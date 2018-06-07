Первые в этом году переговоры в формате 5+2

В минувший понедельник глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал об итогах прошедших в Риме переговоров в формате 5+2.

В протоколе по итогам встречи в девяти пунктах были сформулированы соглашения между Кишиневом и Тирасполем, достигнутые в последнее время, и определены дальнейшие перспективы переговоров. По словам Игнатьева, участники встречи положительно оценили решение двух сторон о переводе автомобилей Левобережья на нейтральные номера. «Недавнее соглашение, которого мы достигли по автотранспорту, должно быть реализовано к 1 сентября без каких-либо оговорок. Международное сообщество и представители Евросоюза будут рассматривать возможность оказания содействия путем дополнительного материально-технического и финансового обеспечения», – рассказал Игнатьев.

Пока неразрешенной остается проблема совместного молдо-украинского контроля приднестровского участка границы. По словам главы внешнеполитического ведомства региона, Кишинев предложил обсудить данный вопрос пока на уровне экспертных групп.

Соб. инф.