Хабиб и Конор впервые встретились лицом к лицу

Говорят, через пару недель будет рубка. Слышали? 6 октября закроется клетка, в которой останутся только Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Ах, рефери еще забывать не надо — от его реакции будет зависеть, не закончится ли все фатально. В мире встречу этих легковесов ждут с огромным трепетом и мыслью «лишь бы кто-то из них не сломался». А в UFC тем временем устроили пресс-конференцию с этими ребятами, где пили виски и швырялись оскорблениями.

«Конор — лучший у микрофона. Черт, как же мы по нему скучали!» — разрывались социальные сети.

За время двухгодичного отсутствия в смешанных единоборствах люди и правда стали забывать, что ирландец вытворяет на подобных мероприятиях. Да, была целая серия пресс-конференций с Флойдом Мейвезером-младшим, но, несмотря на шубы, долларовые купюры и прочий пафос, отчетливо чувствовался запах свеженапечатанного сценария.

История Хабиба и Конора — это личное. Личная неприязнь Нурмагомедова к ирландскому выскочке и личная неприязнь Макгрегора к каждому, кто все-таки окажется его соперником. Но в этот раз он даже ненавидел иначе.

Хабиб сидел статно и спокойно. Я совсем недавно разговаривал с его отцом Абдулманапом и спросил, реально ли вообще «залезть» Нурмагомедову в голову, повлиять на него в психологическом плане. Заслуженный тренер ответил, что этого сделать практически невозможно.

Будь ты хоть Тимати, хоть выходящий под Егора Крида Макгрегор.

Чемпион UFC все это четко показывал — он и бровью не повел, когда Конор в очередной раз разразился тирадой в его адрес.

— Хочу побить этого маленького придурка! Я забью гвоздь в крышку гроба его карьеры! Я тебя уничтожу! — орал в микрофон Макгрегор.

Хабиб улыбался. Он не перебивал. Он отвечал на вопросы журналистов, но в какой-то момент все-таки резонно обратился к Конору.

— Я предлагал тебе встретиться один на один. Почему ты не ответил на это сообщение?

Макгрегор же лишний раз напомнил, что Хабиб отказался выходить из автобуса во время того памятного нападения на средство передвижения, когда в него полетела тележка.

Впрочем, я уже писал ранее: встретиться лицом к лицу у бойцов уже было несколько возможностей. Последняя — на финале чемпионата мира-2018 по футболу, где присутствовали оба. Парковка «Лужников» — вполне атмосферное место для гангстерской разборки, разве нет?

Но в 2018 году мордобой — это не только нокауты одного и прогибы второго. Все должно быть в нужное время и в нужном месте. Поэтому первая встреча и состоялась лишь на пресс-конференции за пару недель до боя. И в день рождения Хабиба, что примечательно.

Нурмагомедов тем временем заявлял, что заставит Конора сдаться, а Макгрегор продолжал орать. Его манера была прежняя: он задевал и оскорблял все, что связано с Хабибом, но, кажется, немного не понимал, почему оппонент не реагирует на это.

Возможно, это маска. Под ней вполне может твориться катастрофа морального состояния. Ведь молчание Хабиба, которого было много, можно расценить и как то, что он просто либо не хочет, либо не может вмешаться в сольное выступление Конора.

Лично я рассматривал эту пресс-конференцию как первый раунд их противостояния. Кто кого «уберет» сейчас — тот будет иметь преимущество и в бою. Но если бы я был судьей, я бы даже и не знал, кто его выиграл… Говорящий точно и по теме Хабиб или вопящий Макгрегор? Молчащий Нурмагомедов или уничтожающий трэш-током Конор?

Поди разберись… Единственное, в чем согласны были оба: главное — 6 октября, когда у них будут все легальные возможности надрать друг другу задницу.

Конор же за время пресс-конференции успел презентовать свой собственный сорт виски, который будет даже представлен на турнире UFC-229, в очередной раз проявил себя как шоумен и бизнесмен, после чего опрокинул пару граненых стаканов прямо в себя (я, честно признаться, подозревал, что это постановка, но узнал у ближайшего окружения Макгрегора — это правда был виски!) и предложил выпить Нурмагомедову.

Конечно, последовал отказ…

«Ирландцы вовсе не такие уж весельчаки. Они люди угрюмые и умеют обрекать себя на страдания, которых не заслужили. Это ведь про них говорят, что они бы сами себя порешили, да благо есть виски. А с ним и мир краше, и на душе легчает» (Джон Стейнбек, «К востоку от Эдема»).

Кому полегчает на душе, чей мир будет краше и кто обречен страдать? Это все вопросы с конкретной датой ответов — 6 октября. А пока на них отвечает виски.

Алексей САФОНОВ.