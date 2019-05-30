Игорь Додон совершил рабочий визит в столицу Казахстана

Президент Республики Молдова с двухдневным рабочим визитом посетил столицу Казахстана, где 28-29 мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В Нур-Султане глава государства провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС. Напомним, что Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации. Сотрудничество между РМ и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года.

Рабочая встреча президентов

Вчера на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане президент РМ Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На прошедшей встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений. Президент Молдовы принял приглашение российского лидера принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Кроме того, стороны договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинев по приглашению Игоря Додона прибудет специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым предстоит обсуждение всего спектра молдо-российских отношений.

ЕАЭС будет расширять связи с Молдовой

Приоритетным направлением деятельности ЕАЭС является расширение связей с другими государствами, в первую очередь, с ближайшими соседями, сказал в рамках расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин. «Пользуясь присутствием главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Молдовы Игоря Додона, и почетного гостя, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, еще раз хочу подчеркнуть нашу заинтересованность в углублении взаимодействия Евразийского экономического союза с представленными ими странами», – сказал президент России.

Как воспользоваться преимуществами торговли?

В среду Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства присоединился к поздравлениям по случаю 5-летия со дня заключения договора о создании ЕАЭС и пожелал успешного достижения целей евразийской интеграции, подчеркнув, что граждане РМ всегда очень внимательно следили за новыми интеграционными процессами на просторах СНГ, начиная с момента создания Таможенного союза. «Хочу вас проинформировать, что эти новые интеграционные процессы всегда имели поддержку в молдавском обществе. У нас проходили региональные референдумы, была предпринята попытка национального референдума для того, чтобы присоединиться к новым интеграционным процессам. Но первый шаг по сближению с ЕАЭС мы сделали в 2017 году, когда вместе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии подписали в Кишиневе меморандум о сотрудничестве, а в прошлом году стали первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС», – сказал глава государства. Президент отметил, что этот статус позволил Молдове участвовать во многих мероприятиях, проводимых в ЕАЭС: в «Евразийской неделе», прошедшей в Ереване, в заседании рабочей группы по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией, в заседаниях консультативных комитетов и так далее. «Наше участие в качестве страны-наблюдателя могло быть более эффективным, если бы в этот процесс включилось и правительство Молдовы, но из-за внутриполитической ситуации, связанной с подготовкой и проведением парламентских выборов, мы были вынуждены реализовать свой статус наблюдателя преимущественно силами президентской команды. Я уверен, что наши внутренние политические вопросы будут решены, и новое правительство Молдовы будет более активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС», – добавил он. Глава государства также рассказал, что в 2018 году товарооборот РМ со странами ЕАЭС увеличился на 10%, а за январь-март текущего года – на 3,5%. В то же время Додон отметил, что ввоз товаров из стран ЕАЭС почти в 3 раза превышает поставки молдавской продукции на рынки этих государств, что говорит о том, что наши партнеры демонстрируют большую активность в торговле с Молдовой, а наша республика пока не в полной мере использует свой потенциал. «Статус страны-наблюдателя позволяет нам лучше узнать требования к качеству продукции, фито-санитарные и другие нормы ЕАЭС. Мы намерены максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза», – подчеркнул президент. Игорь Додон также предложил проводить отдельные мероприятия ЕЭК в Кишиневе – например, бизнес-диалоги и форумы. «Молдова известна своим гостеприимством и готова предоставить площадку для проведения таких мероприятий в Кишиневе», – подытожил президент.

Нужно устранить существующие барьеры

Во вторник, 28 мая, Игорь Додон, в рамках двухдневного рабочего визита в Республику Казахстан, провел встречу с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, с удовлетворением отметив, что политический диалог на высшем уровне приобретает новую динамику во всех сферах сотрудничества на благо наших народов.

Главы государств высоко оценили потенциал молдо-казахских отношений и выразили готовность к дальнейшему развитию постоянного диалога. Вместе с тем, президенты констатировали недостаточную реализацию имеющегося потенциала, особенно в торгово-экономической сфере.

«Так, в 2018 году товарооборот составил 22 млн долларов, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Считаем необходимым активизировать двустороннее взаимодействие с целью устранения существующих барьеров и укрепления торгово-экономических связей», – отметил Додон.

В ходе беседы с президентом Республики Казахстан Игорь Додон положительно оценил нормативно-правовую базу наших стран, включающую 31 двусторонний документ, регулирующий большинство областей сотрудничества, в том числе касающихся поощрения и защиты инвестиций.

«Отметили взаимный интерес к повышению уровня дипломатического представительства наших стран до ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла и открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане. Говорили также о важности активизации работы двусторонней межправительственной комиссии, однако это зависит от урегулирования внутриполитических вопросов в Республике Молдова. Кроме того, отметили позитивную роль молдавской общины Казахстана, которая насчитывает примерно 30 тыс. человек и способствует сближению наших стран и народов», – подчеркнул Игорь Додон.

В завершение встречи президент Молдовы выразил надежду на то, что результаты намеченных на 9 июня выборов президента Казахстана будут способствовать продолжению политического диалога на высоком уровне между нашими странами.

Наталья Киркэ