Пиррова победа Нэстасе
Социалисты подвели итоги выборов Генерального примара Кишинева
По итогам 2-го тура выборов в Кишиневе Президент РМ Игорь Додон поблагодарил всех граждан за участие в голосовании. «Они выполнили свой долг, теперь долг должен исполнить новоизбранный примар», – написал глава государства в соцсетях.
Главные победы социалистов впереди
Игорь Додон отметил два важных момента прошедших выборов:
«Прежде всего, социалисты вновь продемонстрировали, что они пользуются широким доверием и стабильной поддержкой в столице страны. Почти половина избирателей отдали свои голоса Иону Чебану.
Мы будем полагаться на это доверие и поддержку по прошествии года, когда развернется реальная борьба за Кишинев, за полноценный мандат Генерального примара на четыре года. На протяжении всего последующего года Ион Чебан и его команда будут продолжать работать в интересах Кишинева и кишиневцев.
Во-вторых, приходится констатировать, что в Кишиневе вновь проявило себя геополитическое голосование, люди проголосовали за идеологию, а не реальные управленческие качества. Несмотря на то, что во время мандата примара горожане жаловались на ямы, плохую канализацию, незаконное строительство, коррупцию и неквалифицированные службы, многие из них в избирательной кампании отдали предпочтение абстрактным политическим проблемам, а не реальным проблемам города. Это прискорбное явление, которое повторяется регулярно, к несчастью всех горожан, которые затем страдают четыре года от этих сиюминутных эмоциональных предпочтений».
Игорь Додон выразил надежду на то, что новый примар Андрей Нэстасе не допустит катастрофической деградации города: «Мы увидим, какие управленческие качества покажет примар. Надеемся, что он не допустит катастрофической деградации города и продемонстрирует, что заботится о судьбе Кишинева не на словах, а на деле. Более того, Дорин Киртоакэ был до такой степени неудачным примаром, что любой другой примар справа, в том числе Андрей Нэстасе, мог бы выгодно отличаться от его либерального предшественника.
Тем не менее, для Андрея Нэстасе это будет пиррова победа, если он проявит свой популистский характер и некомпетентность или направит свои усилия на более важные для него политические баталии. Но у меня ещё будет повод к этому вернуться».
Глава государства подчеркнул, что «главные битвы и победы социалистов ещё впереди, начиная с осени этого года».
Рядом с горожанами
Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел пресс-конференцию после оглашения предварительных результатов голосования.
В первую очередь Чебан поблагодарил всех кишиневцев, которые приняли участие в выборах, а в особенности тех, кто отдал свои голоса ему. Отдельное спасибо социалист адресовал членам своей команды и своей семье.
Кандидат ПСРМ также подчеркнул, что и в этот раз голосование в Кишиневе было больше политическим и геополитическим, в то время как в столице много реальных проблем, которые нужно решать. Вместе с тем он поздравил Андрея Нэстасе с победой на выборах и пожелал ему удачи во внедрении своей программы.
«Я останусь рядом с кишиневцами, продолжу деятельность в мунсовете, и мы готовы поддерживать проекты экономического и социального характера на благо кишиневцев, как делали это и раньше. Хочу сказать господину Нэстасе, что каждый день буду ждать его в примэрии, начиная с 8 утра, надеюсь, что он не опаздывает. Посмотрим, как изменится ситуация в Кишиневе в ближайший период времени. Более того, не исключаю, что через год мы вновь увидимся на следующих выборах. Поздравляю всех кишиневцев с новым избранным Генеральным примаром столицы», – подытожил Чебан.
Почти 60% кишинёвцев за Чебана
58% кишинёвцев отдали голоса за Чебана. И лишь 42% – за Нэстасе. Об этом сообщил в социальных сетях исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что это «…огромная разница! Значит, здравый смысл существует. И жители города сделали разумный выбор для Кишинёва. Значит далеко не всё потеряно».
Влад Батрынча также заявил, что партия проведет «работу над ошибками» и обязательно победит: «Не будем расслабляться и раскисать. Из этой кампании мы вышли сильнее. Через год дадим бой и обязательно победим!»
Накануне Влад Батрынча поблагодарил избирателей, единомышленников и дружную команду ПСРМ: «Спасибо большое, кишиневцы! Спасибо огромное, дорогие единомышленники! Спасибо нашей большой и дружной команде, семье! Мы честно поработали!»
Социалист отметил, что «несмотря на срежиссированную атаку справа и слева, на потоки грязи и манипуляции, кишинёвцы вышли массово за лучшее будущее нашего любимого и многострадального города».
Он назвал причины победы более слабого кандидата: «…вновь Колоница, Бачой и Дурлешты. Вновь коррупционеры Гимпу, Киртоакэ, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ и прочая коррумпированная фауна объединились против «красной чумы» и «мына Московей». Да, открытое вмешательство в кампанию соседней Румынии, посольств США и ЕС».
В итоге, по мнению социалиста, «Кишинёвом вновь будут управлять пригороды, ведь в городе Киртоакэ-2 (Нэстасе) проиграл. Но… За год до следующих выборов мэра столицы ситуация деградирует ещё больше. Ведь Киртоакэ-2 будет заниматься парламентскими выборами, а компетенции, программы и команды у него нет. Вместо кропотливой работы будет ежедневная трибунная деятельность по перетягиванию каната с Демпартией, ЦИК которой не заметил ни вмешательства иностранных граждан, ни грубой варварской агитации в день выборов. Через год мы будем сильнее, а они потонут в собственной геополитической импотенции. И кишинёвцы обязательно победят!» – заключил Влад Батрынча.
Ольга ВИЕРУ.