Теперь на предвыборных билбордах парижанки Зурабишвили нет ее изображения, зато есть образ бизнесмена Иванишвили, чтобы все понимали, кого она представляет.

Интрига второго тура выборов в Грузии: король эмигрантов против парижанки

Определилась дата второго тура президентских выборов в Грузии: он состоится 28 ноября. Это рабочий день, середина недели, среда. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили таким решением ЦИК крайне недовольны. Они считают, что дата выгодна действующей власти, так как затрудняет голосование для грузинской диаспоры, где сильны позиции ставленника Саакашвили Григола Вашадзе, который и сам является ярким представителем этой диаспоры. В Грузии 28 ноября будет объявлено выходным днем — диаспоре же придется голосовать в рабочий. Поэтому по решению ЦИК Грузии избирательные участки за пределами страны будут работать до полуночи.

По итогам первого тура два лидирующих кандидата набрали практически равное число голосов. Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта», набрала 38,64% голосов. Кандидат от ЕНД, муж кумы Саакашвили Григол Вашадзе, — 37,74%. Вроде бы у Зурабишвили немного больше, но во втором туре против нее объединятся все сторонники ушедшей власти. В том числе и те, кто в первом туре голосовал за кандидата от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе.

В эмигрантской среде Вашадзе победил уже в первом туре: получил 52,71% голосов. Его популярность в диаспоре определяется несколькими факторами. Во-первых, там сильны позиции сторонников Саакашвили, покинувших родину после победы «Мечты». Живущие на Западе грузины одобряют прозападный курс Мишико. Грузинская «диаспора» на Украине вообще воюет против русских с оружием в руках. Во-вторых, весь жизненный путь Вашадзе — это пример успеха «диаспорального» грузина: блестящая карьера в России, потом — триумфальное возвращение на родину. Кое-кто, возможно, даже надеется на улучшение российско-грузинских отношений при Вашадзе. Но надежды эти напрасны. Как и опасения тех, кто сейчас заявляет, что «Вашадзе — это проект Кремля». Ну какого Кремля? Вашадзе — это типичный представитель целой плеяды советских дипломатов грузинского происхождения, которые служили своей Родине — СССР — со сжатыми от ненависти зубами и дулей в кармане. Так они сами потом заявляли. Например, Шеварднадзе.

А по поводу даты выборов — то чья бы корова мычала. Сторонникам Саакашвили стоило бы вспомнить обыкновение их лидера проводить выборы в самое неподходящее для них время. Оба раза лидер «революции роз» избирался президентом во время новогодних праздников: 4 января 2004 года и 5 января 2008-го. То есть избиратели проголосовали за него, не приходя в сознание после застолья. На это и был расчет мастера политтехнологий. Нынешним до него далеко.

Саакашвили не стоит недооценивать. Ему нет равных в умении наносить удар там, где противник меньше всего этого ожидает. Выборам президента в Грузии не придавали большого значения. «Грузинская мечта» даже не стала выдвигать своего кандидата, посчитав, что поскольку президент теперь является чисто символической фигурой, то и беспокоиться особо не о чем. На самом деле проигрыш Зурабишвили, столь явно поддержанной правящей партией и ее лидером Бидзиной Иванишвили, нанесет ощутимый удар по авторитету «Грузинской мечты» и приведет к падению ее рейтинга. Начнется постепенная эрозия власти, «бегство крыс с корабля» в стремлении переметнуться в стан победителей. Выигрыш Вашадзе запустит процесс ползучего реванша Саакашвили. Тем более что экс-сотрудник МИД СССР уже обещает выпустить из тюрьмы его ближайших соратников — Вано Мерабишвили и братьев Ахалая.

Есть и еще одна опасность. В случае, если победителем голосования будет объявлена Зурабишвили, «националы» могут тряхнуть стариной и повторить сценарий 2003 года — начать митинги против «фальсификаций» с перерастанием их в цветную революцию. На это, кстати, практически открытым текстом намекает главный политтехнолог Вашадзе — выходец из Белоруссии Виталий Шкляров, известный в России тем, что работал на нашу «оранжевую» оппозицию.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.