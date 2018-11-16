Мировой опыт показал, что школьных стрелков нельзя остановить, но к их приходу можно подготовиться

Текущий год ознаменовался шокирующим количеством случаев нападений школьников на учебные заведения. Трагедия в Перми, Улан-Удэ, Стерлитамаке и, наконец, кровавая бойня в колледже Керчи, унесшая жизни 21 человека. После каждой трагедии в обществе случается паника, а чиновники судорожно начинают изобретать очередные запретительные меры и массово проверять охрану учебных заведений. Однако спустя месяц-другой все возвращается на круги своя — до очередной кровавой бойни.

В США и ряде европейских страх, где школьные теракты стали происходить более чем на 20 лет раньше, чем в России, уже давно пришли к выводу: большую часть нападений невозможно предотвратить. Как увеличение уровня преступности, стремительное распространение СПИДа и рост наркомании, школьные бойни становятся ужасающей, но вполне реальной частью нашей жизни.

Реакция российских властей на массовый расстрел в керченском колледже, как обычно, не отличалась оригинальностью. В учебных заведениях Крыма стали в авральном порядке устанавливать турникеты и сажать охранников, а депутаты заговорили о необходимости ужесточить процедуру выдачи разрешений на оружие.

При этом даже небольшой российский опыт подобных школьных трагедий уже показал, что данные меры не гарантируют безопасность учащимся. Достаточно вспомнить, что стрелок из Отрадного в Москве напал на школу с ружьем, украденным у отца, а пермские школьники резали своих жертв ножами. Кроме того, школьная охрана при нынешнем количестве детей в школах просто не имеет никакой возможности устраивать поголовный обыск. А вычислить потенциального убийцу заранее в большинстве случаев не могут даже опытные психиатры, не говоря уже о школьных психологах.

Возникает вопрос: почему в наше время, когда нападения на школы происходят с завидной регулярностью, никому не приходит в голову готовить детей к экстремальным ситуациям, чтобы у них был хоть какой-то шанс на выживание? Ведь в западных странах такая практика давно существует.

Учения в российских школах проводят для галочки

В данный момент элементарным основам выживания в экстремальных ситуациях и первой помощи при ранениях в школах должны обучать на уроках ОБЖ, которые в той же началке отсутствуют вообще, а в средней школе часто носят формальный характер. Кроме того, в любом учебном заведении с завидной регулярностью проводят пожарные тревоги, в ходе которых дети должны научиться грамотно эвакуироваться из здания во время пожара. Однако, как показывает практика, данные учения практически повсеместно делаются для галочки, и школьников абсолютно ничему не учат.

Мария Давыдова, мама 10-классницы, год назад вместе с дочерью и мужем уехала во Францию. Именно там женщина поняла, что в России реальная безопасность детей абсолютно никого не волнует, и вспоминают о ней только тогда, когда уже слишком поздно.

— Во французских школах учения по безопасности — это не формальное и бесполезное времяпровождение, а серьезное дело, — объясняет Мария. — Подготовку проходят все учащиеся, включая первоклашек, тренировки происходят не реже одного раза в месяц, иногда даже чаще. При этом инструктаж у малышей проводит их учительница, которую они хорошо знают, поэтому эти мероприятия абсолютно не пугают детей и не травмируют их психику, как считают некоторые мои знакомые российские мамы. Во Франции в школах могут звучать два типа тревожной сирены: сигнал, предупреждающий о пожаре, и сигнал, сообщающий о том, что в школу проник посторонний, произошел захват учебного заведения, то есть возникла террористическая угроза. При этом никого из учителей и учеников не предупреждают заранее о времени срабатывания тревоги. В случае пожара задача детей — максимально быстро покинуть здание через один из выходов, путь к которым они прекрасно знают и отрабатывают заранее. При террористической угрозе требуется быстро закрыть двери и окна, выключить свет, лечь на пол и соблюдать полную тишину до того момента, пока не подоспеет помощь. Я читала рассказы очевидцев о трагедии в Керчи — там люди были совершенно не готовы к подобной ситуации, паниковали и в результате попадали под пули. Думаю, если бы и у нас в стране всерьез заботились о безопасности населения, жертв могло бы быть значительно меньше.

По следам Колумбайна

Трагедия, произошедшая в американской школе в 1999 году, когда двое учеников напали на учебное заведение, стала своеобразной точкой отсчета террористических актов подростков в собственных альма-матер. Ученики Колумбайна тогда, как и студенты керченского колледжа, были абсолютно не готовы к подобному ЧП. Многие ребята подумали, что это розыгрыш, — в результате неправильное поведение стоило им собственной жизни.

С тех пор прошло 19 лет, в течение которых школьные расстрелы в США происходили с пугающей регулярностью. Все эти годы политики страны пытались найти выход, как можно предотвратить подобные преступления. В школах были установлены новейшие системы безопасности, полностью пересмотрена система защиты, на все это из бюджета было потрачено более 3 миллиардов долларов, но результата так и не последовало. В данный момент нападения на американские школы в среднем происходят раз в полтора года, и переломить эту статистику не получается.

