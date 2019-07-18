Деньги для диктатуры
Прокуроры решили вывести на чистую воду Павла Филипа.
Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту приватизации Дома печати, правительственной столовой на улице Матеевича и виллы со статусом исторического памятника. В правоохранительных органах обоснованно сомневаются в том, что отправленное в отставку правительство Филипа действовало, продавая госсобственность, в рамках закона.
Ни Филат, ни Лянкэ, ни Габурич, ни Стрелец не пошли на то, чтобы приватизировать Дом печати, находившийся на балансе Госканцелярии правительства. Как это сумел провернуть Павел Филип, теперь предстоит выяснить прокурорам. Осенью прошлого года владелец фирмы Construct Elegant Игорь Ботнарюк взял в аренду в Доме печати более тысячи квадратных метров площадей. Затем, накануне парламентских выборов, помещения были приватизированы, причем в среднем по 490 евро за квадратный метр. Заметим, что цена коммерческой площади в центре столицы доходит до 3 тыс. евро за квадратный метр. Так что убыток, нанесенный государству, несложно подсчитать.