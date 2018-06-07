Глава государства выступил в телеэфире

Президент Игорь Додон в минув­ший вторник принял участие в программе «Спецвыпуск» на теле­канале NTV-Moldova. Речь шла о текущих политических событиях в стране. Приводим фрагменты бе­седы.

О подготовке к парламентским выборам

— От результатов парламентских вы­боров зависит абсолютно все: какая бу­дет власть, что за правительство и итоги очередных местных выборов в следую­щем году. На предстоящих выборах нуж­но объединять людей не вокруг конкрет­ной партии, а вокруг общей идеи. У нас, Партии социалистов, есть пять основных приоритетов, от которых мы никогда не откажемся:

— государственность, нейтралитет, православные, семейные ценности, взвешенная внешняя политика и страте­гическое партнерство с Россией, сохра­нение многонациональности Молдовы, что всегда было залогом ее силы. При­зываю всех объединяться именно вокруг этих ценностей. В ближайшие дни Партия социалистов объявит о праймериз. Бу­дет возможность по всем одномандат­ным округам выбрать самых достойных. А осенью мы обязаны победить. Говорю не только о Партии социалистов, но обо всех промолдавски настроенных гражда­нах, а нас большинство.

Социалисты сохранили свой высокий рейтинг в Кишиневе и не потеряли его на местах. Кроме того, среди независимых депутатов, избранных по одномандатным округам, уверен, будет также очень много промолдавски настроенных. С ними и мож­но будет создавать промолдавское боль­шинство. Но если это не удастся, очень велика вероятность того, что в следующем году нас ждут досрочные парламентские выборы: правые не смогут между собой договориться.

О шансах на победу

— Думаю, что шансы победить очень велики. Даже сами правые признают, что смешанная система выгодна социа­листам. Это действительно так. Свои мандаты получают представители диа­споры, жители Приднестровья – пусть пока их будет мало, но первый шаг сде­лан. Кроме того, Партия социалистов, у которой самый высокий рейтинг в стра­не, может получить и больше всего ман­датов независимых. Выборы в столице показали, что ПСРМ может взять девять из одиннадцати мандатов в Кишиневе, и мы будем бороться за них. Важно, что­бы на местах определили самых лучших профессионалов, для этого и проводят­ся праймериз. Конечно, есть риск, что потом этих депутатов могут переманить. Поэтому мы будем очень внимательно подходить к выбору тех кандидатов, ко­торых поддержим. Кандидат, баллоти­рующийся по одномандатному округу с поддержкой Партии социалистов, уже изначально обладает, в зависимости от района, 20-25% поддержки избирате­лей. Даже в районах, где ПСРМ пользу­ется наименьшей популярностью, у нее 15-20% сторонников, а есть районы, где их число достигает 60-65%. Это очень серьезный аванс.

О коалициях после будущих парламентских выборов

— Я не раз говорил о том, что готов к обсуждению общей позиции. Но проблема в том, что договариваться не с кем. Если даже партии, называющие себя левыми, во втором туре выборов примара Кишинева объединились в поддержку правого кан­дидата в угоду чьим-то личным амбициям, о чем с ними можно говорить? Тем более невозможна коалиция социалистов с пра­выми.

О вероятности победы правых сил:

— Осенью мы должны идти в последний бой, и все жители Молдовы должны это по­нять. У нас не будет другого шанса. Нужно не отсиживаться дома, а массово выходить на выборы и выражать свое мнение. Ина­че Молдовы через несколько лет просто не станет. В случае победы правых Запад, пользуясь своим влиянием, немедленно попытается объединить всех проевропей­цев в очередной альянс. Но и тут у них есть проблемы. ДПМ никогда не отдаст кон­троль над прокуратурой, СИБом и други­ми силовыми структурами. А если Санду и Нэстасе пойдут на коалицию с демократа­ми, их ждет участь Филата, и очень скоро. Правое большинство аннулирует все за­коны, какие можно, изменит Конституцию, опять начнут дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья. Что останется нам – сдаваться? Никогда! Придется выходить на площадь. Очень не хочу, чтобы так слу­чилось. Мне хочется, чтобы изменения в Молдове были достигнуты демократиче­ским путем. Но если не останется другого выхода, я буду на площади рядом с наро­дом.

О возможности влияния на президента извне

— Я всегда исходил и буду исходить исключительно из интересов Молдовы. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отноше­ния и с США, и с другими странами Запа­да. Но я против того, чтобы нам кто-нибудь диктовал линию поведения. А националь­ные интересы в том, что нам необходимо стратегическое партнерство с Россией. Это залог сохранения государственности Молдовы, залог разрешения приднестров­ского конфликта и решения социальных и экономических проблем. И здесь у нас с Россией общая повестка дня. Но это не означает, что мы намерены воевать с США или европейцами.

Проблема очень многих наших поли­тиков в том, что они управляемы через за­рубежные активы, место жительства семьи и т.д. Меня нечем шантажировать ни на Востоке, ни на Западе. У меня нигде нет ни бизнеса, ни недвижимости. И это дает опре­деленную свободу действий. Ни в одном по­сольстве мне ничем не могут пригрозить, я честен и открыт, но не сворачиваю на пути к заявленным целям, даже если этот путь не всегда оказывается прямым.

Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.