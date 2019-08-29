Социалисты возложили цветы к Мемориалу воинской славы «Вечность».

Рабочий график председателя Партии социалистов РМ, спикера парламента РМ Зинаиды Гречаный всю прошедшую неделю и начало текущей был заполнен официальными встречами и важной повседневной оргработой. В субботу спикер поздравила граждан Молдовы с 75-летней годовщиной освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

Чтить подвиг соотечественников

В поздравлении говорится: «В этот день – 24 августа 1944 года – в результате проведения знаменитой Ясско-Кишиневской операции от фашистской оккупации был освобожден Кишинев. За три года Молдова потеряла практически четверть своего довоенного населения. Сегодня кое-кто пытается переписать нашу историю и связать нас по рукам и ногам тяжелой памятью поражения. Нам предлагают вместе с духовными сторонниками Антонеску отмечать день скорби. Напомню, что стремительное проведение Ясско-Кишиневской операции спровоцировало антиправительственное восстание в соседней Румынии 23 августа 1944 года и падение нацистского режима Антонеску. Мы не позволим переписать историю, смазать исторический смысл дня 24 августа, забыть о том великом значении, которое имеет для нас победа, в приближении которой участвовали и наши соотечественники. Триста тысяч жителей Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, 18 из них стали Героями Советского Союза. Более 60 тысяч пали смертью храбрых. Мы помним и чтим подвиг наших соотечественников тех времен. Наша благодарность героям Великой Отечественной войны безмерна. Мы помним. Мы гордимся».

Сохранить историю

На прошедшей неделе председатель парламента РМ Зинаида Гречаный провела ряд встреч с высокопоставленными гостями из Российской Федерации. В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 75-летию освобождения от фашизма, в Молдове побывали заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, член Комитета СФ по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания России, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Молдовы Виктор Абрамов, глава администрации города Октябрьский Республики Башкортостан РФ Алексей Шмелев, депутат государственного собрания – Курултай Республики Башкортостан РФ Ахмет Ишмухаметов, председатель Законодательной Думы Томской области РФ Оксана Козловская. В ходе бесед стороны обсудили возможности дальнейшего развития межпарламентских связей и продвижения проектов на благо жителей двух стран. Председатель парламента поблагодарила гостей за вклад в реконструкцию мемориала воинской славы «Высота Ломакина» в селе Рэскэець района Штефан-Водэ. «Это история, которую мы должны сохранить и передать потомкам», – сказала спикер, приветствуя гостей. Зинаида Гречаный вручила высшую награду парламента РМ «Медаль за демократию» и диплом парламента 1-й степени официальным представителям Российской Федерации за заслуги в продвижении и укреплении молдавско-российских отношений.

Восстановить товарооборот с Россией

Зинаида Гречаный в эфире программы «Главный вопрос» на телеканале НТВМолдова заявила, что стратегическое партнёрство с Россией очень необходимо Молдове. «Самое главное – нам нужно восстановить товарооборот, экспорт наших молдавских товаров на российский рынок. В этом направлении уже сделаны конкретные шаги, работает Роспотребнадзор, который проинспектировал несколько наших предприятий, они будут иметь право экспорта на российский рынок. А в дальнейшем это должно быть беспрепятственно абсолютно для всех наших производителей. Молдавские товары ждут на российском рынке», – сказала спикер. При этом Зинаида Гречаный отметила, что не нужно Россию воспринимать только как рынок сбыта молдавских товаров, так как наши народы связывает многовековая история. «Отказываться от дружбы между нашими народами никакому политику даже в голову не должно приходить – я говорю о той дорожке, которую проторил простой народ», – сказала председатель парламента.

Всегда рядом с народом

В субботу и воскресенье, 24-25 августа, депутаты парламентской фракции, советники Кишинёвского муниципального совета, председатели районов, примары населённых пунктов, советники всех уровней провели по всей стране тысячи встреч с гражданами Молдовы, на которых рассказали о текущей политической и экономической ситуации, ответили на вопросы. «Социалисты вышли в эти выходные и провели очередной Единый день информирования по всей стране. Мы всегда рядом с народом, потому что только так, в постоянном контакте с людьми, только вместе можно добиться улучшения ситуации в стране», – написала на своей страничке в социальной сети председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный.