Личные деньги россиян не дают покоя депутатам

Депутаты Государственной думы не перестают генерировать законодательные инициативы, направленные на изъятие тем или иным способом личных денег граждан в пользу государства. Теперь дело дошло до банковских вкладов — к счастью, не всех, а так называемых спящих: тех, которые долго не востребуются вкладчиками. С подобной идеей выступил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Глава профильного комитета заявил о том, что Госдума уже в следующем году может принять закон об изъятии невостребованных банковских вкладов и ценных бумаг в пользу государства. «Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось», — сообщил Аксаков.

Депутат не исключил того, что может быть создан специальный государственный фонд, в котором будут аккумулироваться «спящие» средства. Данную инициативу Анатолий Аксаков мотивировал тем, что необходимо «определяться с этими ресурсами», точный объем которых он не назвал, но дал понять, что речь идет о миллиардных суммах. На сегодняшний день практика такова, что деньги, которые десятилетиями лежат на банковских депозитах, но их владельцы не подают признаков жизни, а родственники или наследники не обращаются за этими средствами, по факту передаются банку. Как поясняют юристы, вклад, открытый в банке на определенное лицо, может быть автоматически пролонгирован до тех пор, пока действует срок договора. Если же условиями вклада не предусмотрена пролонгация, то денежные средства поступают на счет «до востребования», где и хранятся бессрочно.

Если наследники все-таки объявятся и захотят вернуть себе средства, сделать это будет не так просто, свидетельствует банковская практика — особенно если речь идет не о близких родственниках или отсутствуют документы, подтверждающие вклад. В таких случаях деньги ищутся через нотариуса, который выдает отдельное свидетельство о праве на наследство на счета и вклады. Однако деятельность нотариуса отнюдь не бесплатна, и не всякий «спящий» вклад стоит того, чтобы на его поиски тратиться. Расходы могут не окупиться даже в случае получения денег — ведь проценты на вклад не идут автоматически, а начисляются только на срок его действия. Так что российским вкладчикам не стоит уповать на примеры, подсмотренные в западных кинофильмах: когда герои неожиданно наследуют некий банковский вклад, который за столетия оброс процентами на миллионы долларов. В нашем случае не только проценты не набегут, но банк еще и комиссию возьмет за «сверхсрочное» обслуживание «спящего» вклада.

Но даже при всех этих особенностях вклад физического лица остается частной собственностью, и государство не имеет права «накладывать на него лапу», считают эксперты. Примечательно, что даже некоторые коллеги Аксакова по Думе скептически отнеслись к высказанной им инициативе. «Прежде чем какое-то действие в пользу государства производить, надо помнить, что это личные вклады человека. Он деньги для чего-то вкладывал, может, для себя, для своих родных», — резонно отметила зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

«Я люблю Аксакова, он был моим студентом, причем очень хорошим, — говорит банковский омбудсмен, доктор экономических наук Павел Медведев. — Тем досаднее мне сталкиваться с подобными его инициативами. Он же не вчера родился и знает, что есть история борьбы с такими «спящими» вкладами, которая, скажем, в Швейцарии насчитывает 40 лет. Ну нельзя отобрать собственность у человека без суда и следствия! Об этом и Конституция России говорит», — подчеркивает эксперт. Павел Медведев выразил уверенность, что данная идея, по его словам, «высосанная из пальца», через некоторое время «забудется и отомрет».

Хотелось бы разделить оптимизм омбудсмена, но законодательная практика последнего времени не позволяет. Опытный законодатель и профессиональный финансист Анатолий Аксаков и вправду не вчера родился и явно не случайно запустил свой «пробный шар» — как минимум для того, чтобы прощупать общественные настроения по поводу очередного варианта изъятия частных средств в пользу бюджета. А там, глядишь, и соответствующий закон скоро увидит свет — так что лучше «будите» вклады, свои и своих предков, сами, дорогие сограждане, пока этим не озаботилось государство.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.