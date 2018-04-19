Игорь Додон: «Мы будем дружить с Белоруссией, Россией, Западом, Евросоюзом и другими партнерами»
В Молдову прибыл с визитом Александр Лукашенко
Самолет президента Беларуси приземлился вчера в Международном аэропорту Кишинева. Напомним, Александр Лукашенко совершает поездку в нашу страну по приглашению Игоря Додона.
Визит рассчитан на два дня – 18 и 19 апреля. Повестка предполагает проведение ряда двусторонних встреч, главные из которых проходят в Государственной резиденции Молдовы.
Президент, любящий Молдову
Официальный визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Молдова начался с дружеских объятий с главой молдавского государства Игорем Додоном.
На пороге Государственной резиденции в Кишиневе Александра Лукашенко встретил президент Молдовы. Главы государств обменялись теплыми объятиями и крепким рукопожатием. Игорь Додон поблагодарил президента Беларуси за его визит в Кишинев. На официальной церемонии Александр Лукашенко заявил, что у Молдовы есть всё для процветания – хороший климат, вино и богатая земля.
«Я приехал сюда не как гость, а как человек, любящий эту страну», – сказал белорусский лидер.
Дружить со всеми
Игорь Додон, общаясь с журналистами после официальной встречи с Александром Лукашенко, подчеркнул, что сегодня хорошие отношения с Белоруссией сложились на разных международных площадках. Это ООН, СНГ и новый интеграционный процесс на просторах Содружества – Евразийский экономический союз. При ЕАЭС Молдова уже в этом году планирует получить статус наблюдателя. Белоруссия поддержала это решение.
«Нам импонирует позиция Белоруссии, которая исходит из национальных интересов. Я считаю, что Молдова должна дружить со всеми, но не с кем-то против кого-то. Мы будем иметь хорошие отношения со странами Евразийского союза, мы будем дружить с Белоруссией, Россией, Западом, Евросоюзом и другими партнерами, исходя из национальных интересов нашей республики. Если мы можем взять что-то хорошее у западных или восточных партнеров, мы должны это делать, чтобы наши граждане жили лучше», – подчеркнул Игорь Додон.
Готовность к сотрудничеству
Сразу после встречи белорусский лидер решил поделиться с представителями СМИ информацией о том, как будут дальше развиваться отношения между Молдовой и Белоруссией.
«Будет все в наших отношениях так, как этого захотите вы, наши друзья в Молдове. Будет это настолько оперативно и быстро во времени, насколько вы этого захотите. Я говорю это не потому, что я приехал в Кишинев и хочу покрасоваться перед вами – нет! Все просто, вы производите все то, что нужно нам, а мы производим все, что нужно вам.
Игорь Николаевич очень много говорил о потребностях вашей страны. Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания. Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время – это главное», – подытожил Лукашенко.
Без геополитики
Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере, считает Игорь Додон.
«Для большинства граждан Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень интересно. Не скрою, что они хотели бы жить не хуже, чем в Беларуси. У вас очень динамично развивается страна, и нам интересно перенять опыт в разных сегментах: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в социальной сфере у вас очень много проектов», – сказал Игорь Додон.
В свою очередь и Александр Лукашенко подчеркнул важность дружественных отношений с Молдовой.
«Не буду перечислять наши проекты, мы немало сделали в былые времена и особенно сейчас. Вы для нас то, что нам нужно в торгово-экономическом отношении: производите все то, чего нет в Беларуси. Мы родные люди, я этого никогда не забываю и не забуду. У нас нет никаких геополитических, стратегических интересов здесь, кроме дружественных. Поэтому, учитывая то, что мы близкие люди, и то, что вы производите все, что нам надо, мы купим у вас. А мы производим все то, что нужно вам», – отметил президент Беларуси.
При этом Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона готова не только торговать, но и создавать совместные предприятия, чтобы производить необходимые для развития Молдовы товары.