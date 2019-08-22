Парламентарии запретили схему, позволившую незаконный вывод из 3 коммерческих банков около 1 млрд $.

Депутат от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк прокомментировал поправки в законы о Нацбанке, о финансовых учреждениях и о госдолге, госгарантиях и кредитовании, которые принял парламент 15 августа.

Депутат отметил, что «суть изменений сводится к тому, что впредь НБМ не сможет выдавать коммерческим банкам кредиты под госгарантию!» Он напомнил, что такая норма (предоставление кредитов комбанкам под гарантию правительства) была введена 28 сентября 2014 года, когда правительство Лянкэ внесло под свою ответственность, т.е. минуя парламент, соответствующие изменения в вышеуказанные законы.

«Эти изменения были частью схемы по подготовке незаконного вывода из 3 известных комбанков около миллиарда долларов США. Что позволило не только вывести из страны денежные средства, но и перевести ответственность за их возврат на плечи государства, т.е. бюджетной системы, населения и бизнеса. В результате из банков было выведено в леевом эквиваленте около14,3 млрд лей, а возвращать из бюджета будем более 21 млрд», – подчеркнул Владимир Головатюк.

Он пояснил, что внесенные поправки делают невозможным сделать это впредь – Национальный банк Молдовы не сможет в будущем предоставлять банкам кредиты под госгарантию. И напомнил, как это произошло в 2014 году: «НБМ не отреагировал своевременно и адекватно на махинации в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. На покрытие потерь банков были выданы кредиты Нацбанка (под гарантию правительств) на сумму более 14 млрд лей. Банки тем не менее, были „успешно” ликвидированы, кредиты не возвращены, а непогашенный долг возвращают, в конечном итоге, население и бизнес! Виновные в краже – на свободе, а Нацбанк, как и другие ответственные институты и лица, которые по своему статусу и функциям обязаны были всё это не допустить (предотвратить), – „чистые и пушистые”!»

Головатюк уверен, что в результате принятых изменений, при проведении своей кредитной политики и политики в области надзора за деятельностью коммерческих банков, руководители Нацбанка станут более ответственными.Довести дело до конца.