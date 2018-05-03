Какую «экзотику» мошенники впаривают фанатам от садоводства и что реально у них вырастет на грядке

Красные баклажаны, белые огурцы и синяя клубника… Ка­ких только семян не найдешь в магазинах и в Интернете с обе­щаниями вырастить необычный урожай великолепного вку­са. Однако в погоне за новы­ми сортами овощей и фруктов дачники рискуют быть жесто­ко обманутыми. Среди экзоти­ки, которую они заказывают и сажают, лишь 20% растений оправдывают их ожидания. Мы провели расследование, чтобы выяснить, как не попасться на удочку мошенников. И каким сортам действительно стоит до­верять.

Кто ж его посадит — он же Интернет!

Самый популярный вид дачного шопинга на сегодняшний день — это покупка китай­ских семян через Интернет. Однако опыт горе-покупателей показывает, что удачным здесь оказывается чаще всего одно при­обретение — белый огурец. Этот сорт дей­ствительно существует. Огурчики вырастают молочно-белого цвета с нежной, не пупырча­той кожурой. Однако на вкус они, по мнению покупателей, сильно уступают своим зеле­ным братьям.

Больше ничего неожиданного вырастить из китайских семян, как правило, не удается. Поэтому красочные отфотошопленные кар­тинки на пакетиках с семенами — абсолют­ный обман. В природе не может быть синей клубники, однако люди, поверив в это чудо селекции, бросаются ее покупать. А потом, глубоко разочарованные, созерцают на гряд­ках обычные красные ягоды.

Печальный опыт выращивания «си­ней» клубники имеет Елизавета Трофимова из Серпухова:

— Я выращивала семена в рассаде — в итоге получилось десять кустов. Посадила их осенью, а урожай собирала в июне. И с небольшой плантации удалось собрать две жменьки клубники. Только не голубой, а са­мой обычной, красной. Я бы даже не сказала, что это клубника, — она безвкусная.

А вот, например, черная клубника в при­роде действительно существует. Правда, не такая, как на картинке. Она темно-бордовая и лишь в отсутствие солнечного света кажет­ся черной. Белая клубника тоже набирает по­пулярность у любителей экзотики, при этом стоит отметить, что в отличие от других ко­лоритных родственников она действительно вкусная. А с земляникой никаких метамор­фоз до сих пор еще не происходило. Зато селекционеры «оторвались» на клубничных цветках. У новых сортов уже не белые цветы, а ярко-малиновые и розовые.

ЦИТАТА

— Всем хочется иметь на своих участках необыкновенные растения, экзотику. Этим пользуются недобросовестные продавцы — они каждый год придумывают что-то новое. Советую дачникам не вестись на такой мар­кетинг или по крайней мере быть готовыми к разочарованию, — предупреждает садовод со стажем Елена Симакова. — При покупке семян и саженцев рекомендую быть внима­тельнее, не стесняйтесь спросить у продавца об их происхождении.

Чудеса еще случаются!

И все же не надо думать, что любой овощ или фрукт необычного цвета — это стопро­центный обман. Ведь селекционеры не зря едят свой хлеб, порой у них получаются по­разительные гибриды, достойные внима­ния.

— В этом сезоне меня заинтересовали красные африканские баклажаны, — рас­сказала «МК» ведущий агроном лаборатории плодоводства Тимирязевской сельхозакаде­мии Ольга Сырицо. — Я впервые увидела их в супермаркете под названием «тыква на нож­ке». В Интернете их еще называют дефор­мированными помидорами. Очень интерес­ная культура. По вкусу красные баклажаны, конечно, уступают классическим, поэтому они не заинтересуют садоводов, предпочи­тающих богатый урожай и необыкновенный вкус. А вот тем, кто стремится получить удо­вольствие от самого процесса выращивания, думаю, они придутся по нраву.

— Фиолетовые томаты — это тоже ре­альность, а не надувательство, — уверяет «МК» агроном Маргарита Васильева. — Они выведены путем переноса генов от диких разновидностей к культурным. А также есть новые, очень необычные культуры: милотрия шершавая (вьющееся растение, плоды кото­рого похожи на маленькие арбузы — их вкус напоминает вкус перезревшего огурца), лагинария (удлиненная тыква, плод кото­рой можно отрезать прямо на грядке, и от­резанный бочок тут же вырастет снова, как хвост у ящерицы), люфа (растение семейства тыквенных, которое выращивают не для упо­требления в пищу, а чтобы получить… при­родную мочалку).

На какую такую половину?

