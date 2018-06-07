Социалисты подвели итоги выборов Генерального примара Кишинева

По итогам 2-го тура выборов в Киши­неве Президент РМ Игорь Додон по­благодарил всех граждан за участие в голосовании. «Они выполнили свой долг, теперь долг должен исполнить новоизбранный примар», – написал глава государства в соцсетях.

Главные победы социалистов впереди

Игорь Додон отметил два важных мо­мента прошедших выборов:

«Прежде всего, социалисты вновь про­демонстрировали, что они пользуются ши­роким доверием и стабильной поддержкой в столице страны. Почти половина избирате­лей отдали свои голоса Иону Чебану.

Мы будем полагаться на это доверие и поддержку по прошествии года, когда раз­вернется реальная борьба за Кишинев, за полноценный мандат Генерального примара на четыре года. На протяжении всего после­дующего года Ион Чебан и его команда будут продолжать работать в интересах Кишинева и кишиневцев.

Во-вторых, приходится констатировать, что в Кишиневе вновь проявило себя геопо­литическое голосование, люди проголосова­ли за идеологию, а не реальные управленче­ские качества. Несмотря на то, что во время мандата примара горожане жаловались на ямы, плохую канализацию, незаконное стро­ительство, коррупцию и неквалифицирован­ные службы, многие из них в избирательной кампании отдали предпочтение абстракт­ным политическим проблемам, а не реаль­ным проблемам города. Это прискорбное явление, которое повторяется регулярно, к несчастью всех горожан, которые затем страдают четыре года от этих сиюминутных эмоциональных предпочтений».

Игорь Додон выразил надежду на то, что новый примар Андрей Нэстасе не допустит катастрофической деградации города: «Мы увидим, какие управленческие качества по­кажет примар. Надеемся, что он не допустит катастрофической деградации города и про­демонстрирует, что заботится о судьбе Ки­шинева не на словах, а на деле. Более того, Дорин Киртоакэ был до такой степени неу­дачным примаром, что любой другой примар справа, в том числе Андрей Нэстасе, мог бы выгодно отличаться от его либерального предшественника.

Тем не менее, для Андрея Нэстасе это будет пиррова победа, если он проявит свой популистский характер и некомпетентность или направит свои усилия на более важные для него политические баталии. Но у меня ещё будет повод к этому вернуться».

Глава государства подчеркнул, что «главные битвы и победы социалистов ещё впереди, начиная с осени этого года».

Рядом с горожанами

Кандидат Партии социалистов на долж­ность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел пресс-конференцию после оглашения предварительных результатов голосования.

В первую очередь Чебан поблагодарил всех кишиневцев, которые приняли участие в выборах, а в особенности тех, кто отдал свои голоса ему. Отдельное спасибо со­циалист адресовал членам своей команды и своей семье.

Кандидат ПСРМ также подчеркнул, что и в этот раз голосование в Кишиневе было больше политическим и геополитическим, в то время как в столице много реальных про­блем, которые нужно решать. Вместе с тем он поздравил Андрея Нэстасе с победой на выборах и пожелал ему удачи во внедрении своей программы.

«Я останусь рядом с кишиневцами, про­должу деятельность в мунсовете, и мы гото­вы поддерживать проекты экономического и социального характера на благо кишиневцев, как делали это и раньше. Хочу сказать госпо­дину Нэстасе, что каждый день буду ждать его в примэрии, начиная с 8 утра, надеюсь, что он не опаздывает. Посмотрим, как из­менится ситуация в Кишиневе в ближайший период времени. Более того, не исключаю, что через год мы вновь увидимся на следую­щих выборах. Поздравляю всех кишиневцев с новым избранным Генеральным примаром столицы», – подытожил Чебан.

Почти 60% кишинёвцев за Чебана

58% кишинёвцев отдали голоса за Чеба­на. И лишь 42% – за Нэстасе. Об этом сооб­щил в социальных сетях исполнительный се­кретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что это «…огромная разница! Значит, здравый смысл существует. И жи­тели города сделали разумный выбор для Кишинёва. Значит далеко не всё потеряно».

Влад Батрынча также заявил, что партия проведет «работу над ошибками» и обяза­тельно победит: «Не будем расслабляться и раскисать. Из этой кампании мы вышли сильнее. Через год дадим бой и обязатель­но победим!»

Накануне Влад Батрынча поблагодарил избирателей, единомышленников и друж­ную команду ПСРМ: «Спасибо большое, кишиневцы! Спасибо огромное, дорогие единомышленники! Спасибо нашей боль­шой и дружной команде, семье! Мы честно поработали!»

Социалист отметил, что «несмотря на срежиссированную атаку справа и слева, на потоки грязи и манипуляции, кишинёвцы вышли массово за лучшее будущее нашего любимого и многострадального города».

Он назвал причины победы более сла­бого кандидата: «…вновь Колоница, Бачой и Дурлешты. Вновь коррупционеры Гимпу, Киртоакэ, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ и прочая коррумпированная фауна объединились против «красной чумы» и «мына Московей». Да, открытое вмешательство в кампанию со­седней Румынии, посольств США и ЕС».

В итоге, по мнению социалиста, «Киши­нёвом вновь будут управлять пригороды, ведь в городе Киртоакэ-2 (Нэстасе) прои­грал. Но… За год до следующих выборов мэра столицы ситуация деградирует ещё больше. Ведь Киртоакэ-2 будет заниматься парламентскими выборами, а компетенции, программы и команды у него нет. Вместо кропотливой работы будет ежедневная три­бунная деятельность по перетягиванию ка­ната с Демпартией, ЦИК которой не заметил ни вмешательства иностранных граждан, ни грубой варварской агитации в день выборов. Через год мы будем сильнее, а они потонут в собственной геополитической импотенции. И кишинёвцы обязательно победят!» – за­ключил Влад Батрынча.

Ольга ВИЕРУ.