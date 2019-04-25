В Молдове коммунисты традиционно пришли к памятнику вождю мирового пролетариата

В минувший понедельник отметить сто сорок девять лет со дня рождения Владимира Ленина на территории «Молдэкспо» собралась немногочисленная группа коммунистов и их сторонников.

У памятника вождю мирового пролетариата выступали бывшая депутат от ПКРМ Елена Боднаренко, глава молдавских комсомольцев Диана Караман. «В этот день не только коммунисты Молдовы, жители ее городов и сел, но и трудящиеся всего мира приходят к памятникам Ленину для того, чтобы почтить его память, чтобы вспомнить, что такое Ленин для человечества», – говорила Боднаренко у монумента вождю. Отметим, что она одна из немногочисленных депутатов, которые не покинули фракцию ПКРМ и не стали демократами.

Все выступления уложились в полчаса. Когда коммунисты были у власти, да и в первые годы правления Альянса «За европейскую интеграцию», 22 апреля у памятника собиралось куда больше людей. Многие пытались привлечь к себе внимание Владимира Воронина или других высокопоставленных функционеров в надежде получить хлебную должность. Ныне с той же целью идут на День Европы и вступают в ряды Демпартии. Пришедшие к монументу Ленина с удивлением обнаружили, что в этом году в мероприятии не участвует председатель ПКРМ Владимир Воронин.

А когда журналисты обратились к Олегу Воронину с вопросом: где отец, он занервничал и по-простому ответил всем: «Идите, пожалуйста, в задницу». Это замечание для большинства телеканалов стало главной информационной новостью понедельника.

Александр Боц