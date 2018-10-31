За прошедшую неделю ПСРМ выдвинула очередных своих кандидатов в депутаты

Февральские выборы 2019 года надвигаются очень стремительно. Партийная активность возрастает изо дня в день, в средствах массовой информации бурно обсуждаются любые высказывания партийных лидеров. Да и население страны, уставшее от нищеты, а также от воровства и беспредела властей, все активнее включается в предвыборную кампанию.

Февральские выборы 2019 года надвигаются очень стремительно. Партийная активность возрастает изо дня в день, в средствах массовой информации бурно обсуждаются любые высказывания партийных лидеров. Да и население страны, уставшее от нищеты, а также от воровства и беспредела властей, все активнее включается в предвыборную кампанию.

За сохранение государственности

Одномандатная система также сыграла свою роль в активизации граждан. Каждый кандидат-одномандатник, несмотря на то, что он идет от какой-либо партии, прекрасно понимает – в случае победы ему, и только ему, придется отвечать за свои предвыборные обещания перед электоратом.

Прохождение в парламент по партийному списку не накладывало никаких личных обязательств, так как большую часть списочных кандидатов жители и не знали. Понимают это и избиратели, потому внимательно следят за выдвиженцами. Граждане получили реальную возможность выбрать человека, которого знают и который сможет не только представлять, а и отстаивать их интересы.

Партия социалистов всегда отличалась планомерной работой своих территориальных организаций. Акции, проводимые по республике, всегда были заметны и имели социальную направленность.

Очень ответственно подошли социалисты и к выбору кандидатов-одномандатников – это люди хорошо известные в территориях, хозяйственники, имеющие поддержку на местах. Начиная с сентября месяца Партия социалистов проводит еженедельные митинги протеста по всей стране, на которых и представляет своих кандидатов. Как в столице, так и в районах население выступает против бездумной грабительской политики властей, против катастрофической ситуации, в которой находится сегодня Молдова. Социалисты настойчиво борются за сохранение государственности, за улучшение жизни каждого человека. Пожалуй, ни одна из партий так системно не продвигает социальные проекты как в столице, так и в селах. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что это партия, которую поддерживает глава государства, и на всех митингах участники выражают свою полную поддержку всенародно избранному президенту и Партии социалистов РМ.

Работа на благо граждан



25 октября на митинге протеста с участием многочисленных граждан, депутатов-социалистов был представлен кандидат в депутаты Влад Батрынча по Кишиневскому округу №28 в столичном секторе Рышкановка. Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан обратил внимание на то, что, несмотря на разрушительную деятельность столичных властей, Рышкановка остается одним из красивейших районов столицы. «Чтобы остановить разрушение, необходимо сказать «Нет!» режиму и начинать изменения к лучшему», – отметил Ион Чебан.

«Сегодня мы можем сказать, что ПСРМ определилась с будущими кандидатами по кишиневским одномандатным округам – всего их 11. Это порядочные, ответственные люди, профессионалы в своей деятельности. Все последние годы они были на передовой, постоянно общаясь с гражданами, отстаивая их интересы», – сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Она отметила, что официально можно будет назвать кандидатами всех, прошедших праймериз или внутрипартийное голосование, только после утверждения их кандидатур Республиканским советом ПСРМ, который соберется после запуска избирательной кампании.

«Участники сегодняшнего митинга единодушно поддержали кандидатуру Влада Батрынчи, известного в нашем городе и в стране своей принципиальной позицией по многим важнейшим вопросам, который отстаивает права и интересы нашей страны и граждан как в Молдове, так и на международных трибунах» – сказала Зинаида Гречаный.

Кто решит проблемы кэлэрашцев?

Кандидатом ПСРМ по Кэлэрашскому округу №15, в который входят населенные пункты Кэлэрашского и Унгенского районов, выдвинут на митинге 26 октября Штефан Боля. Участники митинга подчеркивали необходимость скорейших перемен в политике, так как «проевропейские» власти, погрязшие в воровстве и коррупции, довели страну до катастрофической ситуации, а народ до состояния безнадеги.

Представляя кандидата, лидер ПСРМ Зинаида Гречаный сказала: «Уверена, что Штефан Боля сможет достойно представлять интересы жителей своего округа в парламенте».

Участники митинга поддержали кандидатуру Штефана Боли для участия в парламентских выборах в качестве кандидата ПСРМ по Кэлэрашскому одномандатному округу №15.

Доверие кандидату ПСРМ



Еще один митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей в городе Новые Анены прошел 28 октября. В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты парламента, примары и советники, а также жители населенных пунктов Новоаненского района.

Выступающие отметили резкое ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Республике Молдова, которое вызвано грабительской политикой так называемых «проевропейских» властей, выразили свою полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону и Партии социалистов РМ.

Участники митинга поддержали кандидатуру председателя фракции ПСРМ районного совета Александра Мацарина в качестве кандидата ПСРМ по Новоаненскому одномандатному округу №34 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

«Уверена, что Александр оправдает ожидания жителей своего округа и сможет реализовать программу необходимых преобразований в интересах населенных пунктов и их жителей», – сказала председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.