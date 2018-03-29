Размер пенсии в Молдове по отношению к заработной плате самый низкий за последние 15 лет

Об этом написала в социальных сетях председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она отметила, что в 2018 году пенсия по отношению к средней заработной плате по экономике будет самой низкой за последние 8 лет в Молдове, причем в будущем пенсионеров ждет чрезвычайно плохая тенденция.

«Так, в 2011 году пенсия достигла уровня в 29,6% от средней заработной платы, а в 2018 ее размер снизится до 23,2% от средней заработной платы. При условии сохранения уровня 2011 года, пенсия в этом году должна была бы быть на 27% выше ее нынешнего размера, то есть на 409 леев, составляя 1882 лея в месяц, а не обещанные правительством 1473 лея.

Система индексации пенсий, принятая в 2002 году и используемая в полном объеме начиная с 2004 года, не была совершенной, в ней имелось множество недостатков, но все же она позволяла ежегодно индексировать пенсии на 15-22%.

В 2009 году правительство Гречаной повысило пенсии даже выше требуемого законом уровня. Пенсия была увеличена на 20%, и это при том, что закон обязывал тогдашнее правительство обеспечить рост на 17,6%. После «реформы» 2016 года пенсия не увеличивается с учетом уровня инфляции и роста средней зарплаты по экономике.

Последствия не заставили себя долго ждать. Так, если бы не были внесены изменения в закон, в 2018 году пенсия должна была вырасти как минимум на 9,3%, но, как вы сами знаете, она индексируется всего на 6,6%. В итоге бедные пенсионеры станут еще беднее.

Все действия правительства говорят о полном отсутствии какого-либо видения решения проблемы пенсионеров. А цель их нынешней пенсионной системы состоит в дальнейшем обнищании населения, и без того доведенного до крайней степени бедности», — утверждает Зинаида Гречаный.