Молдавские законодатели «реформируют» армию по НАТОвскому образцу

Пока этот сложный процесс по большей части затрагивает лишь сферу терминологии. Депутаты парламента решили изменить градацию воинских званий. Предполагается, что рядовые будут первого, второго и третьего классов. Младших сержантов заменят капралами.

Подобного рода звания есть как в армии Румынии, так и США. Если мы будем равняться на эти страны, то тем самым облегчим возможности сотрудничества с армиями союзников, считают народные избранники. Наши военачальники надеются, что уже в ближайшее время мы сможем воочию наблюдать, как бывший младший сержант, ставший капралом, эффективно взаимодействует с американским коллегой. Министр обороны, выпускник Академии экономики, Еуджен Стурза, выступая на одном из телеканалов, заявил о намерении организовать на территории Республики Молдова учения с участием войск НАТО. По словам министра, подобного рода мероприятие необходимо для того, чтобы наши военнослужащие переняли боевые навыки. «Этого опыта у нас нет, мы можем его накопить только с помощью учений», – объяснял Стурза. Интересно, как могут пригодиться нашему капралу наработки американцев, воевавших, например, в Ираке при мощной поддержке оперативно-тактической авиации, уничтожавшей потенциально опасные цели в глубине территории противника крылатыми ракетами и молниеносно перебрасывавшей войска вертолетами?

Таких вопросов мало-мальски смыслящий в армейских реалиях человек может сформулировать не один десяток.

При этом отметим: смена воинской атрибутики идет на всем пространстве бывшего Союза. На Украине в рамках декоммунизации десантники сменили голубые береты на бордовые. В Таджикистане, изучив древние рукописи времен династии Сасанитов, ввели новые воинские звания: ефрейтор – радабон, младший сержант – даставар, сержант – дастаер, старший сержант – дастабон.

Возможно, депутаты парламента, переименовав младших сержантов в капралов, решили, что это поможет улучшить взаимопонимание с военнослужащими стран НАТО. Однако, несмотря на смену званий, наш рядовой первого класса по-прежнему быстрее поймет ефрейтора – радабона, чем уорент-офицера из США.

Александр Чудак