«Наша Партия» продолжает развивать партнёрство Бельц и Москвы и активно готовится к местным выборам

Сотрудничество, и довольно пло­дотворное, бельцкой команды «Нашей Партии» с администраци­ями крупнейших городов России всегда сильно раздражало респу­бликанские власти РМ. Вспомним хотя бы вопиюще необоснован­ный отказ во въезде в Молдову делегации правительства Москвы, прибывшей минувшей осенью на бельцкий Форум делового со­трудничества. Но, как показыва­ет практика, препоны, чинимые молдавской властью, не работают – когда речь идёт о налаженных лично Усатым взаимоотношениях Бельц с российскими городами.

«Поддержим во всех начинаниях»

В конце прошлой недели делегация «Нашей Партии» в составе Ренато Усатого, и.о. примара Бельц Николая Григоришина, советника Елены Грицко, а также главы Управления образования Бельц Татьяны Дубицкой встретилась в российской сто­лице с администрацией Западного округа Москвы. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Мо­сквой и Бельцами, а также совместные проекты, которые могут быть реализованы в самом ближайшем будущем.

Напомним, Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Бельцами и пре­фектурой Западного округа Москвы был подписан в январе 2016 года. Документ предусматривает расширение взаимо­действия между городами в области управления муниципальным и жилищно-коммунальным хозяйством, инфраструк­турных проектов, социальной и молодеж­ной политики, образования и культуры.

Одним из практических следствий лич­ной договорённости бывшего примара Бельц Усатого с мэром Москвы Сергеем Собяни­ным стала, например, прибывшая в Бельцы снегоуборочная техника – подарок от прави­тельства столицы Российской Федерации.

Нынешний визит бельцкой делегации в Москву также состоялся во многом бла­годаря персональным усилиям Усатого. На встрече с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических связей Сергеем Черёминым исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин поблаго­дарил российских коллег за уже оказанную поддержку в развитии северной столицы Молдовы. Сергей Черёмин, в свою оче­редь, пожелал руководству Бельц успеха и заверил, что Москва и впредь намерена помогать молдавскому городу.

«Западная префектура Москвы, несо­мненно, будет поддерживать вас во всех начинаниях. Наши специалисты – глав­ным образом практики и способны помочь Бельцам и далее развиваться в конструк­тивном русле», – сказал Черёмин.

«Бельцы мы не отдадим!»

Одним из результатов этого визита в российскую столицу станет то, что бель­цкие коммунальные службы смогут осво­ить ряд продвинутых технологий, которые уже практикуют их московские коллеги.

Об этом заявил исполняющий обязан­ности мэра Николай Григоришин по итогам встречи с правительством Москвы. По его словам, технологии, которые применяют москвичи, позволяют ремонтировать улицы при температуре ниже шести градусов.

Для асфальтобетонной смеси приме­няют улучшенный битум с применением полимеров, а в зимнее время используют горячий литой асфальт. Для того чтобы научится этим технологиям, специалисты предприятия ДРСУ посетят Москву с учеб­ным визитом.

Григоришин напомнил, что ремонт участка бельцкой улицы Штефан чел Маре, который начали в ноябре прошлого года, стал невозможным из-за низких темпера­тур, и работы пришлось возобновить толь­ко весной этого года. За зиму дорожное покрытие износилось, и необходимо было начать ремонт как можно раньше. Рестав­рация дорожного покрытия началась только в первых числах апреля. Новые технологии позволят свести к минимуму зависимость от погодных условий.

Между тем, кроме городских проблем, на встречах, состоявшихся в рамках этого визита в Москву, молдавская сторона рас­сказала о предстоящих местных выборах.

«Мы, команда «Нашей Партии», рас­считываем на победу на местных выборах в Бельцах, которые пройдут 20 мая. Мы наш город не отдадим. Потому что северная столица Молдовы – это сегодня последний Остров Свободы в стране, где один чело­век захватил всю власть. Ещё и поэтому мы искренне надеемся на плодотворность нашего сотрудничества с администраций Москвы», – заявил Григоришин в беседе с российскими коллегами.

Горбунцов, спущенный на тормозах…

А тем временем молдавские судебные инстанции, что называется, спустили на тормозах дело «чёрного банкира» Герма­на Горбунцова о подготовке покушения на Ренато Усатого.

Уголовное дело против Горбунцова было прекращено прокурором Лилианом Бакалымом всего за десять дней до того, как против Ренато Усатого было возбуж­денно «симметричное» уголовное дело, в котором в организации покушения уже об­винили Ренато Усатого, а жертвой – «чер­ного банкира».

При этом, несмотря на то, что, соглас­но законодательству, о прекращении уго­ловного дела стороны должны быть изве­щены в кратчайшие сроки, Ренато Усатый, который в рамках этого дела фигурирует в качестве пострадавшей стороны, доку­ментально был извещен лишь спустя три месяца после прекращения дела.

Впоследствии адвокаты лидера «На­шей Партии» обратились с жалобой в про­куратуру, которая, однако, не дала резуль­тата. В итоге, законные представители Усатого обжаловали решение Бакалыма уже в судебном порядке.

Примечательно, что в ходе процесса защите Усатого удалось вскрыть допол­нительные обстоятельства и доказатель­ства, подтверждающие факт организации Германом Горбунцовым попытки убийства лидера «Нашей Партии».

При этом судебному процессу сопут­ствовали такие серьезные нарушения, как, например, попытка скрыть от адвокатов материалы уголовного дела, большое ко­личество различных процессуальных нару­шений, а также конфликт интересов – про­курор Виталие Бусуйок, который возбудил дело против Усатого, принимал участие в процессе прекращения уголовного дела против Горбунцова.

Адвокаты Ренато Усатого уже намере­ны оспорить решение первой инстанции в Апелляционной палате.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.