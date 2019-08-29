Беглый демократ пребывает в депрессии и не хочет на родину.

Совершенно неожиданно в информационном пространстве страны по случаю Дня независимости появилось довольно странное послание от Влада Плахотнюка. Бывший предводитель молдавских демократов разместил свое обращение в социальных сетях.

Беглый политик в своем письме на родину немного говорит о величии исторического событии 1991 года, а потом переходит к личному. «Сегодня я не могу рисковать своей безопасностью или семьей и находиться в стране вместе с друзьями и коллегами потому, что я боролся со всей твердостью против тех, кто хотел захватить и угнетать Республику Молдова», – пишет Плахотнюк. Да уж, кто-кто, а он достаточно хорошо знает, в каких условиях будет отбывать наказание в случае, если его осудят. Политические оппоненты олигарха весьма красочно рассказывали этим летом, как питались, спали и общались с близкими в СИЗО-13.

Далее беглый политик критикует партии, сменившие у руля демократов. «… за два месяца после формирования коалиции ACUM-ПСРМ Молдова стала более русской, чем молдавской. За эти два месяца были допущены непростительные действия, которые являются не чем иным как предательством Родины», – негодует Плахотнюк. Создание коалиции и совместное правление с Гимпу, который вообще отрицает государственность Молдовы, это не предательство? Кража миллиарда, а, как теперь открылось, уже трех – это не предательство? Попытка узурпации власти – это не предательство? Любой человек, читающий газеты, может с два десятка таких вопросов задать демократу, отдыхающему на пляжах Майами.

В послании народу Плахотнюк перечисляет свои достижения. «… вместе с Демократической партией, как председатель ДПМ, я стал единственным серьезным препятствием для российского империализма в Республике Молдова: мы остановили российскую пропаганду, объявили российских чиновников персонами нон-грата, передали дипломатические ноты протеста, пресекли вмешательство секретных служб во внутренние политические дела страны, добились в ООН принятия резолюции о выводе российских войск из Приднестровья», – пишет человек с российским гражданством, которого подозревают в наркоторговле и незаконном отмывании денег.

После прочтения всего текста послания создается впечатление, что писал его, а скорее надиктовывал, не вполне здоровый психически человек, к тому же еще и пребывающий в глубокой депрессии. При этом сигнал сей может преследовать вполне понятную цель: продемонстрировать властям страны, где удалось спрятаться, всю свою антироссийскость. Тогда, возможно, есть надежда на то, что по запросу властей Молдовы его не депортируют на родину.

Виктор Лазар