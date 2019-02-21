Глава государства выступил в телеэфире

На минувшей неделе президент Игорь Додон принял участие в программе «Acces Direct» телеканала NTV Moldova. Речь шла о текущей ситуации в стране и за рубежом. Приводим основные фрагменты беседы.

Об освобождении молдавских пилотов

– Независимо от попыток политических оппонентов атаковать президента, я считаю, что это большой успех. Даже крупным сильным странам, граждане которых находятся в плену в том же Афганистане, не всегда удается их освободить. Нам удалось, и, подчеркну, мы не потратили ни бана бюджетных средств. Я не располагаю какой-либо информацией о том, что кто-нибудь с молдавской стороны в течение трех с половиной лет серьезно занимался этим вопросом. Обнаружено только сообщение тогдашнему президенту от 2015 года о пленении летчиков. Лично я в ходе всех моих встреч и с руководством России, и в рамках СНГ (у Узбекистана и Туркмении есть непосредственная граница с Афганистаном), и с главой Турции поднимал этот вопрос, просил, если их спецслужбы располагают какими-то сведениями, сообщить нам. А в конце ноября – начале декабря прошлого года я получил обращение от Союза офицеров РМ (находившиеся в плену летчики – члены этой организации) с просьбой вмешаться в ситуацию, используя мои контакты. Поэтому я направил официальное письмо нашим российским партнерам – организации «Деловая Россия», у которой, насколько я знаю, есть контакты в этом регионе. Мне неизвестно, с кем велись переговоры, но очевидно, что без серьезного вмешательства компетентных структур ничего бы сделать не удалось. Это было непросто, но, к счастью, усилия увенчались успехом.

Теперь летчикам, прежде всего, нужно восстановить здоровье, пройти реабилитацию, встретиться с семьями. А как поступать дальше, решать будут они сами. Они свободны. Захотят остаться в Москве или отправиться в санаторий – их выбор. Потребуется помощь со стороны администрации президента – мы готовы. Что касается реакции молдавских властей с открытием уголовного дела по факту освобождения, вручением ноты протеста послу России в ответ на дружественные шаги российской стороны – иначе, чем агонией, это не назовешь. Я потребовал информацию от правительства, СИБа, Генпрокуратуры – какие меры предпринимались за эти 3,5 года для освобождения наших летчиков, если, как они заявляют, занимались этим вопросом. Почему президенту как Верховному главнокомандующему, главе Высшего совета безопасности ничего не докладывали? Их действиям будет дана соответствующая оценка.

О предвыборной кампании

– Правящее большинство атакует по всем фронтам президента, который в избирательной гонке не участвует, в надежде втянуть его в полемику и с расчетом на то, что пропрезидентская партия выступит в его защиту, и это даст лишний повод облить ее грязью. Но все усилия напрасны: опросы свидетельствуют, что за последнее время рейтинг этой партии вырос еще на 5%. Избиратели все видят и понимают.

Нынешняя власть боится, что, если в результате амнистии большая масса мигрантов из России вернется в Молдову, их голоса уж точно не достанутся правящим партиям. Именно поэтому в России, где находятся полмиллиона наших сограждан, будут открыты всего 11 избирательных участков, причем пять из них – в городах, где молдавских мигрантов нет, а в Европе и США, где 300 тыс., – более ста участков.

Та же ситуация и с Левобережьем. Жители Приднестровского региона хотят участвовать в очередных парламентских выборах, так как им не все равно, как в дальнейшем будет складываться ситуация в стране. Однако для того, чтобы ограничить участие этих граждан в предстоящем голосовании, власти Молдовы приняли решение перенести избирательные участки вглубь страны якобы под предлогом проблем с безопасностью, хотя изначально их планировалось расположить в прибрежных населенных пунктах. И это несмотря на то, что в последние годы с руководством левого берега налажен постоянный диалог, и таких проблем, как были раньше, больше нет. Правящее большинство понимает, что теоретически на 47 избирательных участках могут проголосовать 100000 человек с левого берега. Это 6-7% голосов. Перенос избирательных участков осуществлен намеренно, чтобы уменьшить количество голосующих. Но, как говорится, чего боишься, то и получишь.

О внешних партнерах

– Я встречался с послами, аккредитованными в Молдове, постарался объяснить им ситуацию. Постарался донести и до тех, кто контролирует наши власти: не надо переходить границы. Все партнеры – и с Запада, и с Востока – выразили озабоченность развитием событий. Они высказались определенно: если так пойдет и дальше, если будут предприняты попытки снять какую-либо партию с выборов, их результаты признаны не будут. Я этого не хочу, потому что это – прямой путь к дестабилизации.

О приватизации государственной собственности

– Приватизация «Moldtelecom» и электросетей на севере страны – преступление против государства. Во всем мире существуют важные активы, которые находятся в собственности государства, и я полагаю, что роль государства здесь должна быть решающей. Речь о связи, энергетике, железной дороге и других стратегических направлениях.

«Moldtelecom» как предприятие, как сети, как инфраструктура в десятки раз важнее, чем был «Banca de Economii». «Banca de Economii» оценивался в несколько сотен миллионов. А здесь речь о нескольких миллиардах. Так что это можно расценивать именно как беззаконие, издевательство над гражданами, которые очень четко должны понимать, что происходит. Та же ситуация с «Moldindconbank», где государству принадлежат 60% акций. В прошлом году он получил прибыль больше 500 млн леев, или 25-27 млн евро. Это хорошо развитый, хорошо капитализированный банк. А на продажу его выставили за 736 млн леев. В этой ситуации следует провести общее собрание акционеров, заплатить прибыль в виде дивидендов государству, а потом продавать. Тогда государство получит 1,2 млрд леев. А то, как это делается сейчас, ведет к тому, что будет получено лишь чуть больше 200 млн леев. Тут имеет место явное мошенничество. Да, банк нужно продавать, но не таким способом.

