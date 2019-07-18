Ни Филат, ни Лянкэ, ни Габурич, ни Стрелец не пошли на то, чтобы приватизировать Дом печати, находившийся на балансе Госканцелярии правительства. Как это сумел провернуть Павел Филип, теперь предстоит выяснить прокурорам. Осенью прошлого года владелец фирмы Construct Elegant Игорь Ботнарюк взял в аренду в Доме печати более тысячи квадратных метров площадей. Затем, накануне парламентских выборов, помещения были приватизированы, причем в среднем по 490 евро за квадратный метр. Заметим, что цена коммерческой площади в центре столицы доходит до 3 тыс. евро за квадратный метр. Так что убыток, нанесенный государству, несложно подсчитать.

У Игоря Ботнарюка есть младший брат Марчел. Он владеет компанией Construct Deluxe SRL. По странному стечению обстоятельств ему тоже очень повезло: в начале года он приватизировал правительственную столовую. Это отдельно стоящее здание в центре города ушло и вовсе по смехотворной цене в 270 евро за квадратный метр. Схема достаточно старая и примитивная, но, как оказалось, действующая, благодаря протекции вождей демократов. Многие скромные чиновники в одночасье таким образом стали миллионерами. Именно опираясь на эту прослойку людей, которым позволяли незаконно обогащаться, Демпартия Плахотнюка так долго и могла удерживаться у власти. Теперь остается надежда на то, что новая власть сумеет не только вернуть незаконно украденное, но и по заслугам воздать тем, кто крышевал преступное обогащение.