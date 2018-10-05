Как бороться с синдромом эмоционального выгорания?

Многим жителям больших городов хорошо знакомо состояние под названием «нет сил». Специалисты называют его синдромом эмоционального выгорания и советуют относиться к этому городскому недугу весьма серьезно. Мы проконсультировались с психологом Анной Суховой.

Как определить, что у вас синдром эмоционального выгорания?

В подобном состоянии человек уже с утра просыпается разбитым, заставляет себя идти на работу. Во время трудового дня снижается работоспособность. Тем более когда день загружен до предела и кажется, что ничего не успеваешь. В итоге чувствуется какая-то безнадежность, проявляется нежелание работать, теряется интерес ко всему окружающему. Если вы заметили у себя подобные признаки — значит, у вас СЭВ и пора заняться здоровьем.

Как побороть СЭВ?

Постарайтесь соблюдать некоторые несложные правила.

Вовремя ложитесь спать и старайтесь высыпаться, ставьте перед собой посильные задачи, поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Научитесь поднимать себе настроение. С утра можно включать любимую музыку, читать что-нибудь жизнеутверждающее. Также важно наличие любимого занятия или хобби. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься, что доставляет вам удовольствие, и сделайте в этом направлении первый шаг.

Старайтесь не перенапрягать себя — особенно важно научиться говорить «нет» в сложных ситуациях. Например, если вас чрезмерно загрузили рабочими или домашними делами. Хороший релакс, смена деятельности, смена обстановки и частичное снятие ответственности с ваших плеч или ее перераспределение легко вернут вас в нормальную колею. Как известно, трудоголики могут проводить за работой все свое время, поэтому возьмите за правило обязательно отдыхать после трудового дня, желательно на природе. Разрешите себе иногда совсем ничего не делать! Это вовсе не стыдно, а очень даже важно для вашего организма.

Попробуйте стать менее зависимыми от гаджетов. Время от времени отключайте телефон, компьютер, телевизор. Решитесь на эксперимент и проведите день без гаджетов. Вы почувствуете, насколько улучшится ваше эмоциональное состояние.

Хорошей профилактикой СЭВ может стать анализ. Анализируйте свою жизнь, прошедший день, находя как можно больше положительных моментов. Таким образом, у вас будет постепенно улучшаться настроение.

Ульяна Калашникова.

! Синдром эмоционального выгорания некоторые путают с депрессией. Однако если вы следуете всем приведенным рекомендациям, но состояние не меняется, обратитесь к специалисту. Для начала — просто сходите к психологу.