Социалисты предлагают объединить усилия и получить совместно большинство из 61 депутата

Граждане Молдовы, отдавшие свои голоса на прошедших выборах за Партию социалистов и за блок ACUM, ждут диалога от этих двух сил. Об этом в эфире одного из частных телеканалов заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, уточнив, что, даже несмотря на разность политических взглядов, депутаты должны исполнять волю народа.

«Мы, социалисты, понимаем, что мы с блоком ACUM – разные, но этого хочет общество, и мы видим, что таких сигналов очень много. И избиратели социалистов, и избиратели ACUM хотят эту коалицию, и люди ее так и называют. Тогда у нас нет другого выбора, кроме как сделать все возможное для того, чтобы объединить усилия и получить совместно большинство из 61 депутата», – заявил исполнительный секретарь ПСРМ. В то же время Батрынча напомнил, что акумовцы громко заявляют о своей готовности бороться с олигархическим режимом, захватившим Молдову, но при этом не предпринимают ничего для достижения заявленной цели. В данной связи социалист заявил, что ПСРМ хочет понять серьезность намерений блока ACUM и то, насколько их слова соотносятся с реальными делами.

«Они боятся назвать социалистов партнерами по коалиции. Мы это видим. Мы хотим понять серьезность намерений блока ACUM. А когда с нами ведут себя, как с машиной для голосования, мол, вы – социалисты, постойте там, в уголке, проголосуйте за наши проекты, пока мы получим посты спикера и премьера, а также создадим правительство меньшинства. Что это получается: мы меняем диктатуру ДПМ на диктатуру блока ACUM?» – не без иронии воскликнул Влад Батрынча. Он также напомнил, что социалисты выступили с четкими, конкретными предложениями и выразили готовность поддержать пакет законопроектов по деолигархизации страны, предложенный блоком ACUM, за исключением так называемого закона Магнитского. Социалист подчеркнул, что времени на раздумье практически не осталось: «Осталось меньше 2-х месяцев. Это очень мало. И мы очень надеемся, что представители блока ACUM серьезно, без эмоций обдумают все и поймут, что наша позиция – неизменна и что следствием всего этого могут стать досрочные выборы».

Наталья Киркэ