Глава государства провел прямую линию в телеэфире

Непосредственное общение с гражданами стало для президента страны доброй традицией. В минувшую пятницу Игорь Додон в очередной раз провел прямую линию на телеканале Accent TV. Более полутора часов он отвечал на самые разные вопросы телезрителей. Приводим основные фрагменты программы.

О перспективе досрочных выборов

– Нам необходимо сделать все возможное, чтобы решить проблему без досрочных парламентских выборов. За последние десять лет у нас несколько раз были досрочные выборы. Думаю, что, если получится обойтись без досрочных выборов, – это лучший вариант. Это потерянное время и большие бюджетные затраты. Еще около 100 млн леев будут стоить эти выборы – огромные деньги для Молдовы, которые можно направить на решение многих других проблем. Кроме того, существует большой риск, что люди просто не придут на досрочные выборы. Доверие к избирательному процессу, к политике, к парламенту очень низкое. И если сейчас партии в очередной раз докажут всему народу, что не могут сесть за стол переговоров, то, конечно, разочарование избирателей будет очень большое. С другой стороны, идти любой ценой на коалиции – предать интересы своих избирателей, конечно, я думаю, никто не рискнет! Лидеры блока ACUM должны определиться: кто их оппонент, а кто – потенциальные партнеры для того, чтобы что-то поменять в этой стране.

О том, почему социалисты не взяли парламентское большинство

– Все объединились против социалистов, напридумывали разных спойлеров, которые отобрали голоса. Промолдавского электората в Молдове – более 50%. Партия социалистов набрала 30%, остальные достались другим партиям-спойлерам. В случае досрочных выборов люди должны четко понимать, что, если хотят изменить ситуацию, должны голосовать за партию, которая может получить парламентское большинство. А если будут голосовать за тушенку и качели, получится такая же ситуация, как сейчас.

О возможности временной коалиции и миноритарного правительства

– Не получится! Это означает, что социалисты, у которых 35 мандатов и за которых голосовали 440 тысяч избирателей, оказали бы доверие правым, которым они не доверяют! Социалисты хотят дружить с Россией и не воевать с Европой и США, а в ACUM все антироссийские с головы до пяток. Из-за таких в начале 90-х у нас была война на Днестре и конфликт в Гагаузии. Нас никто не поймет, если мы это сделаем!

Именно поэтому социалисты предложили ACUM создать официальную коалицию и прописать на бумаге все предложения, чтобы обеспечить систему противовесов и минимизацию рисков. Социалисты говорят: мы хотим вернуть полномочия президенту, потому что, когда Майя Санду и Нэстасе были кандидатами в президенты, глава государства располагал другими полномочиями. Демократы их отобрали по дороге! Кроме того, социалисты требуют отдать им в правительстве все, что касается иностранных дел, внешней политики, обороны, внутренних дел и приднестровской проблемы, потому что правые могут наломать дров.

Социалисты сделали правильный шаг. Взяли паузу, выслушали всех. Пригласили правых на переговоры. Те не пришли. Президент их пригласил на переговоры – не подали руки. Ничего, потерпим. И после этого ПСРМ провела заседание Республиканского совета и четко сказала правым: если вы хотите, как вы говорите, освободить страну, поменять систему, мы готовы с вами создавать коалицию. Несмотря на то, что правые – это либералы, унионисты.

Давайте скажем правду, мы же против них боролись все эти годы! Когда мы проводили фестиваль семьи в центре Кишинева, они на соседней улице участвовали в гей-парадах. Когда мы защищаем нашу православную веру, они судятся с митрополитом. Но, несмотря на это, социалисты проявили мудрость и сказали, что нужно менять систему и создавать коалицию.

У нас Пасха, Родительский день, День Победы. Кстати, пусть выходят, как патриоты, в День Победы, наденут ленточку георгиевскую и пусть шагают рядом с нами, раз они хотят вместе с нами править в этой стране.

О кандидатах на высшие посты государства

– В команде ПСРМ много достойных людей, готовых возглавить и парламент, и правительство, если потребуется. На данном этапе социалисты предложили отдать им именно кресло председателя парламента и выдвинули на этот пост Зинаиду Гречаный, потому что спикер может исполнять обязанности президента, а это исключает многие риски для пропрезидентской Партии социалистов. По сравнению с правыми, социалисты – скромные, порядочные политики. Имея самую большую фракцию, ПСРМ могла смело сказать, что хочет возглавить и парламент, и правительство. Но они реалисты, они не первый день в политике, по сравнению с некоторыми правыми, и поэтому предложили разделить ответственность, чтобы воплотить в жизнь обещания, данные избирателям.

