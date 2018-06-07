Национальные интересы – превыше всего
Глава государства выступил в телеэфире
Президент Игорь Додон в минувший вторник принял участие в программе «Спецвыпуск» на телеканале NTV-Moldova. Речь шла о текущих политических событиях в стране. Приводим фрагменты беседы.
О подготовке к парламентским выборам
— От результатов парламентских выборов зависит абсолютно все: какая будет власть, что за правительство и итоги очередных местных выборов в следующем году. На предстоящих выборах нужно объединять людей не вокруг конкретной партии, а вокруг общей идеи. У нас, Партии социалистов, есть пять основных приоритетов, от которых мы никогда не откажемся:
— государственность, нейтралитет, православные, семейные ценности, взвешенная внешняя политика и стратегическое партнерство с Россией, сохранение многонациональности Молдовы, что всегда было залогом ее силы. Призываю всех объединяться именно вокруг этих ценностей. В ближайшие дни Партия социалистов объявит о праймериз. Будет возможность по всем одномандатным округам выбрать самых достойных. А осенью мы обязаны победить. Говорю не только о Партии социалистов, но обо всех промолдавски настроенных гражданах, а нас большинство.
Социалисты сохранили свой высокий рейтинг в Кишиневе и не потеряли его на местах. Кроме того, среди независимых депутатов, избранных по одномандатным округам, уверен, будет также очень много промолдавски настроенных. С ними и можно будет создавать промолдавское большинство. Но если это не удастся, очень велика вероятность того, что в следующем году нас ждут досрочные парламентские выборы: правые не смогут между собой договориться.
О шансах на победу
— Думаю, что шансы победить очень велики. Даже сами правые признают, что смешанная система выгодна социалистам. Это действительно так. Свои мандаты получают представители диаспоры, жители Приднестровья – пусть пока их будет мало, но первый шаг сделан. Кроме того, Партия социалистов, у которой самый высокий рейтинг в стране, может получить и больше всего мандатов независимых. Выборы в столице показали, что ПСРМ может взять девять из одиннадцати мандатов в Кишиневе, и мы будем бороться за них. Важно, чтобы на местах определили самых лучших профессионалов, для этого и проводятся праймериз. Конечно, есть риск, что потом этих депутатов могут переманить. Поэтому мы будем очень внимательно подходить к выбору тех кандидатов, которых поддержим. Кандидат, баллотирующийся по одномандатному округу с поддержкой Партии социалистов, уже изначально обладает, в зависимости от района, 20-25% поддержки избирателей. Даже в районах, где ПСРМ пользуется наименьшей популярностью, у нее 15-20% сторонников, а есть районы, где их число достигает 60-65%. Это очень серьезный аванс.
О коалициях после будущих парламентских выборов
— Я не раз говорил о том, что готов к обсуждению общей позиции. Но проблема в том, что договариваться не с кем. Если даже партии, называющие себя левыми, во втором туре выборов примара Кишинева объединились в поддержку правого кандидата в угоду чьим-то личным амбициям, о чем с ними можно говорить? Тем более невозможна коалиция социалистов с правыми.
О вероятности победы правых сил:
— Осенью мы должны идти в последний бой, и все жители Молдовы должны это понять. У нас не будет другого шанса. Нужно не отсиживаться дома, а массово выходить на выборы и выражать свое мнение. Иначе Молдовы через несколько лет просто не станет. В случае победы правых Запад, пользуясь своим влиянием, немедленно попытается объединить всех проевропейцев в очередной альянс. Но и тут у них есть проблемы. ДПМ никогда не отдаст контроль над прокуратурой, СИБом и другими силовыми структурами. А если Санду и Нэстасе пойдут на коалицию с демократами, их ждет участь Филата, и очень скоро. Правое большинство аннулирует все законы, какие можно, изменит Конституцию, опять начнут дестабилизировать ситуацию вокруг Приднестровья. Что останется нам – сдаваться? Никогда! Придется выходить на площадь. Очень не хочу, чтобы так случилось. Мне хочется, чтобы изменения в Молдове были достигнуты демократическим путем. Но если не останется другого выхода, я буду на площади рядом с народом.
О возможности влияния на президента извне
— Я всегда исходил и буду исходить исключительно из интересов Молдовы. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения и с США, и с другими странами Запада. Но я против того, чтобы нам кто-нибудь диктовал линию поведения. А национальные интересы в том, что нам необходимо стратегическое партнерство с Россией. Это залог сохранения государственности Молдовы, залог разрешения приднестровского конфликта и решения социальных и экономических проблем. И здесь у нас с Россией общая повестка дня. Но это не означает, что мы намерены воевать с США или европейцами.
Проблема очень многих наших политиков в том, что они управляемы через зарубежные активы, место жительства семьи и т.д. Меня нечем шантажировать ни на Востоке, ни на Западе. У меня нигде нет ни бизнеса, ни недвижимости. И это дает определенную свободу действий. Ни в одном посольстве мне ничем не могут пригрозить, я честен и открыт, но не сворачиваю на пути к заявленным целям, даже если этот путь не всегда оказывается прямым.
Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.