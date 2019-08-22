«Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 16 августа приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию. Административный совет агентства был назначен Демократической партией перед парламентскими выборами. Если изначально НАРЭ сообщало, что рассматривает вариант повышения тарифа на электроэнергию, распределяемую компанией Gas Natural Fenosa, на 3,2%, то впоследствии, согласно принятому решению, повышение составило почти вдвое больше в сравнении с первоначально заявленной цифрой. Тем самым становится ясным, что данное повышение не обосновано точными и оправданными расчетами, а представляет собой попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти. В этих условиях рекомендую правительству предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ. Ведомство, которое должно действовать вне зависимости от политического фактора и обеспечивать процесс регулирования энергетического рынка в строгом соответствии с действующим законодательством и принятой методологией, пытается перенести всё бремя безответственной и популистской власти «демократов» на плечи простых граждан и экономики страны. Действуя сообразно предвыборным задачам ДПМ, в прошлом году НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы на природный газ и электроэнергию, заложив мину замедленного действия под энергосистему страны. Хотя предприятия этого сектора еще в начале года направляли в НАРЭ запросы о возврате к методологии расчета тарифов, руководство НАРЭ, назначенное Демократической партией, предпочло затянуть принятие решения, еще больше осложнив ситуацию. Помимо опротестования вчерашнего решения НАРЭ, считаю, что правительству следует предложить ряд конкретных мер по повышению уровня социальной защиты лиц с низкими доходами. В связи с этим я выдвину законодательную инициативу о внесении поправок в Закон о социальной помощи, чтобы был увеличен повышающий коэффициент минимального гарантированного ежемесячного дохода при определении права на компенсацию в отопительный сезон. Это позволит предоставить такую помощь большему количеству граждан, находящихся в затруднительном положении. В то же время нужно пересмотреть Постановление правительства №1167 для повышения объема компенсации в отопительный сезон. В ближайшее время продолжу дискуссии с руководством Российской Федерации для получения скидок на импортируемый в нашу страну российский газ. С этой целью в начале сентября отправлюсь с рабочим визитом в Москву», – говориться в заявлении президента.