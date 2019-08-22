Скандально известный бизнесмен Илан Шор может оказаться за решеткой.

Прошедшая неделя выдалась весьма сложной для депутатов парламента. Народным избранникам пришлось прервать отпуска для решения вопросов, не терпящих отлагательства. Среди первоочередных проблем, вынесенных на обсуждение, были вопросы социального характера, но не обошли парламентарии своим вниманием и темы, касающиеся правомочности иммунитета для некоторых депутатов.

Инициатива президента

Выступая перед коллегами, вице-спикер парламента, депутат от фракции ПСРМ Ион Чебан выразил особую благодарность президенту Республики Молдова, который настоял на том, чтобы парламент рассмотрел и принял проект об индексации пенсий два раза в год. Депутат отметил, что ситуация очень сложная, так как сотни пенсионеров не в состоянии сегодня оплачивать коммунальные платежи, особенно в холодное время года, даже с теми компенсациями, которые они получают, а также покупать продукты питания и лекарства. Не говоря уже о том, что многие из них вынуждены носить обувь и одежду более 10-20 лет. Ион Чебан напомнил, что еще недавно эта инициатива неоднократно отклонялась демократами даже на стадии обсуждения. Он поблагодарил также минфин и правительство и выразил надежду на то, что финансовые средства на эти цели и другие потребности для достойной жизни граждан Молдовы будут обеспечены.

Проект предусматривает индексацию пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Индексирование 1 апреля будет осуществляться в соответствии с действующей процедурой – для всех бенефициаров в эквиваленте, рассчитанном по среднему значению индекса потребительских цен за последние 3 года. В первом году после вступления закона в силу – 2020 году – 1 октября пенсии проиндексируют более 400 тысячам пенсионеров, размер пенсии которых не превышает минимальный прожиточный уровень.

Законопроект также будет включать увеличение социальных пособий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Проект должен вступить в силу 1 января 2020 года. Согласно статистическим данным Национальной палаты социального страхования, в начале 2019 года в нашей стране было зарегистрировано 700 887 пенсионеров, средняя пенсия которых составила 1 895,07 лея. Из общего числа пенсионеров 75% составляют пенсионеры по возрасту. В то же время около 400 тысяч человек получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Поправки в налоговую политику

Представители парламентской фракции Партии социалистов выступили перед заседанием внеочередной сессии парламента с заявлением по поводу проекта поправок в закон о бюджете этого года. Напомним, что проект предусматривает некоторые изменения в налоговой политике, которые вызвали недовольство представителей бизнеса.

Глава фракции ПСРМ Влад Батрынча сообщил о том, что предложенные правительством поправки будут обсуждаться парламентом во втором чтении и что фракция вынуждена будет поддержать их, несмотря на то, что не были проведены публичные дебаты и консультации с представителями бизнеса. Депутат объяснил это решение тем, что фракция ПСРМ является частью парламентского большинства и выразила политическое доверие исполнительной власти, которая в срочном порядке должна обеспечить поступление в бюджет средств, необходимых для социальных выплат осенью.

Социалисты с пониманием относятся к тому, что правительство пришло к власти в середине финансового года, к этому времени накопились финансовые проблемы, оставшиеся от предыдущей власти, которые необходимо решить. К сожалению, у кабинета министров не было необходимого времени на публичные консультации с бизнесом по этому вопросу. Проект поправок в налоговую политику был одобрен правительством в целях восстановления сотрудничества с такими важными международными финансовыми институтами, как Международный валютный фонд и Европейская комиссия, сказал депутат, подчеркнув при этом, что правительство должно всегда отстаивать свою позицию в переговорах с внешними партнерами.

«Сегодня мы будем голосовать за внесение изменений в налогово-бюджетной политике, но с определенными условиями. После отъезда миссий МВФ и принятия решений с МВФ и Еврокомиссией в сентябре правительство должно провести публичные дискуссии с бизнес-средой, экспертами и гражданским обществом, чтобы нас могли понять все граждане Республики Молдова и, в первую очередь, представители деловой среды.

Для Молдовы очень важно получить внешнюю финансовую поддержку, но мы должны понимать, что внешнее финансирование не является решением всех существующих проблем. Мы считаем, что приоритетом должно стать устойчивое развитие национальной экономики, создание условий для деятельности бизнеса, развития сельского хозяйства и производства», – сказал Влад Батрынча.

Социалист также отметил, что в октябре-ноябре, когда будет обсуждаться бюджетно-налоговая политика на 2020 год, фракция будет требовать пересмотра некоторых налогов в переговорах с МВФ. «Мы будем гораздо более категоричны в отношении повышения налогов. Мы считаем, что должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Мы считаем, что у нас есть возможность убедить МВФ и других внешних партнеров в том, что повышение налогов не является решением для молдавской экономики», – подчеркнул Влад Батрынча.

Шора лишили парламентского иммунитета

На заседании внеочередной сессии парламента 15 августа глава фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча прокомментировал обвинения фракции партии Шора в том, что депутаты не хотят аннулировать парламентский иммунитет для всех избранников, а требуют этого только для Илана Шора.

«Парламентский иммунитет не изобретен для коррумпированных банкиров, он не функционирует как механизм защиты для преступников, бандитов и воров. Парламентский иммунитет действует для парламентариев, чтобы они могли быть свободными, представляя интересы граждан, избирателей, страны», – заявил Влад Батрынча. Он напомнил о событиях 8 июня, когда Демократическая партия сопротивлялась передаче власти законным путем и были даже сфабрикованы уголовные дела против избранников нового парламента.

«Процедура лишения парламентского иммунитета существует, она является адекватной, и вам не нужно искать другие механизмы сейчас», – сказал социалист представителям партии Шора и подчеркнул еще раз, что «парламентский иммунитет существует для парламентариев, а не для тех, кто покупает граждан, для того чтобы попасть в парламент».

15 августа парламент большинством голосов лишил депутатского иммунитета Илана Шора по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу и заявления о том, что Илан Шор участвовал в банковском мошенничестве в 2010–2014 годах в трех банках: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в интересах организованной преступной группы.