Детских врачей будут готовить на международной основе

В Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете – старейшем в мире вузе, специализирующемся на подготовке врачей-педиатров, — состоялся II Всероссийский конгресс с международным участием «Здоровые дети — будущее страны».

Он собрал свыше 1500 участников, в том числе более 500 докладчиков – ведущих экспертов-медиков со всей России, а также из США, Германии, Литвы, Индии и Италии. Программа крупного научно-практического форума включала свыше полусотни научных секций практически по всем аспектам педиатрии, а также выставку медицинского оборудования и совещания специалистов. Проведение конгресса совпало с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом.

Будущее – за интеграцией

В рамках конгресса прошло заседание «круглого стола» на тему: «Международные образовательные программы: современные вызовы и перспективы. Здравоохранение для устойчивого развития в условиях цифровой экономики. Программа ERASMUS (+)». Участниками его стали студенты, выпускники российских и зарубежных вузов, научные работники, врачи и персонал медицинских учреждений, организаторы здравоохранения.

Представители России, Казахстана и Италии обсудили перспективу создания совместных международных образовательных программ, а также научные инновационные технологии в области медицины. Были анонсированы новые форматы обучения – магистерские программы с двойным дипломом. Педиатрический медицинский университет целенаправленно двигается в направлении создания таких программ, которые позволят выпускникам вуза быть востребованными не только в России, но и за рубежом. Выгоду такой интеграции высоко оценил ректор Казахстанско-Российского медицинского университета Нурлан Джайнакбаев. Он отметил, что Россия и Казахстан входят в единое Евразийское экономическое пространство, а это, в свою очередь, накладывает особую ответственность на преподавателей в обеих странах: «Мы имеем общий рынок труда. Нам есть чем поделиться друг с другом. Деятельность по развитию взаимоотношений, академической мобильности и выполнения научных программ нужно развивать. В Петербурге множество ведущих серьезных проектов в области медицины и технологий, на которых можно учиться».

В ходе «круглого стола» было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским педиатрическим медицинским университетом и Казахстанско-Российским медицинским университетом.

Интерес к совместной работе с петербургскими педиатрами проявили и коллеги из Италии. Директор факультета педиатрии и детской нейропсихиатрии Университета Сапиенца в Риме Сальваторе Кукиара рассказал о планах организации российско-итальянского обмена студентами, а также развития программ послевузовского образования: «Уверен, что в недалеком будущем российские и итальянские студенты получат возможность учиться друг у друга, развивать отношения и получать двойные международные дипломы».

Сегодня здравоохранение и образование включены в список национальных приоритетов России. Успешное решение поставленных задач напрямую зависит от эффективного сотрудничества практического здравоохранения и фундаментальной медицинской науки. Этим целям и служит состоявшийся II Всероссийский конгресс с международным участием «Здоровые дети — будущее страны».