Над головой американского президента навис дамоклов меч импичмента

Возможность импичмента президента Трампа c новой силой будоражит политический бомонд Вашингтона. Конгрессмены, эксперты, пресса — все высчитывают шансы Дональда Трампа удержаться у власти.

Поводом к очередному всплеску страстей стала недавняя сделка со следствием Майкла Коэна, личного адвоката и, как его еще называет пресса, личного «решальщика» Дональда Трампа. Коэн признал себя виновным в ряде нарушений закона: в уходе от налогов, представлении ложных сведений в финансовые органы, но главное — в нарушении закона о выборах, за что следствие пригрозило ему 65‑летним сроком тюремного счастья. Но с готовностью скостило его до 3–5 лет лишения свободы в обмен на признание своей вины.

Пикантность этой сделки состояла в том, что Коэн не просто признал, что нарушал законы о выборах, но делал это, по его словам, от имени и по распоряжению своего клиента, прозрачно намекнув на президента. От ответственности, однако, его это не освобождает.

В центре этой истории крутятся две предприимчивые дамы, которые утверждают, что когда-то имели сексуальную связь с Трампом, что, впрочем, само по себе еще не преступление. Такое порой случается и с президентами. Закон не возбраняет и то, что этим дамам были заплачены приличные деньги за то, чтобы они не несли по миру интимные подробности своих притязаний. Тем более что шум они подняли ровно тогда, когда будущему хозяину Белого дома это меньше всего было нужно — в ходе предвыборной гонки.

Но если все хорошо, то что же плохо? А плохо то, подозревает следствие, что процедурно эти деньги могли быть заплачены в нарушение выборного законодательства. Но еще хуже другое: затыкая рот неуемным дамам, Коэн и кандидат в президенты пытались якобы повлиять тем самым на исход выборов. Мол, если бы похождения Трампа стали своевременно известны широкой публике, то не исключено, что это могло бы как-то изменить предпочтения избирателей.

Попытка оказать влияние на исход выборов — преступление серьезное, можно сказать прямой путь к импичменту, а то и тюремному сроку. И вот тут глаза у противников Дональда Трампа — а это если и не половина страны, то уж точно половина избирателей — загорелись надеждой. А у иных — так просто уверенностью, что с ненавистным Трампом наконец-то удастся покончить. Если не связь с русскими, если не его симпатии к Путину, так пусть страну от кошмарного Трампа избавят хотя бы эти хваткие женщины.

Между тем известный юрист профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц замечает, что хоронить Трампа еще рано, поскольку у следствия есть проблема: свои подозрения ему надо еще доказать. То, что Коэн, пусть и под давлением, признал свою вину — замечательно, за свои грехи он будет нести ответственность. А вот с Трампом все гораздо сложнее.

Казалось бы, что здесь такого сложного и что тут надо особо доказывать? Оказывается, кое-что все-таки надо: например, сам факт связи президента с этими женщинами, которую тот отрицает. Да, Трамп известен своей слабостью к прекрасному полу. Но это еще ничего не доказывает, совсем не похоже, чтобы у следствия были свидетели, которые «держали свечку».

Но, предположим, на основании каких-то косвенных улик или показаний вина Трампа станет более или менее очевидной, по крайней мере в глазах публики, чтобы начать процедуру импичмента. Эту процедуру по Конституции инициирует нижняя палата конгресса. Она же проводит первичные слушания, и, если находятся достаточно веские основания, палата, высказавшись за импичмент, голосует за передачу дела в сенат. Но даже только для того, чтобы начать процедуру импичмента, не говоря уже о голосовании, противникам Трампа, демократам, надо иметь большинство в нижней палате. Пока же большинство в палате представителей за республиканцами.

События могут обернуться и более драматичным образом. Похоже, это чувствует и Трамп. Впервые он сам заговорил об импичменте и, видимо, не случайно пугает публику, заявляя, что в случае его импичмента рухнут рынки, а в стране начнется революция. Экономисты из лагеря его противников уверяют, что американская экономика как-нибудь переживет потерю Трампа. Специалисты из другого лагеря не так в этом уверены, указывая на то, что все рыночные индексы рекордно взлетели буквально на следующий день после объявления Трампа новым президентом Соединенных Штатов. А Трамп за неполные два года на этом посту и в самом деле немало сделал для подъема американской экономики. Поэтому на его возможную отставку рынок, вполне вероятно, отреагирует падением, а экономика — кризисом.

Ну а что с революцией, которую предрекает Трамп? Революция, не революция, но, судя по накалу страстей, ожесточенности и непримиримости тех, кто выступает сегодня за и против Трампа (а их соотношение примерно равное), серьезные беспорядки в стране обеспечены. И без всякого импичмента столкновения на идеологической почве, порой с тяжелыми ранениями и даже смертельным исходом, время от времени вспыхивают в разных частях страны. Мы видели это в Шарлотсвилле, Портленде, Беркли… Даже яростный противник президента, смещенный им директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, говорит, что импичмент Трампа — плохая идея, так как по меньшей мере треть страны будет считать это тихим переворотом, осуществленным его противниками.

Со всеми вытекающими последствиями в виде беспорядков, добавлю от себя. На мой взгляд, самым разумным решением для демократов и всех остальных противников действующего президента было бы, конечно, сжав зубы, дождаться следующих выборов и уж там доказать свое право на руководство страной. Но непохоже, чтобы эти бойцы сложили оружие. Они будут биться с Трампом до его последнего дня в Белом доме. Будут заваливать президента исками и публичными обвинениями, тормозить любые его начинания, заслуженно и незаслуженно на каждом углу обливать его грязью — то есть делать именно то, что они делают с момента выдвижения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Кстати, впервые за всю историю Россия стала фактором во внутриполитической борьбе в США. Репутацию Трампа противники президента накрепко связали с Россией и Путиным. По их логике, чем хуже, страшнее и ужаснее русские, тем безобразнее и опаснее для США становится сам Трамп, что постоянно дает повод для новых обвинений в адрес Москвы и, соответственно, новых санкций. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что мы некоторыми своими действиями тоже изрядно вложились в то, что происходит сегодня в наших отношениях с Соединенными Штатами. Но это уже совсем другая история.