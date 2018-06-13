Лидер «Нашей Партии» вновь получил полную свободу передвижения по миру

«Дело политически мотивировано». К такому однозначному выводу пришла международная полицейская организация после того, как разобралась в подробностях обвинения в адрес Ренато Усатого со стороны молдавской прокуратуры.

«Преследовать Усатого не намерены»

Строго говоря, Усатый де-факто не находится в розыске международной полицейской организации уже больше года. Напомним, в мае 2017 лидер НП обратился с запросом в Интерпол об удалении его дела из базы данных. Свой запрос он мотивировал тем, что открытое против него в Молдове уголовное дело носит политический характер, а судопроизводство проходит с нарушением законов и процедур. Десять дней спустя Контрольная комиссия Интерпола приняла запрос к рассмотрению, а ещё через несколько дней доступ стран – членов Интерпола к делу Усатого был закрыт.

Как мы знаем, молдавская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обвиняет Усатого в покушении на российского банкира Германа Горбунцова. По версии молдавских следователей, Усатый заказал покушение на Горбунцова в 2010-ом. При этом стрелявший в Горбунцова наёмный убийца Виталий Прока в прошлом году сделал публичное признание, назвав своим «работодателем» и заказчиком председателя ДПМ Владимира Плахотнюка.

В свою очередь, лидер НП неизменно утверждает, что дело против него сфабриковали именно по заказу Влада Плахотнюка. Усатый также убеждён, что глава ДПМ заказал устранение Горбунцова, чтобы завладеть его частью акций молдавского «Универсалбанка».

Контрольная комиссия Интерпола, надо отдать ей должное, с самого начала пыталась весьма скрупулёзно разобраться в подробностях этого запутанного дела, обратившись в свои национальные представительства в Великобритании, Румынии и России, чтобы получить дополнительную информацию о фактах, изложенных в заявлениях Усатого. Так, правительство Британии (где собственно и произошло покушение на Горбунцова) однозначно объявило: власти Альбиона не намерены привлекать к ответственности или преследовать Ренато Усатого…

Политический аспект преобладает

В итоге Комиссия Интерпола проанализировала все доводы и факты, приведенные сторонами (то есть самим Усатым, Молдовой, Россией, Великобританией и Румынией), и констатировала следующее:

«Даже если предположить, что описанные правонарушения носят общеправовой характер, Комиссия считает, что в этом конкретном случае преобладает политический аспект и что оспариваемые данные не соответствуют статье 3 Устава Интерпола»…

Кроме того, в соответствующем официальном решении Контрольной комиссии утверждается, что «сохранение оспариваемых данных в деле Усатого может негативно сказаться на нейтралитете Интерпола, поскольку существует значительный риск того, что организацию будут воспринимать как способствующую политически мотивированной деятельности, что может привести к спору между двумя странами – членами Интерпола»…

Другими словами, для международной полиции «дела Усатого» более не существует.

Любопытно, что, когда наши коллеги из newsmaker.md обратились по поводу снятия Усатого с розыска в молдавский Центр международного полицейского сотрудничества, замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо тяжким делам Виталий Бусуйок заявил, что его «пока не уведомили об удалении дела Усатого из базы Интерпола». Между тем, письмо из Интерпола поступило в молдавский Центр международного полицейского сотрудничества еще 18 мая…

Усатый же, получив наконец полную свободу передвижения по миру, уже анонсировал своё возвращение в Молдову…

«Чёрного банкира» защищает АП

А тем временем, Апелляционная палата Кишинева встала на сторону «черного банкира» Германа Горбунцова, отклонив кассационную жалобу адвокатов председателя «Нашей Партии».

На прошлой неделе состоялось первое заседание Апелляционной палаты в деле о попытке убийства лидера «Нашей Партии». Слушания продлились около часа, и еще менее часа судейской коллегии потребовалось, чтобы высказаться по решению первой инстанции.

Уголовное дело против Горбунцова было прекращено прокурором Лилианом Бакалымом всего за десять дней до того, как против Ренато Усатого было возбужденно «симметричное» уголовное дело, в котором в организации покушения уже обвинили Ренато Усатого, а жертвой – «черного банкира».

При этом, несмотря на то, что, согласно законодательству, о прекращении уголовного дела стороны должны быть извещены в кратчайшие сроки, Ренато Усатый, который в рамках этого дела фигурирует в качестве пострадавшей стороны, документально был извещен лишь спустя три месяца после прекращения дела.

Впоследствии адвокаты лидера «Нашей Партии» обратились с жалобой в прокуратуру, которая, однако, не дала результата. В итоге законные представители Усатого обжаловали решение Бакалыма уже в судебном порядке.

Примечательно, что в ходе процесса защите Усатого удалось вскрыть дополнительные обстоятельства и доказательства, подтверждающие факт организации Германом Горбунцовым попытки убийства лидера «Нашей Партии».

При этом судебному процессу сопутствовали такие серьезные нарушения, как, например, попытка скрыть от адвокатов материалы уголовного дела, большое количество различных процессуальных нарушений, а также конфликт интересов – прокурор Виталие Бусуйок, который возбудил дело против Усатого, принимал участие в процессе прекращения уголовного дела против Горбунцова…

Дмитрий ГАМАЮНОВ.