— В школе у детей учения проходят очень часто, иногда даже каждую неделю, — рассказывает Лиля, 10 лет назад эмигрировавшая в США. — В случае если идут пожарные учения или тренировка действий при заложенной бомбе, дети за 30 секунд должны выскочить из здания. При этом никакие вещи с собой брать нельзя, чтобы не тратить время, даже если на улице холодно. Если сообщается о стрельбе в школе, дети должны запереться в классе и лечь на пол в дальнюю часть комнаты. Кстати, учения проходят и в детских садах. В Интернете очень популярен забавный пост об американской девочке, которая постоянно вставала на унитаз, — оказалось, что этому ее научили воспитатели, чтобы в случае нападения террористы не увидели сквозь щель в уборной ноги ребенка и не начали стрелять… Я спокойно отношусь к данным учениям, но многим американским родителям такая практика крайне не нравится. Они считают, что подобные учения пугают их детей. Вообще, вопрос о том, стоит ли готовить детей к нападению террористов, тут очень горячо обсуждается. Кстати, президент Трамп оказался на стороне противников учений: на встрече с учителями он высказал мнение, что сама мысль о возможном нападении террористов негативно влияет на школьников.

Так же, как и в России, в США наблюдается резкий рост покупки оборудования для школьной безопасности после каждой новой трагедии. В данный момент в ряде школ установлены двери с дистанционным управлением, обустроены специальные бункеры безопасности и даже встречаются системы по распознаванию лиц.

— После того как в феврале этого года школьный стрелок расстрелял детей во Флориде, видные ученые пришли к окончательным выводам, что никакие системы безопасности не могут спасти от нападений, — объясняет Лиля. — Пострадавшая школа была укомплектована новейшим оборудованием, однако это не спасло. Дело в том, что стрелок запустил пожарную сигнализацию, а потом начал стрельбу по детям, которые стали выбегать из классов, чтобы покинуть здание. После этого случая около 200 университетов Америки и более 2000 экспертов подписали меморандум о действиях для предотвращения вооруженного насилия в США. Суть документа в том, что ни учения, ни охрана, ни запреты на покупку оружия не могут предотвратить школьные бойни. По мнению ученых, чтобы добиться результата, нужно в корне менять общую политику, в том числе создавать позитивную школьную среду для всех детей, а также закрепить за каждым учебным заведением психологов и психиатров.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Большинство российских родителей в данный момент так или иначе сходятся во мнении, что обучать детей безопасности должна школа. Речь о пересмотре программы преподавания ОБЖ идет уже не первый год, однако ничего не меняется. Сами преподаватели говорят о том, что у школ нет специальных классов для практических занятий по безопасности, а также и денег на закупку всего необходимого реквизита, в том числе для обучения школьников оказанию первой помощи.

Как глас вопиющего в пустыне после трагедии в Керчи прозвучала инструкция по выживанию для школьников от калининградского учителя ОБЖ. Советы преподавателя учащимся, столкнувшимся с ЧП в родной школе, моментально разлетелись по родительским чатам и соцсетям.

«Если слышишь стрельбу (во дворе, школе, ТЦ) — беги. Не разбирайся, что происходит. Не останавливайся снимать, чтобы потом выложить и хайпануть. Беги наружу (но так, чтобы паникующая толпа не затоптала), отбегай далеко…

Если стреляют рядом или в твою сторону — падай за парту, за колонну, ползи за угол и прячься. Двери можно забаррикадировать чем угодно. Если понимаешь, что убийца идет к тебе, действуй по ситуации, но между «просто умер» и «дал по голове стулом и выжил» лучше выбрать жизнь. Если не можешь спрятаться — притворись мертвым, если убийца не «достреливает» жертв. Если решил бежать — петляй. Не беги прямо. Три шага вперед, один вбок, четыре вперед — один вбок.

Взрыв рядом, и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный — может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.

Не стесняйся, не бойся падать. Даже в грязь. Даже в самой новой дорогой одежде. Даже если больно. Одежду можно купить, синяки пройдут, а жизнь не купишь.

Если твой друг, одноклассник или приятель пишет, что хочет убить учителей, взорвать школу, если ты знаешь/слышал/прочитал в его соцсети/чате про сделанную взрывчатку, откуда-то появившееся оружие — напиши в полицию, если стесняешься позвонить. Или в ФСБ. Нет, тебя не потащат на очную ставку и не опозорят как стукача перед всем классом. Не отделывайся шутками: «Мы думали, ты чмо, а ты Колумбайн», «Чего сразу мэра не завалишь?»… Зато ты будешь живой. И одноклассники живые»…

Спасибо калининградскому учителю: теперь мы знаем хотя бы это. Возможно, данной информации уже будет достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь.

Светлана ЦИКУЛИНА.