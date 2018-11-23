В ДНР подписан закон о гарантиях для главы республики

Не успел Денис Пушилин победить на выборах в ДНР, как уже подумал о будущем и даже о смерти. Один из первых законов, подписанных им, который сейчас на все лады обсуждают в Донецке, посвящен гарантиям главе республике и кругу его семьи после окончания полномочий. Полномочия могут прерваться по любым причинам: вышел срок, проиграл на следующих выборах или, не дай бог, умер. Что печально, но не исключено, если вспомнить судьбу Александра Захарченко.

Данное распоряжение вызвало неоднозначную реакцию жителей. Конечно, риск погибнуть у нового лидера мятежной республики весьма велик и нужно хоть чем-то подсластить пилюлю. Но в регионе, где зарплата у людей нередко составляет 5–6 тысяч рублей, а очень хорошая — 10–15 тысяч, назначение себе единовременного выходного пособия в размере годовой зарплаты, как минимум, вызывает недоумение.

В случае преждевременной смерти главы ДНР его семья, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители станут получать ежемесячные выплаты на каждого, их сумма (с учетом индексации) высчитывается путем деления средней заработной платы главы Донецкой народной республики за последние три месяца жизни на количество членов семьи, их число определят законодательно. Родителям будут платить пособие пожизненно, детям — пока не станут на ноги и не получат очно высшее образование. В случае инвалидности — на все время инвалидности.

Сколько конкретно на сегодняшний день получает глава республики, чтобы понимать, от какой суммы плясать, точно никто не знает. Хотя весной 2018-го в украинских СМИ и появились примерные цифры. Так, глава ЛНР зарабатывает, по этим данным, порядка 60–65 тысяч рублей, зарплата же Захарченко равнялась приблизительно 150 тысячам. Вроде бы не так и много на фоне доходов российских чиновников, но при этом нужно учитывать, что это в регионе, где идет война, общий уровень жизни предельно низкий, почти свернуто производство и, главное, нет своей валюты, — так что денег, кроме как из России, взять неоткуда.

Если Денис Пушилин, дай ему бог, благополучно доработает до конца срока и уйдет на заслуженный отдых, то у него останутся государственная охрана, медицинское и транспортное обслуживание, а также право звонить по правительственной линии. Теми же благами, за исключением разве что связи, в течение пяти лет с момента кончины главы смогут пользоваться и его близкие. Также им положено жилье в собственность.

— Считаю, что первые шаги в новой должности Пушилина совершенно правильные, — комментирует Вадим Погодин, бывший командир батальона «Керчь». — Во всех цивилизованных странах подобные законы, определяющие статус президента, его льготы, гарантии и привилегии, существуют, и это нормальная практика. Которая, наоборот, показывает еще большее обособление ДНР от Украины.

Екатерина САЖНЕВА.