О приглашении на «дебаты» от Андрея Нэстасе

– Во-первых, пусть станет в очередь. За последние 2,5 года меня очень многие приглашали на дебаты. Пусть постоит в очереди рядом с Гимпу, Шалару, Киртоакэ, Шором, Калининым и всей их братией. Если ты хочешь договориться о том, чтобы создать парламентское большинство и поменять систему, зачем устраивать такие шоу? У нас был уже один шоумен-клоун в примэрии – Киртоакэ. Публичные дебаты – о чем ты хочешь на них поговорить? Хочешь общаться насчет формирования парламентского большинства и изменения системы – приходи к социалистам и договаривайся. Хочешь шоу – найди себе другого шоумена. Президент – не шоумен.

О сроках выдвижения кандидатуры премьер-министра

– Скорее всего, на следующей неделе мне придется обратиться в Конституционный суд, чтобы получить четкую и ясную интерпретацию по следующему вопросу: если нет руководства парламента и парламент не может принять ни одного закона, должен ли президент выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра? Наши юристы в президентуре считают, что нет, потому что, если отсутствует парламентское большинство и невозможно проголосовать ни за один закон, какой смысл выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра? Если Конституционный суд скажет, что президент обязан, то, скорее всего, в ближайшее время я начну переговоры с фракциями, даже если нет руководства парламента, и выдвину кандидатуру на должность премьер-министра. Если нет парламентского большинства, мне придется брать ответственность и думать, кого предлагать, а дальше пусть парламент разбирается. Если же Конституционный суд вынесет вердикт о том, что президент не обязан в ситуации, когда нет руководства парламента, выдвигать кандидата на должность премьер-министра, тогда я не буду вмешиваться в процесс. Это означает, что, если прошедшие в парламент партии не договорятся, после 21 июня парламент будет распущен.

О причинах падения курса лея и дальнейших тенденциях

– Самый важный фактор – это поступление валюты в страну. У нас падают валютные поступления, у нас нет сейчас внешнего финансирования и наблюдается негативная динамика поступлений от наших сограждан, которые работают за рубежом. Конечно, эти факторы с учетом роста цен на энергоресурсы будут дальше давить на лей, и может быть дальнейшая девальвация. Не хочу делать прогнозы, но надеюсь, что у Национального банка и правительства есть четкая позиция и политика на тему того, что делать дальше, и что они не допустят падения курса лея, дальнейшего увеличения курса доллара и евро.

Об отмене российских таможенных пошлин для молдавских аграриев

– Россия с 1 января на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдовы. Надеюсь, что этот период удастся продлить. В конце мая в Казахстане пройдет заседание лидеров стран-участников ЕАЭС, я уже получил устное приглашение. Там будет и президент России, я надеюсь, что смогу обсудить с ним и тему отмены пошлин для молдавских производителей. Кроме того, рассчитываю затронуть этот вопрос в беседе с российским лидером в июне во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Но ситуация осложняется тем, что в стране до сих пор нет правительства, в компетенцию которого входит решение экономических вопросов.

О перспективах снижения закупочной цены на российский природный газ

– С мая 2018 года Молдове, как известно, предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС. Однако это не означает членство в данной организации. Для членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. На Молдову это не распространяется. Но мы первая страна, которая получила такой статус. С президентом концерна «ГАЗПРОМ» Алексеем Миллером мы обсуждали вопрос, как воспользоваться нашим статусом для получения подобной скидки. Для этого необходимо сформировать парламентское большинство и функциональное правительство, которые готовы будут сотрудничать с Россией. А если будет продолжаться антироссийская риторика, что мы наблюдали до сих пор, ничего не получится. Чем это чревато? Внутри страны рост тарифов может составить 30-35%, что обернется огромными проблемами и для простых граждан, и для экономических агентов. Но, если не создать парламентского большинства, дееспособного правительства, не придут к власти социалисты – скорее всего, договариваться будет некому. У этой проблемы есть и другая сторона. С 1 января 2020 года будет если не полностью прекращен, то значительно сокращен транзит российского газа через Украину и Молдову на Балканы. Следовательно, мы потеряем миллионы долларов в виде платы за транзит, которые шли на компенсацию внутреннего тарифа для молдавских потребителей. Кроме того, могут возникнуть трудности с поставками газа, и мы столкнемся с этим либо в канун нового года, либо сразу после него. Однако сегодня этим вопросом никто не занимается. Не хочу делать пессимистические прогнозы, но уходить от проблемы нельзя. Социалисты знают, как решить вопрос, по какой схеме можно обеспечить устойчивое снабжение страны газом с учетом новых российских трубопроводов, но в этом направлении нужно работать.

Елена Литовцева