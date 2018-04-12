Под шумок воровали деньги
Чтобы сделать Кишинев европейской столицей, нужны не огромные ресурсы, а политическая воля
Об этом в ходе пресс- конференции по итогам апрельской поездки по трем столицам заявил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, кандидат ПСРМ на должность Генерального примара столицы Ион Чебан.
Он рассказал, что в последние дни провел встречи с главами трех городов и руководителями городских управлений, а также посетил различные объекты в этих городах.
«У Кишинева множество соглашений с другими столицами, но большинство их пылится на полках чиновников. Нормальным было бы создать структуру, которая будет администрировать эти соглашения, чтобы они действительно принесли пользу городу», – отметил Чебан.
Он рассказал, что результатом его поездок в Будапешт, Минск и Баку стали договоренности и обмен опытом со специалистами и экспертами в самых различных областях.
«В Будапеште мы договорились о заключении Соглашения о сотрудничестве в разных сферах: в разработке Градостроительного плана, ремонте улиц и тротуаров, городском транспорте, парковках, системе ЖКХ, сборе и переработке мусора, управленческих решениях и других сферах», – рассказал Ион Чебан.
Минск поразил Чебана чистотой и порядком. «Хорошо бы группе молдавских журналистов посетить Минск, чтобы увидеть, как выглядит хорошо администрируемый город. В нем воплощены лучшие европейские и мировые городские практики. И чтобы сделать это, не нужны огромные ресурсы, а лишь политическая воля. У нас в последние годы говорили о чем угодно: о русских танках, унионизме, – и под шумок воровали деньги, вместо того чтобы потратить их на что-то необходимое», – отметил Ион Чебан.
Что касается Баку, то здесь, по словам Иона Чебана, налицо четкая цель, поставленная и выполненная, – это строительство множества культурных и спортивных объектов в последние годы. При этом практически везде от застроек отказались в пользу создания городских парков и общественных мест, и здесь никто даже не посмеет без разрешения срубить хотя бы одно дерево.
В заключение Ион Чебан подчеркнул, что будет приложен максимум усилий, чтобы до конца текущего года был разработан новый Градостроительный план Кишинева, утверждены концепция развития города на последующие годы, Инвестиционная карта Кишинева, а также несколько секторальных стратегий и программ.