Это нужно блокировать всеми возможными способами. Если смогу заблокировать решение правительства, я заблокирую его. Если власти считают, что спешно, в течение двух или трех недель, они это сделают, то у них не получится. Если это зайдет слишком далеко, следующий парламент, следующее правительство должны полностью отменить все, что было сделано за этот период.

Приватизация во время избирательной кампании, за пять дней до выборов, вызывает много подозрений. Я хочу напомнить, что было в 2014 году, когда во время предвыборной кампании был украден миллиард долларов, и мы до сих пор пытаемся расследовать, но пока ничего не прояснилось.

Об отзыве посла в России

– Это неаргументированное эмоциональное ошибочное решение. Власть накануне выборов стремится еще раз продемонстрировать свою антироссийскую позицию и прозападный курс. Это сигнал не нашим гражданам, а внешним партнерам. Я как глава государства, отвечающий, согласно конституции, за внешнюю политику и обладающий исключительным правом назначать и отзывать послов, считаю, что Андрей Негуца – один из лучших дипломатов, и вся его деятельность отвечает интересам Молдовы. И даже если правительство примет такое решение, я его не подпишу.

О решении приднестровского конфликта

– Приднестровье – часть Молдовы. Я подчеркиваю это на всех встречах и на Востоке, и на Западе. Есть конфликт, который до сих пор не разрешен, но у нас идет конструктивный диалог. Какое решение? Прежде всего, постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный международными гарантиями (как например, в отношении Австрии, члена ЕС, или Туркмении), чтобы Россия была уверена, что США не придут сюда с танками НАТО, а США были уверены, что здесь не будет российских ракет. Должно существовать взаимопонимание на геополитическом уровне. Второе. Многое зависит от формулы реинтеграции, от того, какие полномочия будут у властей региона в составе Молдовы. И неважно, как это будет называться – федерация, конфедерация или еще как-то. Есть пример Гагаузии с собственным парламентом – Народным собранием, башканом, сочетающим функции президента и премьер-министра, законодательством, гимном, флагом. Это автономия. Так что основной вопрос: каким будет статус Приднестровья в составе Молдовы. Это зависит от переговоров. Администрация президента разработала собственную концепцию, но она должна получить поддержку всего политического класса Молдовы. С нынешней властью мы общий язык найти не можем. Если будет общая позиция в Кишиневе, можно будет начинать переговоры с Тирасполем, а потом уже представлять их результаты международному сообществу. Подчеркиваю: не может быть российского или американского проекта. Необходим консенсус, чтобы каждая сторона увидела в этом свой дипломатический успех. Считаю, что и России, и Западу нужен такой компромисс, положительный посыл. На постсоветском пространстве лучшей возможности для подобного компромисса в решении замороженного конфликта я не вижу. Уверен, что в следующие годы по результатам парламентских выборов, если будет сохраняться политическая стабильность, если сформируется правящее большинство, которое будет стремиться к взвешенной внешней политике, решение может быть найдено. Консолидация общества должна стать национальной идеей.

О подарках властей России

– Колонна КамАЗов, подаренных руководством Российской Федерации для нужд Молдовы, уже на пути в нашу республику. Едут своим ходом двенадцать машин, которые нужны в каждой примарии. С их помощью можно убирать снег, мусор, пригодится, одним словом, в любом хозяйстве – это серьезная техника. Они достигли границы с Польшей, дальше Венгрия, Румыния и доедут до Молдовы 21-22 февраля. В колонне с КамАЗами еще шесть фур, которые перевозят необходимое оборудование для спецтехники.

Мы уже определили 10-11 населенных пунктов, которые получат эту технику. В списке Кишинев, муниципии Бельцы, Комрат, Сороки. Это лишь первая партия. Я попросил у Владимира Путина сто единиц такой техники. Очень надеюсь, что будет второй этап, чтобы каждый районный центр получил подарок от президента России по итогам договоренностей между главами двух государств. Думаю, это будет символично.

Специализированная техника предоставлена российской стороной на безвозмездной основе и будет распределяться после 25 февраля.

О Годе семьи

– Главная проблема Молдовы – депопуляция. Люди уезжают. И если этот процесс не остановить, мы рискуем остаться страной с молдавской землей, но без молдаван. Мы должны сделать все возможное, чтобы граждане оставались дома. Но искусственно этого не добиться, не можем же мы закрыть границы! Людей надо мотивировать на то, чтобы они оставались, а тех, кто уехал, – вернуться. Это задача любой власти, в том числе и президента. Думаю, что после выборов с новым составом парламента мы встретимся и обсудим приоритеты: что в наших силах, чтобы остановить исход населения и вернуть уехавших обратно. Таков приоритет №1, и именно из этих соображений я издал указ о Годе семьи. Я уже выдвинул ряд инициатив (к сожалению, прежний парламент их не поддержал): о материнском капитале, о поддержке многодетных семей и супругов, проживших в браке 50 и более лет. Самое дорогое для человека – семья, и эту ценность надо поддерживать.

Елена Литовцева