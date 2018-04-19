В Молдову прибыл с визитом Александр Лукашенко

Самолет президента Беларуси приземлился вчера в Между­народном аэропорту Кишине­ва. Напомним, Александр Лу­кашенко совершает поездку в нашу страну по приглашению Игоря Додона.

Визит рассчитан на два дня – 18 и 19 апреля. Повестка предполагает проведе­ние ряда двусторонних встреч, главные из которых проходят в Государственной рези­денции Молдовы.

Президент, любящий Молдову

Официальный визит президента Ре­спублики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Молдова начался с дружеских объятий с главой молдавского государства Игорем Додоном.

На пороге Государственной рези­денции в Кишиневе Александра Лука­шенко встретил президент Молдовы. Главы государств обменялись теплыми объятиями и крепким рукопожатием. Игорь Додон поблагодарил президен­та Беларуси за его визит в Кишинев. На официальной церемонии Александр Лу­кашенко заявил, что у Молдовы есть всё для процветания – хороший климат, вино и богатая земля.

«Я приехал сюда не как гость, а как че­ловек, любящий эту страну», – сказал бело­русский лидер.

Дружить со всеми

Игорь Додон, общаясь с журналиста­ми после официальной встречи с Алек­сандром Лукашенко, подчеркнул, что сегодня хорошие отношения с Белорус­сией сложились на разных международ­ных площадках. Это ООН, СНГ и новый интеграционный процесс на просторах Содружества – Евразийский экономи­ческий союз. При ЕАЭС Молдова уже в этом году планирует получить статус на­блюдателя. Белоруссия поддержала это решение.

«Нам импонирует позиция Белорус­сии, которая исходит из национальных интересов. Я считаю, что Молдова должна дружить со всеми, но не с кем-то против кого-то. Мы будем иметь хорошие отноше­ния со странами Евразийского союза, мы будем дружить с Белоруссией, Россией, Западом, Евросоюзом и другими партне­рами, исходя из национальных интересов нашей республики. Если мы можем взять что-то хорошее у западных или восточных партнеров, мы должны это делать, чтобы наши граждане жили лучше», – подчеркнул Игорь Додон.

Готовность к сотрудничеству

Сразу после встречи белорусский ли­дер решил поделиться с представителями СМИ информацией о том, как будут дальше развиваться отношения между Молдовой и Белоруссией.

«Будет все в наших отношениях так, как этого захотите вы, наши друзья в Молдове. Будет это настолько оперативно и быстро во времени, насколько вы этого захотите. Я го­ворю это не потому, что я приехал в Кишинев и хочу покрасоваться перед вами – нет! Все просто, вы производите все то, что нужно нам, а мы производим все, что нужно вам.

Игорь Николаевич очень много говорил о потребностях вашей страны. Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания. Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время – это главное», – подытожил Лукашенко.

Без геополитики

Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, про­мышленности и социальной сфере, счита­ет Игорь Додон.

«Для большинства граждан Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень ин­тересно. Не скрою, что они хотели бы жить не хуже, чем в Беларуси. У вас очень дина­мично развивается страна, и нам интерес­но перенять опыт в разных сегментах: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в социальной сфере у вас очень много проектов», – сказал Игорь Додон.

В свою очередь и Александр Лукашен­ко подчеркнул важность дружественных от­ношений с Молдовой.

«Не буду перечислять наши проекты, мы немало сделали в былые времена и осо­бенно сейчас. Вы для нас то, что нам нужно в торгово-экономическом отношении: про­изводите все то, чего нет в Беларуси. Мы родные люди, я этого никогда не забываю и не забуду. У нас нет никаких геополити­ческих, стратегических интересов здесь, кроме дружественных. Поэтому, учитывая то, что мы близкие люди, и то, что вы про­изводите все, что нам надо, мы купим у вас. А мы производим все то, что нужно вам», – отметил президент Беларуси.

При этом Лукашенко обратил вни­мание, что белорусская сторона готова не только торговать, но и создавать со­вместные предприятия, чтобы произво­дить необходимые для развития Молдовы товары.