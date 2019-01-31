Социалисты выступили с предложениями по решению важных проблем в столице

Представители Партии социалистов рассказали на пресс-конференциях, состоявшихся на прошедшей неделе, о проблемах, с которыми сталкиваются жители Кишинева на дорогах, и о ситуации с общественным транспортом, о конфликте, возникшем между муниципальными властями и продавцами цветов и газет, а также о путях решения этих проблем.

Транспортная неразбериха

Муниципальный советник ПСРМ Александр Комаров отметил, что если не принять мер, то ситуация на дорогах в столице, особенно в непогоду, будет только ухудшаться.

Главная причина, по его словам, заключается в том, что в муниципии все еще не разработана транспортная схема, как составляющая Генерального плана города.

По мнению советника, общественный транспорт в упадке: автобусный парк пытаются слить с троллейбусным, троллейбусный с нагрузкой не справляется, маршруток стало много меньше.

В городе остро стоит проблема строительства парковок: перехватывающих, многоуровневых, дворовых, но никто этим не занимается.

Автовокзалы – за пределы города

Депутат Олег Липский также выделил ключевые проблемы с организацией дорожного движения в столице, которые требуют решения. Кольцевые пробки, по его мнению, можно разгрузить путем реорганизации трафика, в некоторых ситуациях необходимо установить светофоры, использовать практику обратимых полос движения. Автовокзалы необходимо вынести за пределы города и построить их на въезде.

«Война» против газетных киосков

Депутат парламента от фракции ПСРМ Влад Батрынча и муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов выступили на пресс-конференции с предложениями по урегулированию конфликта, возникшего между муниципальными властями и продавцами цветов и газет в Кишиневе. Кишиневские власти приняли решение эвакуировать оставшиеся газетные и цветочные киоски с улиц города, чем вызвали акции протеста продавцов, которые лишаются работы и возможности содержать свои семьи.

Влад Батрынча отметил, что торговля прессой существует во всех столицах цивилизованных стран, поэтому эта «война» против газетных киосков, развязанная в Кишиневе, является сомнительной и недопустимой.

Под предлогом борьбы

Он также обратил внимание на то, что в Кишиневе начали борьбу с продавцами цветов, которые сами их выращивают уже много лет.

«Мы обеспокоены тем, что сегодня в муниципии под предлогом борьбы непонятно с чем практически отбираются бизнесы, либо бизнесы переходят к другим людям. К примеру, так произошло с казино – одни люди казино закрыли, а потом другие люди их открыли», – сказал Влад Батрынча.

В угоду определенным экономическим агентам

Александр Одинцов отметил, что уличная торговля касается тысяч людей, которые кормят свои семьи, платят налоги. В то же время, согласно Регламенту об организации уличной торговли в Кишиневе, принятому в 2017 году, торговля в киосках на целом ряде улиц города должна быть запрещена.

Однако «мы не видим закрытия на центральных улицах питейных заведений, где торгуют алкоголем и сигаретами, но мы видим чрезмерное усердие в закрытии печатных и цветочных киосков. У нас есть подозрение, что это делается в угоду определенным экономическим агентам», – сказал социалист.

Он привел пример цветочных киосков, расположенных по улице Куза Водэ: одни киоски требуют демонтировать за свой счет, а по другим готовят проекты решения для продления аренды.

«Как так – одним разрешаем, а другим запрещаем? Одних дискриминируем в пользу других? Это и есть коррупция», – сказал Александр Одинцов.

Поправки в регламент торговли

Одинцов сообщил, что фракция ПСРМ представит на заседании Муниципального совета проект поправок в регламент торговли с тем, чтобы на постоянной основе разрешить в столице торговлю цветами и печатными изданиями в киосках. Для этого необходимо разработать концепцию торговли цветами и печатными изданиями, определить список мест, где возможна эта торговля, провести конкурс на разработку макета киосков. Срок разработки концепции – до 1 марта. До этого времени необходимо также провести публичные слушания по этой теме.

Ольга Виеру