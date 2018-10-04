В театре «С улицы Роз» премьера

В начале ХХ столетия маленький городок на окраине штата Нью-Хэмпшир существует практически без каких-либо перемен. Люди вырастают, заводят

В такую атмосферу переносит нас новый спектакль Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» «Наш городок» в постановке заслуженного деятеля искусств РМ Юрия Хармелина. Это самая знаменитая пьеса американского писателя Торнтона Уайлдера, удостоенная Пулитцеровской премии – главной литературной премии США.

Публике предложено очень простое зрелище. Не примитивное, а именно простое. Здесь нет поражающих воображение спецэффектов, заумных режиссерских изысков, сверкающих красками декораций и костюмов. Все лаконично, строго и изысканно, и при этом очень стильно. И эта та благородная простота, которая берет за душу. Главное, что удерживает внимание зрителя в течение всего действия, – это люди. Обыкновенные, ничем не примечательные люди, удивительным образом, несмотря на разницу длиной в век, очень похожие на нас.

День за днем, год за годом Помощник режиссера – заслуженный артист РМ Евгений Богнибов комментирует жизнь городка Гроверс-Корнерс, которая течет так же, как и в тысячах других провинциальных городков. Этот рассказчик связывает воедино прошлое, настоящее и будущее, он знает все и всех, что было и что будет, он любит маленький свой городок и всех его жителей и доверительно повествует зрителю о том, какая она, жизнь – мимолетная, как мгновение.

Тон спектакля задают две семьи – Гиббсы (заслуженный артист РМ Василий Павленко и Аэлита Хлопотова) и Уэббы (заслуженные артисты РМ Александр Петров и Наталья Ермолаева). Они живут по соседству, их дети Джордж (Яков Грибиненко) и Эмили (Алина Гриневич) растут и учатся вместе, и нет ничего удивительного в том, что они в конце концов полюбили друг друга. Молодые соединили свои судьбы, но счастье их было недолгим: Эмили вскоре ушла из жизни. И именно ей предстоит самое трудное испытание: в ином мире она встречает своих близких. Молодой женщине безумно хочется вернуться в наш мир и прожить все свои дни снова. Она, а вместе с ней и зрители надеются, что это возможно. Но эти надежды разбивает Помощник режиссера: «Некоторые пытались, но скоро возвращались назад. Ты будешь не только жить, но и смотреть на себя со стороны. И ты будешь знать то, чего они там никогда не знают, – что случится потом».

Спектакль, как и пьеса, не поднимает каких-то великих вопросов и не призывает решать какие-то глобальные проблемы. Он лишь предлагает каждому отдельно взятому человеку остановиться на минуту, оглядеться вокруг, посмотреть внутрь себя, встретиться взглядом с близкими, почувствовать себя счастливым от того, что этот момент никогда не повторится, но ты успел его вдохнуть и сохранить в своей душе.

Создатели спектакля не ставят себе целью выжать из зрителей слезу, хотя удержаться от слез трудно. «Наш городок» в постановке Юрия Хармелина – рассказ о том, что наше счастье заключается в таких вот скромных прозаических моментах, но мы этого, увы, не понимаем до самого своего конца…

Елена Ройтбурд