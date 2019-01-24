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Газета "Кишиневские новости"

Политика

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Всех сирых и убогих обогреет и накормит Координатор

Всех сирых и убогих обогреет и накормит Координатор
24 января
12:04 2019
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Демократы решили устроить февральское шоу в парламенте

После традиционного заседания руководства Демпартии в минувший  вторник к журналистам вышел Влад Плахотнюк. Он сообщил представителям средств массовой информации о том, как демократы собираются в очередной раз осчастливить народ.

По словам координатора правящей коалиции, забота о пенсионерах, которых в прошлом игнорировали, – один из приоритетов власти. А потому всем, у кого пенсия меньше 2 тысяч леев в месяц, к пасхальным праздникам будет выплачено по 600 леев. Ранее такую же сумму выдавали к Новому году.

Мало того, компенсация за отопление увеличится с 350 до 700 леев. «Эта тема постоянно стоит в повестке дня правительства. Таким образом, в течение пяти месяцев – ноября и декабря 2018г., января, февраля и марта 2019 г. – социально незащищенные семьи будут получать удвоенную компенсацию», – поведал Плахотнюк.

Однако демократы думают не только о пенсионерах, но и о подрастающем поколении. По словам председателя ДПМ, единовременная выплата за рождение ребенка поднимется с 6303 леев до 10 000.  «Помимо этой уникальной компенсации для каждого родившегося ребенка государство предоставит в течение нескольких месяцев продукты первой необходимости на 1500 леев в рамках государственной программы “Новая жизнь”», – радостно рассказывал журналистам Плахотнюк.

В правящей коалиции озаботились и теми, кто подвержен болезням. Координатор пообещал: уже с февраля некоторые лекарства по рецепту врача в аптеках будут выдаваться бесплатно. «Мы стремимся сделать бесплатными хотя бы по одному препарату от восьмидесяти процентов самых распространенных болезней», – почти в экстазе говорил председатель Демпартии.

И это не какие-то предвыборные обещалки. «В феврале созовем заседание парламента и проголосуем за все в первом чтении. А во втором Демпартия за перечисленные инициативы сможет голосовать после выборов», – заключил Плахотнюк. Таким образом, после десяти лет пребывания во власти демократы, когда их рейтинг упал до минимума, решили устроить аттракцион невиданной щедрости.  Интересно, кто клюнет на эту наживку?

Александр Чудак

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