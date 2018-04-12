«Бельцы – молдавский Остров Свободы»
«Наша Партия» продолжает развивать партнёрство Бельц и Москвы и активно готовится к местным выборам
Сотрудничество, и довольно плодотворное, бельцкой команды «Нашей Партии» с администрациями крупнейших городов России всегда сильно раздражало республиканские власти РМ. Вспомним хотя бы вопиюще необоснованный отказ во въезде в Молдову делегации правительства Москвы, прибывшей минувшей осенью на бельцкий Форум делового сотрудничества. Но, как показывает практика, препоны, чинимые молдавской властью, не работают – когда речь идёт о налаженных лично Усатым взаимоотношениях Бельц с российскими городами.
«Поддержим во всех начинаниях»
В конце прошлой недели делегация «Нашей Партии» в составе Ренато Усатого, и.о. примара Бельц Николая Григоришина, советника Елены Грицко, а также главы Управления образования Бельц Татьяны Дубицкой встретилась в российской столице с администрацией Западного округа Москвы. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Москвой и Бельцами, а также совместные проекты, которые могут быть реализованы в самом ближайшем будущем.
Напомним, Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Бельцами и префектурой Западного округа Москвы был подписан в январе 2016 года. Документ предусматривает расширение взаимодействия между городами в области управления муниципальным и жилищно-коммунальным хозяйством, инфраструктурных проектов, социальной и молодежной политики, образования и культуры.
Одним из практических следствий личной договорённости бывшего примара Бельц Усатого с мэром Москвы Сергеем Собяниным стала, например, прибывшая в Бельцы снегоуборочная техника – подарок от правительства столицы Российской Федерации.
Нынешний визит бельцкой делегации в Москву также состоялся во многом благодаря персональным усилиям Усатого. На встрече с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических связей Сергеем Черёминым исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин поблагодарил российских коллег за уже оказанную поддержку в развитии северной столицы Молдовы. Сергей Черёмин, в свою очередь, пожелал руководству Бельц успеха и заверил, что Москва и впредь намерена помогать молдавскому городу.
«Западная префектура Москвы, несомненно, будет поддерживать вас во всех начинаниях. Наши специалисты – главным образом практики и способны помочь Бельцам и далее развиваться в конструктивном русле», – сказал Черёмин.
«Бельцы мы не отдадим!»
Одним из результатов этого визита в российскую столицу станет то, что бельцкие коммунальные службы смогут освоить ряд продвинутых технологий, которые уже практикуют их московские коллеги.
Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Николай Григоришин по итогам встречи с правительством Москвы. По его словам, технологии, которые применяют москвичи, позволяют ремонтировать улицы при температуре ниже шести градусов.
Для асфальтобетонной смеси применяют улучшенный битум с применением полимеров, а в зимнее время используют горячий литой асфальт. Для того чтобы научится этим технологиям, специалисты предприятия ДРСУ посетят Москву с учебным визитом.
Григоришин напомнил, что ремонт участка бельцкой улицы Штефан чел Маре, который начали в ноябре прошлого года, стал невозможным из-за низких температур, и работы пришлось возобновить только весной этого года. За зиму дорожное покрытие износилось, и необходимо было начать ремонт как можно раньше. Реставрация дорожного покрытия началась только в первых числах апреля. Новые технологии позволят свести к минимуму зависимость от погодных условий.
Между тем, кроме городских проблем, на встречах, состоявшихся в рамках этого визита в Москву, молдавская сторона рассказала о предстоящих местных выборах.
«Мы, команда «Нашей Партии», рассчитываем на победу на местных выборах в Бельцах, которые пройдут 20 мая. Мы наш город не отдадим. Потому что северная столица Молдовы – это сегодня последний Остров Свободы в стране, где один человек захватил всю власть. Ещё и поэтому мы искренне надеемся на плодотворность нашего сотрудничества с администраций Москвы», – заявил Григоришин в беседе с российскими коллегами.
Горбунцов, спущенный на тормозах…
А тем временем молдавские судебные инстанции, что называется, спустили на тормозах дело «чёрного банкира» Германа Горбунцова о подготовке покушения на Ренато Усатого.
Уголовное дело против Горбунцова было прекращено прокурором Лилианом Бакалымом всего за десять дней до того, как против Ренато Усатого было возбужденно «симметричное» уголовное дело, в котором в организации покушения уже обвинили Ренато Усатого, а жертвой – «черного банкира».
При этом, несмотря на то, что, согласно законодательству, о прекращении уголовного дела стороны должны быть извещены в кратчайшие сроки, Ренато Усатый, который в рамках этого дела фигурирует в качестве пострадавшей стороны, документально был извещен лишь спустя три месяца после прекращения дела.
Впоследствии адвокаты лидера «Нашей Партии» обратились с жалобой в прокуратуру, которая, однако, не дала результата. В итоге, законные представители Усатого обжаловали решение Бакалыма уже в судебном порядке.
Примечательно, что в ходе процесса защите Усатого удалось вскрыть дополнительные обстоятельства и доказательства, подтверждающие факт организации Германом Горбунцовым попытки убийства лидера «Нашей Партии».
При этом судебному процессу сопутствовали такие серьезные нарушения, как, например, попытка скрыть от адвокатов материалы уголовного дела, большое количество различных процессуальных нарушений, а также конфликт интересов – прокурор Виталие Бусуйок, который возбудил дело против Усатого, принимал участие в процессе прекращения уголовного дела против Горбунцова.
Адвокаты Ренато Усатого уже намерены оспорить решение первой инстанции в Апелляционной палате.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.