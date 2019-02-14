Городской автопарк пополнится машинами Isuzu Citiport

В Кишиневе в ближайшее время появится тридцать один новый автобус, на покупку которых из бюджета столицы выделено 78 миллионов леев.

Во время еженедельного заседания руководителей муниципальных служб исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну прокомментировал информацию о том, что конкурс на поставку техники выиграла оффшорная фирма, зарегистрированная в частично признанной Турецкой республике Северного Кипра. «Четыреста тысяч человек ежедневно пользуются общественным транспортом. Последний раз автобусы приобретались в 2006 году. В пятницу была объявлена компания, которая поставляла такую технику в Констанцу, Сибиу, Яссы. Гарантия – два года. Пусть все спекуляции таковыми и остаются. Вместо того, чтобы радоваться новоприобретению, тут кто-то ищет, куда бы ткнуть пальцем», – заявил на совещании Кодряну.

В конкурсе на поставку автобусов участвовали две фирмы – одна с Северного Кипра, другая из Румынии. Что интересно, учредители обеих компаний – граждане Турции. Победительница Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri зарегистрирована в свободной зоне города Фамагуста. Она поставит в Кишинев автобусы Isuzu Citiport. Цена одной единицы – 156 тысяч евро. Привезут автобусы в столицу в ближайшие два месяца. Несколько политиков уже успели упрекнуть руководство Кишинева в том, что оно поддерживает своими деньгами «сепаратистов Северного Кипра». Если переиначить знаменитое выражение императора Веспасиана, то можно сказать, что «автобусы не пахнут», тем более производят их в континентальной части Турции.

Александр Боц