Как известно, самый изощренный вид обмана — это полуобман. Его любят продав­цы вымышленных гибридов. А что они практи­куют? Фотография плода на упаковке семян полностью соответствует действительности — вырастает именно такое необычное на вид растение. Однако оно не является результа­том скрещивания культур из разных семей. Оно — лишь маленький уродец своего семей­ства. Вот так на рынке вы неожиданно можете наткнуться на огурлимоны и огурдыни. Одна­ко в природе этих гибридов не существует. Под маской огурлимона скрывается разновидность огурца, а под маской огурдыни — разно­видность тыквы.

— Огурлимон — это огурец-гермафродит, цветки которого имеют и пестики, и тычинки — два в одном, — рас­сказывает агроном Маргарита Василье­ва. — Вырастая, плод становится круглым, похожим на лимон, поэтому не очень до­бросовестные продавцы, пользуясь этим сходством, выдают его за гибрид огурца и ли­мона. И таких «обманок» гораздо больше, чем вы думаете. Взять хотя бы всем извест­ный нектарин. Бытует мнение, что это гибрид персика и сливы. А на самом деле это про­сто персик, лишенный опушения. Еще один распространенный пиар-ход — это продажа земляничных деревьев. Название выглядит интригующе, а ведь за ним скрывается полу­дикая разновидность малины. Кусты растут довольно быстро, но ягоды особыми вкусо­выми качествами не обладают. Еще многие предприимчивые торговцы любят выдавать недостатки сортов за их достоинства. На­пример, очень бойко «садоводы» торгуют двухцветными и трехцветными томатами, а покупатели даже не подозревают, что это особенность созревания — ну не успевает плод равномерно окрашиваться до полной готовности, и в определенный период в нем соединяются и зеленый, и красный, и желтый цвета.

Саженец — как член семьи, не ищите его вдоль дорог

По мнению председателя Общероссий­ской организации «Садоводы России» Ан­дрея Туманова, все, что сейчас продается в Интернете и на временных ярмарках, в той или иной степени не соответствует действи­тельности.

— «Хит» последних двух лет, который по­любили мошенники, это малиновое дерево, под видом которого продается малина давно известного сорта «Таруса», — рассказывает эксперт. — Малиновых деревьев не бывает, но люди верят в сказку и покупают. А по­скольку садоводы — народ терпеливый, они могут годами ждать, когда купленное рас­тение приобретет достоинства, описанные продавцом. Верха цинизма по «впариванию» несуществующих культур достигла, пожалуй, фирма, которая сейчас базируется в Смолен­ске и которая на таких «дурках» строит целый бизнес! Но начинали они работать в Белго­роде. Я очень долго пытался обратить на них внимание милиции и вел долгую переписку с правоохранительными органами, но они так и не заинтересовались этими мошенниками. В итоге пришлось написать письмо губерна­тору, и когда эту фирму изгнали из Белгорода, она переехала в Курск. А сейчас эти люди с абсолютным отсутстви­ем совести работают в Смоленске. Хочу подчеркнуть, что за последние 20 лет не было возбуждено ни одного уголовно­го дела в отношении мошенников, кото­рые занимаются рас­тениями.

— Андрей Влади­мирович, а какие хиты продаж на вашей памяти еще были?

— Продажа колоновидных де­ревьев (имеющих форму колонны с отсутстви­ем длинных веток). Селекционеры утвержда­ют, что на сегодняшний день колоновидными являются только яблони. Колоновидных слив, персиков, абрикосов, вишни, черешни не бы­вает. Однако эти «деревья» везде продают­ся! И люди их покупают, потому что падки на красивые картинки. Садовод, хочу вам сказать, — это влюбленный человек. Весной он просто теряет разум. И может купить все что угодно, лишь бы упаковка была красивая. Возвращаясь к «хитам» продаж… Несколько лет назад садоводы пели осанну золотистой смородине. Думали, что это последнее сло­во селекции, а это просто декоративный вид кустарника, и ягоды у него невкусные. 10 лет назад люди сходили с ума от йошты — это гибрид крыжовника и смородины. Но на вкус — ни рыба, ни мясо. Большой популярностью пользовалась шпинат-малина, сорняк семей­ства маревых, ближайший родственник лебе­ды. Оказалось, что это совсем не шпинат и не малина — ягоды и листья имеют очень пре­сный вкус. Однако в свое время его сумели красиво сфотографировать, и бесполезное растение шло нарасхват. Все эти «забытые хиты», думается мне, скоро снова всплывут в рекламе на рынках. И начнется новый бум старых обманок.

— Как не попасться на удочку мошен­ников?

— Покупать саженцы нужно только в пи­томниках, потому что там всегда работают агрономы. А профессиональная этика не по­зволит агроному вас обмануть. Категориче­ски не рекомендую покупать растения вдоль дорог. Вы же не выбираете себе жену на до­роге. А саженец — тот же член семьи. С ним уже не разведешься. Его можно только вы­рубить.

Светлана РЕПИНА.