Понятно, чем интересно Молдове сотрудничество с ЕАЭС. Это огромный рынок, энергоносители, инвестиции. А чем Молдова интересна ЕАЭС?

– Мы готовы сотрудничать с любым зарубежным государством, у которого есть такой интерес. Это всегда взаимовыгодно. Молдова – член СНГ, а когда-то была частью одной великой страны, в которой мы все жили. А ко всем странам бывшего СССР у нашего союза особое экономическое отношение. Это наши ближайшие соседи, которым мы всегда будем протягивать руку. И, может быть самое главное: поскольку мы жили в одной стране, и не только в Советском Союзе, но и до него, наши народы связывают несколько столетий. Этот общий дух никуда не исчез и не исчезнет. И в нем ключ наших взаимоотношений. Есть взаимная выгода торговли, и есть притяжение на цивилизационном уровне, которое связывает и российский, и армянский, и белорусский, и казахстанский, и молдавский народы. Все начинается с души, с духа, а потом обрастает экономикой.

– Как бы вы оценили перспективы дальнейшего взаимодействия Молдовы с ЕАЭС? Можно ли говорить о более тесной интеграции?

– Мы готовы, но никого насильно тянуть не будем. ЕАЭС занимает 1/7 часть суши, общее население – 200 млн человек, мы пытаемся сделать этот рынок по-настоящему общим, чтобы все работало как одна экономическая народно-хозяйственная территория. Ведь сегодня, когда какой-то предприниматель входит на рынок любой из стран ЕАЭС – будь то Беларусь, Армения, Казахстан или Киргизия, – он автоматически попадает на рынок России, потому что между нашими странами отсутствует таможенный, транспортный, санитарный, миграционный контроль. Обеспечено свободное движение капитала, товаров, услуг, рабочей силы. И тот бизнес, который учитывает эти особенности, таким преимуществом пользуется. Сегодня у Молдовы статус наблюдателя в ЕАЭС. Если мы увидим, что ваша страна готова идти дальше в сторону сближения, мы открыты на 100%. Но мы не считаем себя вправе кому-то кого-то навязывать. ЕАЭС может показать, как способно развиваться сотрудничество в сравнении с Европейским союзом. Когда подписывалось Соглашение об ассоциации, у всех в Молдове были большие ожидания. А потом оказалось, что это совсем не то, чего ждали. И есть другой сосед, которого вы знаете уже несколько веков. Кстати, многое из того, что мы делаем, тоже делается по примеру ЕС, мы внимательно изучаем европейский опыт. И мы были бы рады стать для Молдовы примером того, что такой союз хорош, и там свои, давным-давно знакомые партнеры. Уверен: когда Молдова «созреет», наши двери будут открыты.

Пока надо смотреть на то, что у нас есть сейчас. После получения Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС была создана совместная рабочая группа по изучению возможности интеграции Молдовы в наш союз. Состоялось уже три заседания, но никто из представителей прежнего правительства на них не приезжал. Прошел уже год с момента приобретения статуса наблюдателя, и все это время представители молдавских властей имеют право участвовать во всех встречах на уровне премьер-министров, вице-премьеров, назначать своего представителя в комиссию, чтобы он продвигал интерес Молдовы по тем или иным вопросам. Но до сих пор ничего подобного не происходило, и страна не пользовалась открывающимися возможностями. Фактически только президент Игорь Додон является почетным гостем на всех заседаниях Высшего совета ЕАЭС. Он ведет равноправный диалог с пятью президентами – главами стран-членов экономического союза. Мы это поддерживаем. Наш союз готов к тому, чтобы такое взаимодействие установилось на всех уровнях, но пока этого нет. Мяч, как говорится, на стороне Молдовы, будем надеяться, что новое правительство проявит более рациональный подход.

Елена Ройтбурд