Опрос подтвердил лидерство Игоря Додона и пропрезидентской ПСРМ

Президент Молдовы Игорь Додон остается политиком №1 в Молдове. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно результатам исследования, глава государства остается уверенным фаворитом народного доверия – Игорю Додону доверяют 31% опрошенных. Это первое место в рейтинге. На втором месте, с более чем двукратным отрывом – председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, у которой 14%. На третьем – лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе с 12%.

Рейтинг премьер-министра Павла Филипа в 4 раза меньше, чем у Игоря Додона – всего 8%. Председателю парламента Андриану Канду доверяют лишь 2% или в 15,5 раз меньше, чем Игорю Додону. В топ-10 политиков с наибольшим рейтингом доверия населения вошла председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В то же время граждане страны наиболее положительно оценивают деятельность именно Игоря Додона – 49%. Это также первое место рейтинга. На втором – председатель пропрезидентской, находящейся в оппозиции Партии социалистов Зинаида Гречаный, чью деятельность положительно оценивают 41% опрошенных. Несмотря на административный ресурс, премьер-министр страны Павел Филип лишь на третьем месте, а вице-председатель Демократической партии Андриан Канду и председатель ДПМ Владимир Плахотнюк заняли 8 и 9 места соответственно.

Примечательно также, что рейтинг главы государства продолжает расти. Если в октябре 2018 года его деятельность поддерживали 47% граждан, то в декабре 2018-го их число выросло на 2%.

В то же время, если бы в это воскресенье в Молдове прошли очередные парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав самостоятельно больше голосов избирателей, чем все остальные проходящие в парламент партии. Согласно итогам исследования, ПСРМ заручилась бы поддержкой 39% граждан. На втором месте с почти трехкратным отрывом расположилась бы Демократическая партия – 14%. Далее следуют партия «Действие и солидарность» с 13% и партия «Достоинство и правда» с 9%. Остальные формирования, в том числе ПКРМ, партия «Шор», «Наша Партия», а также входившие в альянсы ЛДПМ и ЛП не преодолели бы избирательный порог.

Исследование проводилось Международным республиканским институтом (IRI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. В нем приняли участие 1226 граждан Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8%.