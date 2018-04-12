Чтобы сделать Кишинев европейской столицей, нужны не огромные ресурсы, а политическая воля

Об этом в ходе пресс- конференции по итогам апрельской поездки по трем столицам заявил пред­седатель фракции Партии социалистов в Муниципаль­ном совете Кишинева, кан­дидат ПСРМ на должность Генерального примара сто­лицы Ион Чебан.

Он рассказал, что в послед­ние дни провел встречи с глава­ми трех городов и руководите­лями городских управлений, а также посетил различные объ­екты в этих городах.

«У Кишинева множество со­глашений с другими столицами, но большинство их пылится на полках чиновников. Нормаль­ным было бы создать структуру, которая будет администриро­вать эти соглашения, чтобы они действительно принесли пользу городу», – отметил Чебан.

Он рассказал, что резуль­татом его поездок в Будапешт, Минск и Баку стали договорен­ности и обмен опытом со специ­алистами и экспертами в самых различных областях.

«В Будапеште мы договори­лись о заключении Соглашения о сотрудничестве в разных сфе­рах: в разработке Градострои­тельного плана, ремонте улиц и тротуаров, городском транс­порте, парковках, системе ЖКХ, сборе и переработке мусора, управленческих решениях и других сферах», – рассказал Ион Чебан.

Минск поразил Чебана чи­стотой и порядком. «Хорошо бы группе молдавских журна­листов посетить Минск, чтобы увидеть, как выглядит хорошо администрируемый город. В нем воплощены лучшие евро­пейские и мировые городские практики. И чтобы сделать это, не нужны огромные ресурсы, а лишь политическая воля. У нас в последние годы говорили о чем угодно: о русских танках, унио­низме, – и под шумок воровали деньги, вместо того чтобы по­тратить их на что-то необходи­мое», – отметил Ион Чебан.

Что касается Баку, то здесь, по словам Иона Чебана, нали­цо четкая цель, поставленная и выполненная, – это строитель­ство множества культурных и спортивных объектов в послед­ние годы. При этом практически везде от застроек отказались в пользу создания городских парков и общественных мест, и здесь никто даже не посмеет без разрешения срубить хотя бы одно дерево.

В заключение Ион Чебан подчеркнул, что будет прило­жен максимум усилий, чтобы до конца текущего года был раз­работан новый Градостроитель­ный план Кишинева, утвержде­ны концепция развития города на последующие годы, Инве­стиционная карта Кишинева, а также несколько секторальных стратегий и программ.