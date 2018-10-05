Детям до четырех лет брать в руки смартфоны и планшеты не рекомендуется

Миопия (близорукость) поражает все больше жителей планеты. Продвинутые японцы уже расплачиваются за повальное увлечение электронными гаджетами, СМС, компьютерными играми: как считают ученые, «наживают себе дефекты (аномалии рефракции) зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней». И в России, например, среди старших школьников близорукость встречается уже у 25–30 процентов. Об этом шла речь на недавней конференции «Миопию — под контроль. Российский и зарубежный опыт», организованной Межпрофессиональным альянсом по охране зрения в рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Большинство россиян, конечно же, знает, что долго сидеть за компьютером, «торчать» в смартфоне, планшете и даже у экрана ТВ вредно для зрения. Однако новые исследования ученых американского университета Толедо однозначно утверждают: свет от гаджетов приводит к слепоте. Вслед за ними специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать пользование гаджетами в любом возрасте. А директор отдела образования Института зрения из Австралии Луиджи БИЛОТТО считает: «Чем младше ребенок, тем меньше он должен проводить времени с компьютерами и смартфонами. До возраста 3–4 лет такие гаджеты вообще не рекомендуются к использованию».

Всемирно известные эксперты и врачи-офтальмологи обсудили международный опыт по контролю миопии: «Это заболевание глаз в масштабах всего человечества приобретает уже характер эпидемии».

В Японии, например, главной причиной широкого распространения миопии является массовое использование смартфонов, планшетов и других современных технических устройств, о чем рассказал на конференции представитель этой страны Шимидзу Тадаши. «Самая главная причина распространения близорукости в японском обществе — это бесконтрольное использование смартфонов, СМС и повальное увлечение компьютерными играми, — сказал он. — Основное отличие от европейских стран заключается в том, что в Японии гаджетами пользуются не только взрослые, но и дети начиная с 2 лет».

— Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будут близорукими, 10% — иметь высокую степень близорукости, и порядка одного миллиарда человек будут слепыми, — подтверждает доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Российского медуниверситета им. Пирогова, ведущий эксперт Межпрофессионального альянса по охране зрения Татьяна ПАВЛОВА.

И это не просто слова. В Тайване и Китае уровень заболеваемости миопией среди населения уже достигает 80%, в Европе близорукость встречается у 30,6% жителей. А глазные заболевания, кроме всего прочего, наносят еще и колоссальный ущерб мировой экономике (теряются сотни миллиардов долларов), потому что рабочие с нескомпенсированной близорукостью не могут правильно выполнять свою работу, поскольку они видят вещи немного иначе, чем они есть на самом деле. Также есть некоторые профессии, где нельзя использовать линзы и очки, например, в военной авиации.

И в России, по словам Татьяны Павловой, «близорукость встречается у каждого 3–4-го взрослого жителя страны. Особенно подвержены этому заболеванию школьники младших классов: частота близорукости у них составляет 6–8%; среди старших школьников близорукость встречается у 25–30%». Эксперт отметила, что в гимназиях и лицеях этот показатель уже достигает 50%. Согласно итогам всероссийской диспансеризации, заболеваемость близорукостью среди детей и подростков за последние 10 лет выросла в полтора раза.

В условиях массового увлечения гаджетами родители должны особенно тщательно контролировать состояние зрения у детей, добавляют другие эксперты. Дети должны регулярно проходить осмотры у врачей. Главная задача таких обследований — профилактика глазных заболеваний.

Собравшиеся на конференции сообщили, что для Правительства России подготовлены предложения по профилактике глазных заболеваний у детей, которые могут быть включены в президентскую программу «Десятилетие детства». Программа предполагает повсеместное внедрение в нашей стране ранней диагностики и лечения миопии, развитие оптометрической школы, увеличение количества специалистов-оптометристов, а также информирование родителей, ужесточение требований к оборудованию школ, детских садов, офисов и производственных помещений. В программе также говорится о требованиях к производству гаджетов, снижающих отрицательное влияние на зрение людей.

Александра ЗИНОВЬЕВА.